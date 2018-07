Bolavá minulost: Kalousek odhalil věc o Klausovi

09.07.2018 14:10

Bývalý prezident Václav Klaus se v Českém rozhlase rozpovídal o dvacet let staré opoziční smlouvě. Jeho rozhovor nedal spát Miroslavu Kalouskovi. Někdejší předseda TOP 09 se do Václava Klause a do Miloše Zemana pustil na Twitteru.