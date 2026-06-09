„Babiš vám je může snížit už teď.“ ČT narazila s obranou poplatků

Zástupci vládní koalice v úterý jednali s řediteli ČT Hynkem Chudárkem a ČRo René Zavoralem, kterým představili záměr zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.
Zavoral po schůzce uvedl, že nešlo o dohodu ani skutečnou diskusi, ale spíše o jednostranné oznámení vládního plánu. Česká televize i Český rozhlas podle něj trvají na zachování současného systému financování, který považují za funkční.
„Televizní poplatky nejsou jen technický způsob financování. Jsou pojistkou předvídatelného a nezávislého fungování České televize,“ vyjádřila se Česká televize skrze sociální síť X a zopakovala vyjádření generálního ředitele ČT Hynka Chudárka, že zachování koncesionářských poplatků je pro Českou televizi prioritou.
Televizní poplatky nejsou jen technický způsob financování. Jsou pojistkou předvídatelného a nezávislého fungování České televize. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek jasně řekl, že jejich zachování je pro vedení ČT prioritou.— Česká televize (@CzechTV) June 9, 2026
Pokud by měl být systém změněn, musí nový model… pic.twitter.com/NEgJ7vvkAm
Premiér Andrej Babiš hájí návrh na změnu financování veřejnoprávních médií tím, že občané nemají platit poplatky za službu, kterou podle něj někteří nevyužívají. Odmítl, že by vláda chtěla mluvit do obsahu veřejnoprávních médií nebo je ovládnout. Konkrétní částka, kterou by ČT a ČRo dostávaly ze státního rozpočtu, zatím stanovena nebyla.
„Zákon předloží ministr Klempíř na pondělním jednání vlády,“ uvedl Andrej Babiš.
Pokud by měl být systém financování veřejnoprávních médií změněn, požaduje Česká televize garanci odpovídající výše prostředků, jejich valorizace i ústavní pojistku, a to například v podobně kvalifikované většiny nebo odděleného schvalování v obou komorách Parlamentu. „Aby se financováním veřejné služby nedalo hýbat z roku na rok podle aktuální politické situace,“ uvedla Česká televize na X.
Prozatímní plátci koncesionářských poplatků se ovšem ozvali. Mnozí z nich se vyjádřili pro zrušení poplatků a zpochybňovali údajnou nezávislost veřejnoprávní televize v současné podobě.
„Televizní poplatky patří zrušit jako odporný způsob profitování nikým a ničím nekontrolované menšiny, která si uzurpuje "pravdu". Nasrat!“ uvedl jeden z uživatelů
Televizní poplatky patří zrušit jako odporný způsob profitování nikým a ničím nekontrolované menšiny, která si uzurpuje "pravdu". Nasrat!— Lada Janiga (@LadaJaniga) June 9, 2026
„Jste socialističtí propagandisté od svého založení dodnes. Je vás třeba zrušit! A je třeba, abyste vy komunističtí propagandisté a manipulátoři s pravdou vrátili co jste vydíráním získali. Konec ČT je nutnou podmínkou obnovy demokracie u nás!“ doplnil další.
Jste socialističtí propagandisté od svého založení dodnes.— Boomer (@moudrost_sama) June 9, 2026
Je vás třeba zrušit!
A je třeba, abyste vy komunističtí propagandisté a manipulátoři s pravdou vrátili co jste vydíráním získali.
Konec @CzechTV je nutnou podmínkou obnovy demokracie u nás!
Uživatel Charlie uvedl, že Česká televize ani neví, co nezávislost vlastně znamená. „Vy nevíte co je nezávislost ! Jste tendenční, lžete a mastíte si kapsy z našich peněz. Je třeba vás zrušit!“ vzkázal ČT.
Vy nevíte co je nezávislost ! Jste tendenční, lžete a mastíte si kapsy z našich peněz. Je třeba vás zrušit!— Charlie (@Charlie80036585) June 9, 2026
Výhrady směřovaly i k samotnému principu povinných poplatků, kdy někteří uživatelé X tvrdili, že v roce 2026 má mít každý možnost rozhodnout se, za jaký obsah chce platit.
„Je rok 2026 a já si budu určovat, za jaký obsah chci platit. Povinné poplatky jsou přežitek doby minulé...“ uvedl uživatel Karel.
Je rok 2026 a já si budu určovat, za jaký obsah chci platit. Povinné poplatky jsou přežitek doby minulé...— Iczeman ?? (@novakkarel) June 9, 2026
I lékař Lukáš Pollert odmítá platit za „mediální propagandu“. „Copak máme takto placené noviny, nebo internet? Jak k tomu přijdou soukromá média?“ nechápal.
Proč mám platit za mediální propagandu, když se na ní nechci koukat? Copak máme takto placené noviny, nebo internet? Jak k tomu přijdou soukromá média?— Lukáš Pollert (@pollert11) June 9, 2026
„Povinné televizní poplatky v 21. století nedávají smysl,“ uvedla uživatelka Daricha, podle které by stát neměl dotovat jedno vybrané médium na Kavčích horách“.
Povinné televizní poplatky v 21. století nedávají smysl.— Daricha Moravcikova?? (@DMoravcikova) June 9, 2026
Stejně jako jsme v minulosti oddělili stát od církve,protože víra a morálka jsou soukromá věc,musíme opustit i představu,že stát má lidem povinně zdaňovat mobily a počítače,aby dotoval jedno vybrané médium na Kavčích horách
Někteří lidé zpochybňovali i tvrzení, že financování ze státního rozpočtu automaticky ohrozí nezávislost ČT. Poukazovali na to, že i soudy, policie nebo státní zastupitelství jsou financovány z rozpočtu. Další připomínali, že výši koncesionářských poplatků stejně má potenciál ovlivnit Parlament.
„Takže soudy, policie, státní zastupitelství nejsou nezávislé a předvídatelné, protože jsou financovány z rozpočtu???“ pozastavil se nad touto logikou jeden z uživatelů.
Takže soudy, policie, státní zastupitelství nejsou nezávislé a předvídatelné, protože jsou financovány z rozpočtu???— Nemamradzmrdy (@nemam_rad_zmrdy) June 9, 2026
„Ale výši poplatku určuje sněmovna, doslova vám může zítra snížit Babiš rozpočet na polovinu už teď,“ dodal další.
Ale výši poplatku určuje sněmovna, doslova vám může zítra snížit Babiš rozpočet na polovinu už teď.— filipkral8 (@filipkral3) June 9, 2026
Uživatelka Radka pak České televizi doporučila, co dělat, aby nebyla média závislá na politicích. „Nabízejte takový program, který si budou platit vaši dobrovolní koncesionáři,“ vzkázala veřejnoprávním médiím.
Chcete být nezávislí na politicích? Nabízejte takový program, který si budou platit vaši dobrovolní koncesionáři. Nikoli vládou nadekretovaní a Parlamentem posvěcení nevolníci, ať už přímo nebo z daní prostřednictvím SR.— Radka John (@radkajo) June 9, 2026
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