Babiš je lhář, soudem uznaný, opakoval stále Hřib. Pak se posmíval oranžovému muži

„Já připomenu, že jsem byl jediným politikem v České republice, že americký útok na Írán oslabuje mezinárodní řád,“ spustil Okamura. „Vidíme u Spojených států, že tam chybí cíl,“ pokračoval po chvíli s tím, že tento útok znamenal, že Američané na něm vydělávají, ale Evropa na útok doplácí. A k tomu všemu Američané neinformovali partnery v NATO, že ten útok chystají.
Tomio Okamura
„A my musíme udělat maximum pro to, abychom se tolik uskromňovat nemuseli. Abychom se neuskromňovali,“ pokračoval Okamura. Zatím se prý snaží dělat všechno pro to, aby situace pro Česko nebyla tak zlá. „Opět jsem jediným politikem, který vyzývá k tomu, abychom diverzifikovali tím, že budeme brát levné energie z Ruska. Ruské energie odebírají i Spojené státy,“ zdůraznil Okamura.
Když dostal slovo Zdeněk Hřib, poznamenal, že někteří politici chtěli vystupovat z EU kvůli povolenkám ETS 2, „což by zničilo naši exportní ekonomiku,“ nechal se slyšet Hřib, ale teď je podle něj situace jiná, protože „oranžový pán z Bílého domu“ dělá takové věci, že už máme zcela jiné starosti. Nemalé starosti.
Zdůraznil, že Piráti mají plán, jak situaci řešit, jak lidem reálně zlevňovat pohonné hmoty. „I my jsme byli první, kteří říkali, že to íránské dobrodružství Američanů nic dobrého nepřinese. Že budou dražší pohonné hmoty, mimo jiné,“ zdůrazňoval Hřib s tím, že už jako primátor Prahy v roce 2021 tlačil na to, že by Česko mělo myslet na svou energetickou bezpečnost.
„Spojené státy i dnes dovážejí z Ruska hnojivo … i kovy. Oni dělají pragmatickou politiku. … Snažíme se dělat, co můžeme, ale měli bychom si nalít čistého vína a musíme diverzifikovat. Diverzifikace neznamená vytvářet závislost,“ zdůrazňoval ve vysílání Tomio Okamura.
Upozorňoval také, že se do Česka i dnes dováží jaderné palivo z Ruska. A kdyby toho nebylo, „tak by se okamžitě zhaslo,“ uvedl doslova Okamura s tím, že elektrárna Dukovany, která produkuje asi 20 procent elektřiny, se bez jaderného paliva z Ruska neobejde.
„Vy tady říkáte, že spoléháte na EU, aby nám pomohla plnit naše zásobníky plynu. To je fajn. To ukazuje, že jste se celou dobu mýlili,“ pousmál se Hřib.
A hned se dovolával úspor energie cestou využití ekologičtějších zdrojů, protože výstavba jádra je podle Hřiba sice dobrý nápad, ale je to běh na dlouhou trať. Tato vláda je bohužel podle Hřiba zcela opačnou cestou, než je třeba jít. „Evropská komise chce přesně udělat nás méně závislými na fosilních palivech. A přesně tomu vy jste celou dobu bránili,“ nešetřil Okamuru Hřib.
Ale Okamura přešel do protiútoku a poukazoval na to, že EU nám brání držet si levnou elektřinu, a tak předchozí vláda prosazovala akcelerační zóny s větrnými vrtulemi. „A tady já jsem zásadně proti, tady máme střet!“ zesiloval Okamura ve studiu hlas s tím, že předchozí vláda chtěla nechat budovat dvousetmetrové větrníkové věže, což prý on osobně odmítá.
Tomio Okamura
Hřib okamžitě oponoval, že právě větrné elektrárny by nám pomohly snížit svou závislost na dodávkách jaderného paliva z Ruska nebo ze Západu, ale Okamura podle Hřiba ukazuje, že SPD chce, aby Česko bylo na Rusku závislé.
Předseda Pirátů zdůrazňoval, že již současný krizový zákon umožňuje vládám rychle řešit situaci, ale s tím, že zasažené firmy dostanou kompenzace. Ale to, co chystá tato vláda, kompenzace neobsahuje. „A vy přece vůbec nesměřujete k řešení té příčiny, což je vysoká závislost na fosilních palivech. To přesně se snažila EU řešit. A vy chcete nakupovat energie z Ruska,“ kroutil hlavou Hřib.
Okamura kontroval, že lidé se ve sporech o kompenzace mohou obrátit na Ústavní soud ČR.
