„Žádné kapitálové produkty. Neplaťte kartou.“ Foldyna, Pošarová a lékař. Bouřlivá akce

Marie Pošarová se věnovala aktuálním novelám Zdravotního zákona. „Chtějí tam vypustit jednu větičku, že výrobce léků by do ČR dodával bezdoplatkové léky po celý rok. Pak se může stát, že na receptu budete mít daný lék, ale fyzicky nebude k dostání, protože výrobce jej nabídne za vyšší cenu v jiné zemi. Je to kvůli tomu, aby zdravotní pojišťovny ušetřily. Takže jde o jejich lobby.“ Přítomní byli upozorněni, že třeba v Německu vstupuje v platnost vyhláška, která nařizuje lékárnám mít zásoby léků na minimálně 60 dní. To se samozřejmě projeví na rozkolísání evropského trhu.

Nebudou lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky

Lékař Síla na to uvedl: Za posledních deset, dvanáct let jsou příjmy pojišťoven vyšší o 60 procent, ale ví tady někdo, že by tu byl nějaký rozdíl, že se to zdravotnictví tady o tolik zlepšilo? Není vidět. Dnes tu máme nedostatek praktických lékařů, zubařů, dětských lékařů, alergologů, revmatologů. Do deseti let půjde 6000 zdravotních sester do důchodu. Nebude, kdo by ošetřoval. Demografický vývoj stále nepříznivě pokračuje. Ministerstvo zdravotnictví i financí neustále snižuje příjem peněz do zdravotnictví a to z jednoho prostého důvodu – aby snižovali kvalitu zdravotní péče. To je cílená práce. To dělá Válek, který je za to placený. A proč je největší fluktuace ministrů v tomto rezortu? Protože každý z nich jde do funkce s tím, že tam vydrží nějakou dobu a udrží žábu při životě. Říkám tomu vaření žáby. Když ji dáte do pozvolna teplejší vody, tak vyskočí, když ji hodí rovnou do vařicí vody, tak tam zůstane. To dělali Julínek s Topolánkem. Oni pomalu salámovou metodou přidávají a přidávají teplo.“

„Je to banda zločinců a vlastizrádců, kteří chtějí republiku kompletně rozkrást,“ přitvrdil Síla. A týká se to také důchodů. Ten investiční program, to je nástroj, jak dostat z lidí peníze. Aby to dostaly banky, zahraniční korporace, kde ty peníze skončí a až člověk přijde do důchodu, bude potřebovat peníze a bude chtít vybrat, tak mu banka oznámí, že bohužel zkrachovali, že byla inflace a já nevím co všechno. V žádném případě se do těchto projektů nehlaste! Jediná možnost, jak šetřit na důchody, je kupovat nemovitosti. Protože ty půjdou vždy nahoru. Žádné kapitálové produkty, jak tomu říkají, nevyužívejte! Oni chtějí jen vytáhnout peníze z lidí. To je katastrofa, co se tu děje.“

Pošarová k tomu dodala: „Možná víte, že platba kartou, to jsou komerční peníze. Plaťte jí co nejméně, protože to je voda na jejich mlejn. Používejte jen hotovost!“

Chce to Ordnung

„Postavili to jenom na penězích a pořád říkají, že je to dobrý. Ale ono by to mohlo být stokrát lepší. Ale to oni nechtějí. Nadnárodní společnosti, které dodávají roboty a další přístroje, mají své obchodníky a zástupce, a ty ovlivňují politiky,“ pokračoval Jaroslav Foldyna.

„Já jsem z Děčína a na našem Okresním ústavu národního zdraví bylo v roce 1978 napsáno: Nebýt VŘSR, nebylo by ČSSR. Já jsem si říkal, no to jsou blbci. V roce 1997 tam bylo napsáno: Naše zdravotnictví vyléčí konkurence. Dnes tam máme akciovku a je výborná, ale je to mnohonásobně dražší, než to bývalo.“

