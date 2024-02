„To nemůže být náhoda.“ Moravcovi odchází diváci. A hodně. Už se o tom mluví

reklama

Potápějící se loď začíná připomínat pořad, jehož první díl odvysílala Česká televize už před dávnými dvaceti lety. V neděli v poledne totiž před televizní obrazovky usedá čím dál méně diváků, aby si následující hodinu užili moderátora Václava Moravce a jeho pečlivě vybrané hosty v pravidelném diskusním pořadu. Letos v lednu si čtyři vydání Otázek Václava Moravce pustilo 367, 377, 342 a 332 tisíc diváků. Jde o údaje týkající se první hodiny OVM a představující součet sledujících na ČT1 a ČT24, která pro ParlamentníListy.cz zpracovává MÉDEA, a. s. ve spolupráci s MÉDEA RESEARCH, k. s. Zdrojem dat je Asociace televizních organizací (ATO) – Nielsen Admosphere. Loni v lednu se ovšem na čtyři vydání OVM dívalo postupně 382, 448, 429 a 612 tisíc diváků.

Na první pohled je zřejmé, že i nejméně sledovaný loňský lednový díl měl více diváků než nejvíce sledovaný letošní díl. Výrazný pokles sledovanosti se však netýká jen jednoho měsíce. Od začátku září 2023 do konce ledna 2024 se ani jeden z dvaceti dílů OVM nepřehoupl přes hranici 400 tisíc diváků. O rok dříve tuto metu překonával pořad zcela běžně, a to ve 2/3 případů. Průměrná sledovanost 20 dílů Otázek Václava Moravce byla za posledních 5 měsíců 334 tisíc diváků, o rok dříve za stejné období 410 tisíc diváků. Průměrně tedy ubylo ve sledovaném období u jednoho dílu 76 tisíc diváků, což za sledovaných 5 měsíců a 20 odvysílaných dílů představuje ztrátu více než 1,5 milionu diváků. Tohle už náhoda nebo krátkodobé vychýlení být nemůže.

Otázky Václava Moravce ztratily důvěryhodnost už dříve

Připomíná, že svoboda médií však dlouho nevydržela. „A to proto, že propaganda pokryteckého a rozpínavého systému řádu založeného na pravidlech postupně doznala parametrů studené války, jež v mnoha kategoriích předčily praxi dřevních totalitních manipulátorů. Mráz z Kremlu vystřídal ‚anti‘ dezinformační odér Bruselu, jenž zamával s charaktery polistopadových netotalitních, tudíž ‚svobodomyslnějších‘ žurnalistů natolik, že v zájmu udržení svých lukrativních postů jim nezbylo než iluzi úcty k principům profesionální žurnalistiky hodit za hlavu. Není se proto co divit, že společensky odpovědní novináři už salutují věrozvěstům typu současného premiéra, šéfa Senátu či Dominika Haška. Na oplátku se mohou těšit jejich přízni, což se jim prozatím bohatě vyplatí,“ podotýká mediální analytik.

Ukázkový příklad, jak se televizní publicistika nemá dělat

„Pamatuju Václava Moravce z dob, kdy ještě býval mladým nadějným moderátorem. To ještě působil v královéhradecké televizi Galaxie a v rádiu Frekvence 1. Býval jsem tam tehdy docela často hostem. Pak se z něho stala hvězda České televize a nastala pozvolná změna. Nadějný moderátor se v toku času přeměnil v ukázkový příklad toho, jak se televizní publicistika, natož ta veřejnoprávní, nemá dělat. Sebestřednost, namistrovanost, netolerantnost, protežování jedněch, ignorace druhých,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Petr Štěpánek proměnu toho, kdo je už drahně let nejviditelnější tváří České televize.

I tato zkušenost ho ovlivňuje při pohledu na to, jak Otázkám Václava Moravce rapidně ubývají diváci. „Ani se těm číslům poklesu sledovanosti nedivím. Lidé nejsou slepí. Těch příčin poklesu je určitě víc, ale to, jak si počíná moderátor, je zásadní. Je pravdou, že sledovanost je v případě veřejnoprávní televize pouze jedním z kritérií, tím hlavním by měla být kvalita. Ale i ta už dávno chybí. Zbyla nudná rutina. Pokud jsou Otázky Václava Moravce jednou z vlajkových lodí českotelevizní publicistiky, je to s Českou televizí dost špatné,“ domnívá se bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rozdíl mezi realitou a redukovanými informacemi bere diváky

Před lety ho Rada Slovenské televize zvolila ředitelem Slovenské televize. „Sledovanost je důležitá pro každé médium, veřejnoprávní nevyjímaje. Slovenská televize se po rozdělení Československa značně odklonila od svého poslání, načež její zpravodajství a publicistika víceméně prosazovaly zájmy koaličních politiků. A to natolik, že STV pozbyla důvěry veřejnosti do té míry, že i v uměleckých kruzích narůstaly sympatie s trendem směřujícím k jejímu utlumení. Moje role a stejně tak i členů nejužšího vedení proto stěžejně spočívala v zastavení propadu sledovanosti, což se částečně povedlo, jak o tom svědčí fakta o našem působení v Mlynské dolině,“ vzpomíná mediální analytik.

Redakce beztrestně ignorují kritéria formulovaná v zákonech

Hodnocení odvysílaných pořadů nelze brát jen jako subjektivní soud v závislosti na tom, zda mi jeho obsah kápl, či nekápl do noty. „Co se týče kritérií zpravodajských a publicistických pořadů veřejnoprávních médií, ta jsou exaktně formulovaná v příslušných zákonech, zejména v zákonech o České televizi, resp. Českém rozhlase. Příslušné redakce je však beztrestně ignorují, což Evropské komisi a jejím lokajům u nás nejen nevadí, nýbrž dokonce imponuje,“ dodává pro ParlamentníListy.cz exředitel Slovenské televize Radim Hreha.