Moderátorka Terezie Tománková se poté vrátila ke slovům předsedy vlády Andreje Babiše, který na videu pro spoluobčany přiznal, že podle Severoatlantické aliance Česko neplní své obranné závazky. Ani 2 procenta HDP výdajů na obranu. Koalice ANO, SPD a Motoristů v roce 2026 nevydává ani 1,8 procenta, je podle Aliance problém.
Další věc je, že obranný rozpočet na úrovni dvou procent nenaplňovala ani Fialova vláda. „Ale vysvětlovat to teď musíme my, protože jsme ve vládě,“ poznamenal Okamura.
Konstatoval také, že Fialova vláda nakupovala vojenskou techniku, kterou neunesou naše mosty. A i tohle musíme vysvětlit.
„Stoprocentně tímto směrem chceme jít. … I když, abych to řekl na rovinu, já bych byl nejraději, aby nám nikdo neurčoval nějaká procenta,“ zdůrazňoval Okamura s tím, že toto je názor SPD a SPD v žádném případě nepodporuje ani navyšování výdajů na obranu přes 2 procenta.
Hřib se tady ostře vymezil proti šéfovi hnutí ANO a premiérovi Andreji Babišovi. Dal najevo, že mu nevěří, jak je to s těmi procenty a jejich uznáváním ze strany NATO.
„Pan premiér je opakovaně soudem uznaný lhář, takže pokud se jedná o takto důležitou věc, tak já bych chtěl vidět ten dokument NATO, pokud je zveřejnitelný,“ řekl Hřib.
Ing. Andrej Babiš
„Asi víte, kolik po bývalé Fialově vládě vyšetřuje policie zakázek. To byly zakázky bez výběrového řízení a bez zákona o veřejných zakázkách. V předešlých vládách my jsme nebyli. Teď má SPD ministerstvo obrany a SPD tam dělá pořádek, aby tam nebyla žádná korupce,“ zdůrazňoval Okamura.
Nechal se také slyšet, že za vlády Petra Fialy lidé chudli a nová vláda to chtěla změnit. Proto upřednostnila české občany před navyšováním výdajů na obranu přes 2 procenta HDP. „A Fialova vláda zasmluvnila Českou republiku zakázkami na pět a více let, takže to přesahuje i období naší vlády,“ řekl Okamura.
„Andrej Babiš je opakovaně soudem uznaný lhář. Takže on má kulaté razítko na to, že to, co říká, tak to není pravda,“ zopakoval Zdeněk Hřib s tím, že Česko by mělo plnit své závazky, protože jinak by se také mohlo stát, že nám NATO nepomůže, až to budeme opravdu potřebovat.
Okamura na to konto prohlásil, že dnešní války už se nevedou ani tak s pomocí tanků, ale spíše s pomocí dronů, a právě na nich, na jejich posílení, chce stávající vláda pracovat, když to předchozí vlády zanedbaly.
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybky k debatě o rozpočtu. „Když nakoupíte náboje, tak ty přidanou hodnotu nemají. Náboj buď vystřelíte, nebo ho uložíte do skladu. Když postavíte dálnici, tak tam ten multiplikační efekt bude,“ vysvětloval Okamura s tím, že po dálnicích budou jezdit všichni občané. Podnikatelům se bude lépe dařit a Česko na tom bude ekonomicky lépe. Takže pokud vláda Andreje Babiše připraví na rok 2027 proinvestiční rozpočet, SPD ho podpoří i za cenu prohloubení dluhu. „Ale výše toho deficitu bude samozřejmě otázkou,“ upozorňoval jedním dechem šéf SPD s tím, že tato vláda na rozdíl od Fialovy vlády šetří.
Hřib kontroval, že pokud se bavíme o prohloubení dluhu o desítky až stovky milionů korun, současná vláda zakryje svou neschopnost sestavit rozpočet lépe, ale tuto neschopnost bohužel v budoucnu zaplatí naše děti. „Vy se chystáte zvednout stavidla, vy se snažíte zadlužit naše děti, vy se snažíte zadlužit úplně všechny,“ kritizoval Hřib ostře koalici ANO, SPD a Motoristů.
Okamura se bránil, že v programovém prohlášení vlády se uvádí, že se kabinet bude snažit šetřit na provozu státu. „My už jsme na provozu státu ušetřili už 11 miliard korun, to určitě víte,“ zdůraznil Okamura.
Hřib okamžitě oponoval, že proti investicím nic nemá. Jenže to má háček. „My si pořád půjčujeme na to jídlo,“ zdůrazňoval Hřib.
Okamura zopakoval, že vláda bude muset investovat.
A Terezie Tománková se rozloučila s diváky.
