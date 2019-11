„Máte-li Ústavu u prd*le, je to jen hajzlpapír.“ Ivan Langer přichází s další pikantní sbírkou

Po knihách V síti a V síti 2 je zde třetí sbírka básní, komentářů a postřehů Ivana Langera, nazvaná Sochobásně. Obsahuje básně-statusy z období od 24. října 2017 až do 13. října 2018 na 150 stránkách. Básně jsou uspořádány tak, aby slova kromě obsahu tvořila i určité tvary. Anketa Chystáte se oslavovat 30. výročí ,,Sametové revoluce"? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 16401 lidí

„Kniha ve vašich rukou je v pořadí třetí knihou. Má touhu být víc, než pouhopouhou knihou. Víc, než katalogem facebookových myšlenek. Je koláží vzpomínek, prožitků a myšlenek. Je svéráznou reflexí doby, v níž žijeme. Obdobně tomu bylo V Síti 1 a V Síti 2,“ říká o knize autor. Sochobásně podle něj mají být „koláží sarkasmu i jízlivosti, bolesti, smutku a laskavosti, naděje i pocitu ztracenosti, zkratky i lyrické epičnosti“.

Andrej Babiš a ANO

Hlavním tématem, respektive nejčastěji se opakujícím, je Andrej Babiš a hnutí ANO. Je mu věnováno přibližně 40 básní, které více či méně naráží na jeho osobu, jeho kauzy a minulost. Langer propral EET, Babišovu spolupráci s StB, vztah s Milošem Zemanem, sestavování vlády i jiné události.

Langer například tvrdí: „Kdo vysvětlí Generaci Z podstatu lustračního zákona, dá jí budoucnost víc než iPhone.“ Bývalý ministr vnitra také veršem komentoval Babišovu první vládu v demisi a srovnával ji s nástupem komunistů v roce 1948:



„Není třeba rudých pásek na rukách

Není třeba pušek přes rameno

Není třeba přijímat demisi

Stačí být v demisi

Stačí vládnout

Stačí lhát

Není třeba slučovacích sjezdů

Není třeba zakazovat strany

Není třeba akčních výborů

Stačí zmedializovat

Stačí vydotovat

Stačí lhát“

V jiné básni říká:

„Prezident Edvard Beneš

přijímá demisi ministrů

a předává republiku

do rukou

Klementa Gottwalda a komunistů...

Prezident Miloš Zeman

jmenuje menšinovou vládu

a předává republiku

do rukou

Andreje Babiše a ANO...“

Někdy byl Langer méně výřečný:

„Co je ohrožením

svobody slova:

Vyslovené slovo?

Zamlčené slovo?

Agrofertizované slovo!“

O sestavování vlády s ČSSD, konkrétně zřejmě o neministru Pochem, měl bývalý ministr také pár poznámek:

„Co voní na Čapáku

nevoní v Lánech

Co voní v Lánech

nevoní v Berlíně

Co voní v Berlíně

voní v Bruselu

Co voní v Bruselu

voní v Liďáku

Co voní v Liďáku

nevoní na Čapáku“

Rýpl si také do velice krátce působící ministryně Taťány Malé touto definicí: „Plagiátorství: Opsáno množství větší než Malá“

A doplnil: „Diplomka vadí... Lustrák nevadí... Už je líp!“

Na adresu Miloše Zemana také pravil: „Máte-li Ústavu u prdele, je to jen hajzlpapír.“

Vzhledem k blížícímu se výročí 30 let od listopadu 1989 není od věci si připomenout Langerova slova z minulého roku: „Když budu 17. 11. na Národní třídě pískat na StBáka, čí pietu budu rušit? Mlácených nebo Mlátících?“

K elektronické evidenci tržeb měl tento postřeh: „Vyhláška ministerstva financí: Hrobník je povinen vydat EET účtenku pohřbenému. Porušení povinnosti je trestáno kremací.“

Piráti

Pár postřehů měl Langer také k Pirátům.

"Pirát

je

BÍLÝ prach

ŽLUTÝ olej

ZELENÝ svět

FIALOVÝ europan

RŮŽOVÝ genderista

HNĚDÝ tradicionalista

RUDÝ internacionalista

nebo

JACK Sparrow?“

napsal Langer v básni, jež má připomínat loďku.

Činnost Pirátů pak popsal takto:

„Piráti

v

Česku

neloupí ZLAŤÁKY

prolamují SOUKROMÍ

regulují PODNIKÁNÍ

dolují BITCOINY

Co

by

na

to

řekl

Jack Sparrow?"

Kopl si i do Ivana Bartoše, šéfa Pirátů, za jeho výrok: „Nevidím rozdíl mezi politikou Babiše a tou, která se tu dělala třicet let po listopadu.“ Langer k tomu dodává: „Třicet let lajnování a hulení může způsobit poruchy vidění a myšlení.“

Několik sochobásní se věnuje i migrační krizi a dalším kauzám s ní spojeným. Došlo i na politiky EU.

„Méně je více!

Čím více

Juncker

Mogherini

Avramopulos

Tím více

Wilders

Le Pen

Okamura“

Policie a vyšetřování

A Langer se věnoval i zátahu na úřadu vlády a práci policie vůbec.

Z 12. října 2017 o kauze Vidkun:

„13. říjen 2015

Toho dne 198 cizích lidí vstoupilo do cizích bytů...

PROCES započal

PROCES zrozený z nenávisti

PROCES vyrostlý na lžích

PROCES vystavený na manipulacích

PROCES vysmívající se Listině

PROCES obcházející zákony

PROCES zneužívání moci

MASOMLEJNEK se roztočil

MASOMLEJNEK začal mlít lidské životy

MASOMLEJNEK začal krást svobodu

MASOMLEJNEK začal zavírat

MASOMLEJNEK začal vydírat

MASOMLEJNEK začal korumpovat

MASOMLEJNEK začal zastrašovat



PROCES stále běží

MASOMLEJNEK se stále točí“

napsal Langer a zadoufal:

„Snad jednoho dne někdo rozkryje jejich podstatu

- touha po moci a pomstě

- snaha o zabránění nepohodlného vyšetřování

- pokus o odstranění policejního prezidenta

- likvidace ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů

Snad jednoho dne někdo pojmenuje

- ty, kteří se mstili

- ty, kteří lhali

- ty, kteří manipulovali

- ty, kteří je kryli

Snad jednoho dne někdo spočítá

- jak dlouho to vše trvalo (měsíce a roky)

- kolik lidí na tom pracovalo (stovky)

- kolik to vše stálo (miliony)

Snad jednoho dne někdo dostane možnost

- vypovědět o zničených lidských životech

- napsat pravdivý příběh o kauze Vidkun

Snad jednoho dne někdo povolá

- k odpovědnosti zodpovědné“

Zátah, který zlomil vaz Nečasově vládě, také neváhal okomentovat:

„Před

pěti lety

v noci z 12. na 13. 6. 2013

provedla organizovaná skupina

prokurátorů a policistů

v České republice

státní převrat!

Pachatelé

dosud

nebyli

potrestáni...“

