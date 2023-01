„Masáž Praha teďka“. Lidovecký poslanec předkládá vlastní verzi aféry s masérem

reklama

Zákonodárce Jiří Navrátil (KDU-ČSL) čelí nařčení, že zneužil maséra, kterého si k sobě pozval uprostřed noci, údajně kvůli bolesti zad, ale nakonec tohoto maséra údajně znásilnil. Kauzou se zabývalo i předsednictvo KDU-ČSL, jež „v tuto chvíli stojí“ za svým stranickým kolegou. Informoval o tom server Novinky.cz.

K celé kauze se vyjádřil i sám poslanec.

„Posledních několik měsíců si procházím něčím, co bych nepřál nikomu – byl jsem obviněn ze znásilnění. Naprosto to odmítám a přijde mi šílené to jen napsat. S ohledem na to, že jsou tohoto křivého nařčení plná média, bych rád popsal, co se vlastně stalo,“ začal Navrátil na facebooku.

Vysvětlil, že trpí chronickými bolestmi zad a pokud na tom někdo je stejně, nebo pokud někdy někoho úporně bolel zub, ví, že by dal kdovíco za to, aby bolest ustala. „Mohli jste si například všimnout, že vedle své lavice ve Sněmovně často stojím, protože mě záda velmi bolí,“ popisoval svou situaci.

A jednoho dne ho prý záda bolela tak úporně, že se pokusil vyhledat maséra přes inzerát. A narazil prý na seriózní nabídku k masáži. Tak ji využil. Masér prý dorazil a opravdu mu pomohl.

„V tu chvíli to pro mě byla spása. Po týdnu mi přišlo vyúčtování, které bylo trochu vyšší, než jsem čekal, ale s ohledem na rychlé jednání v pozdních hodinách jsem to akceptoval. Masér mi opravdu pomohl, a proto jsem neměl problém si příště objednat masáž další. Za tu si ale dotyčný naúčtoval už 12 tisíc. To bylo opravdu hodně, takže jsem sice za již provedenou masáž zaplatil, ale další jsem si už neobjednal. Masér mi ale psal dál. Měl pocit, že pro mě peníze nejsou problém, ale pro mě, stejně jako pro kohokoli, je 12 tisíc opravdu hodně peněz. Masér ale začal být velmi osobní. Zval mě na schůzky, chodil před Sněmovnu, chtěl být mým klukem nebo mým asistentem… Zpočátku jsem slušně odpovídal, stejně jako se snažím slušně odpovídat i vám. Postupně to ale přerostlo a poté, co mi dotyčný začal psát vyděračské zprávy, jsem ho začal ignorovat,“ uvedl zákonodárce.

Všechno poté vyvrcholilo trestním oznámením, které masér na poslance podal, údajně pro znásilnění. Kvůli tomuto oznámení začala poslance shánět média a poslanec Navrátil se podle svých vlastních slov nestačil divit.

„Když jsem si na několika stránkách (trestního spisu) ale přečetl, co se všechno mělo stát, říkal jsem si, tady jsou naprosté lži, které mohu teď hned vyvrátit. Tomu nikdo nemůže věřit ani věnovat pozornost. A opravdu. Poté, co jsem s médii promluvil, ani jedno se tomu už dál nevěnovalo. Velkou roli hraje i to, že pan masér sám policii přiznal, že má diagnostikované závažné duševní onemocnění, které ale odmítá léčit. A to i přesto, že má od lékaře předepsanou medikaci,“ psal dále poslanec.

Byl prý také podat vysvětlení na policii a mimo jiné na základě dat svého mobilu doložil, že v inkriminovaný den, kdy ke znásilnění mělo dojít, nebyl s masérem pohromadě. Přidal i fotografie svého bytu, na kterých podle svých vlastních slov doložil, že se v jeho bytě zkrátka a dobře nemohlo stát to, co je mu jako poslanci kladeno za vinu.

Psali jsme: Kauza údajného znásilnění maséra vládním poslancem: pikantní pokračování Navrátil (KDU-ČSL): Kraj podpoří vznik komunitního centra v Třinci Navrátil (KDU-ČSL): V Senior Pointech nacházejí naši senioři spoustu příležitostí pro volný čas Navrátil (KDU-ČSL): V krajské potravinové sbírce se sešlo 11 tun potravin

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama