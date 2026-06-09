Babiš drží ČT a rozhlas v napětí. Dusno po jednání

Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Ta schůzka v tuto chvíli nebyla o žádné dohodě. To určitě ne. To slovo bych tady vůbec nepoužil. … Proti nám seděli šéfové všech těch tří koaličních stran, kde jsme víceméně byli jednostranně informováni o záměru vlády projednat návrh zákona, který by rušil stávající poplatkový zákon a naopak jej tedy nahradil novým zákonem, který bude řešit financování Českého rozhlasu a České televize ze státního rozpočtu,“ uvedl Zavoral s tím, že konkrétní finanční částka zatím zmíněna nebyla. „O žádné dohodě nemůže být řeč, protože my hájíme status quo a nechceme rušit něco, co funguje. … My zásadně trváme na zachování stávajícího poplatkového systému,“ zdůraznil za Český rozhlas Zavoral.
Jedním dechem však dodal, že koalice má politickou sílu prosadit, co uzná za vhodné, a ČRo a ČT se budou muset přizpůsobit nové finanční realitě. Zavoral tady předpokládá, že koalice peníze pro ČT a ČRo oseká. A pokud už to udělá, měla by vláda podle obou ředitelů přijít s nějakými zárukami, které zachovají nezávislost obou médií.
„Pan předseda Okamura celou dobu mlčel u té schůzky,“ prozradil také Zavoral.
Tomio Okamura
Zato premiér Andrej Babiš se rozhodl k České televizi a k Českému rozhlasu vystoupit.
„Znovu jsme jim vysvětlili náš záměr změnit financování veřejnoprávních médií a zrušit koncesionářské poplatky. Zákon předloží ministr Klempíř na pondělním jednání vlády. Jiným způsobem než z koncesionářských poplatků jsou veřejnoprávní média financována v 17 zemích Evropské unie a například Polsko podobný krok chystá také. Nechceme mluvit do obsahu nebo tato média „ovládnout“, jak se nám nejen opozice stále snaží podsouvat. Cílem je, aby už občanům nechodily složenky za službu, kterou sami nevyužívají. Takový systém dával smysl před 35 lety, když lidé výběr neměli,“ napsal na úvod svého komentáře Babiš na sociální síti Facebook.
Potvrdil, že konkrétní suma, která bude v rozpočtu oběma médiím přiklepnuta, se bude teprve probírat.
A ačkoli Zavoral naznačoval, že ze strany politiků nešlo o žádné jednání, nýbrž o oznámení, že věci budou tak a tak, Babiš oběma ředitelům za proběhlé „jednání“ poděkoval.
„Děkuji ředitelům České televize a Českého rozhlasu za korektní a věcné jednání. Věřím, že v této rovině se povede i další debata v Poslanecké sněmovně a opozice si odpustí fantasmagorické nesmysly o konci demokracie nebo zestátnění médií,“ napsal doslov Babiš.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
„Nechcete, aby platily DOMÁCNOSTI složenky za službu, kterou nevyužívají. A tak navrhujete, ať to platí ÚPLNĚ KAŽDÝ Z DANÍ, které ale nasypete někam jinam, a na provoz ČT si půjčíte, a ve finále ta instituce dostane méně peněz a ČR to vyjde mnohem DRÁŽ. Skvělej nápad,“ napsal Bartkovský na sociální síti X.
Europoslankyně za STAN Danuše Nerudová se přidala.
„Vy, Andreji Babiši, taky nevíte, že státní rozpočet plní daně, které platí všichni občané? Jinými slovy – zatímco teď se platilo za domácnost, tak teď budou ‚platit‘ všichni. Gratuluji!“ popsala nadcházející realitu.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
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Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
„Opravdu si jako bývalý ministr financí myslíte, že převedením financování pod státní rozpočet odpustíte domácnostem placení veřejnoprávních médií? Tak vám to uvedu na pravou míru. Každý bude ze svých daní financovat média i nadále. Vy se je snažíte pouze ovládnout!“ konstatoval předseda TOP 09.
Také poslanec STAN Matěj Hlavatý má za to, že financování ČT a ČRo z rozpočtu jen vyjde dráž. „Z rozpočtu to bude ještě s úrokem. Tedy to vyjde všechny ještě dráž. Je to zbytečná změna,“ konstatoval Hlavatý.
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