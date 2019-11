,,Jděte pryč! Nebo odejdu já." Vstoupila do Trikolory, toto následovalo

Advokátka Trikolóry Monika Čírtková popsala na svém facebooku zážitek, který se jí stal právě kvůli členství v nové straně založené Václavem Klausem. „Kvůli podpoře nově vzniklého konzervativního hnutí se mnou lidé, kteří zastupují ty ‚demokratické‘ strany a možná i někdo jiný, nebudou mluvit. Budou přecházet na druhou stranu ulice,“ upozornila. A co, že se jí stalo? Šlo o člena ČSSD, který jí dal ultimátum. Jinak to však prý je vážený a slušný pán.

Členka Trikolóry a advokátka Monika Čírtková upozornila na Facebooku na nepříjemnost, s kterou se setkala v politické diskuzní skupině právě na Facebooku. Důvodem tohoto problému bylo právě to, že je členkou Trikolóry. Situaci nastínila následovně: „Stala se nepříjemná věc. Ve veřejné lokální diskusní skupině, kde se sdružují zástupci různých opozičních politických stran a využívají možnosti se svobodně vyjadřovat a kam už déle než rok také sporadicky (a apoliticky) přispívám, byla zveřejněna informace o založení místního sdružení Trikolory, jehož jsem se stala také členkou.“

Po tomto příspěvku však následovalo pro advokátku Čírtkovou překvapení. Člen ČSSD, kterého popsala jako slušného a váženého pána, jí dal ultimátum. Buď bude mít v oné diskuzní skupině prostor Trikolóra, nebo on. Prý ji to překvapilo i z toho důvodu, že se vždy snažila dát prostor k vyjádření každému, navíc do skupiny prý nenapsala nic, co by porušovalo pravidla.

„Asi si budu muset zvyknout,“ napsala. Přiznala, že je možné, že kvůli vzniku konzervativního hnutí, jak označila Trikolóru, s ní přestanou někteří lidé mluvit. Obzvlášť údajně ti, kteří zastupují ty „demokratické“ strany, jak poznamenala. „Budou přecházet na druhou stranu ulice,“ zaspekulovala. Mohli by na ni být rozzlobeni, ačkoliv prý jim nic neprovedla a chovala se k nim vždy slušně. „A i když z různých zmínek vidím, že vlastně ani pořádně neví, co má Trikolora v programu,“ napsala ke konci statusu. Na konci napsala už jen to, že si na to zvykne a je na to připravena. Prý to však hezké není.

V diskuzi se však objevil ten člen ČSSD, o kterém nejspíše ve svém statusu psala. Docent Václav Drška, volební lídr za ČSSD v Kolíně z roku 2018, jí napsal následující komentář:

„Hezký pokus o mou diskreditaci. Jste zbytečně nervózní, paní Čírtková. Kvůli mně chodník měnit nemusíte. Já ho taky měnit nebudu a rád Vás potkám a pozdravím. A nešlo o ultimátum. Byla to má volba a na tu mám jistě právo. Je mi líto, že to berete osobně.“

Na to mu však Monika Čírtková odpověděla: „Já Vás nechci diskreditovat. Je to obecnější problém. Spíš Vy si to neberte osobně, jistě s Vámi budou mnozí souhlasit. Nervózní nejsem, jen trochu smutná, ale to přejde.“

