Čerstvé zprávy z Německa: Migrace je hlavní překážkou v koaličních vyjednáváních

Ačkoli na začátku migrační krize se koaliční vláda stran otevření hranic migrantům příliš nepřela, současná situace je poněkud odlišná. Zejména bavorská CSU tlačí křesťanské demokraty v rámci migrační politiky ke tvrdším opatřením a to samé lze říci o voličích CDU. Před několika dny se hovořilo o stanovení maximální hranice na 180 až 220 tisíc migrantů, které by Německo přijímalo za jeden rok. SPD však s něčím takovým nesouhlasí.

Předseda SPD, který získal mandát pro vyjednávání o koalici na sjezdu strany minulý víkend, se již proti stanovení horní hranice vyjádřil několikrát. Stejné stanovisko on a jeho straničtí kolegové zastávají v otázce slučování rodin. A právě tato záležitost podle deníku Zeit momentálně brání v uzavření koaliční dohody. Merkelová a spol. nyní obviňují SPD z porušování dohod, které již byly předběžně dojednány.

Rozhovory v berlínské centrále CDU byly dle informací deníku po devíti hodinách odloženy. „Vyjednávali jsme velmi tvrdě, abychom našli oboustranně přijatelné řešení. I nadále v tom budeme pokračovat,“ uvedl šéf vyjednávacího týmu Michael Grosse-Bromer. Jednání začala v neděli odpoledne za účasti šéfů všech tří stran. Kolem osmé hodiny večerní se k Angele Merkelové, Horstu Seehoferovi a Martinu Schulzovi přidalo několik dalších politiků.

Jak píše komentátor magazínu Focus Jan Wolf Schäfer, oba hlavní koaliční partneři nejsou zrovna v ideální kondici pro koaliční vyjednávání. „SPD je rozdělená a CDU je málo sebevědomá. Socialisté veřejně vystupují velmi agresivně a rozhodně, aby tím zamaskovali, že většina členů a voličů strany se zahájením koaličních vyjednávání nesouhlasí. Co potom mohou očekávat příznivci SPD, až se jejich rozdělená strana stane součástí vlády?“ pokládá si komentátor řečnickou otázku.

„Pnutí ve straně bude pokračovat i ve vládě. Každý, kdo chtěl mít SPD v opozici, zcela jistě nepřestane mlčet, až se strana stane součástí vlády. Příznivci opoziční varianty budou doufat, že postupně převládnou a získají zásadní vliv. V takovém případě by mohlo dojít k novým volbám. Právě nové volby by nakonec byly zcela určitě lepší variantou než pokračování současné velké koalice,“ soudí Schäfer.

„V dlouhodobém horizontu nepředstavuje optimální variantu ani menšinová vláda. Ta by v domácí i zahraniční politice měla svázané ruce a veškerou energii by musela věnovat hledání většiny. V praxi by to vládnoucí stranu stálo mnoho sil i času; v konečném důsledku by jí něco takového přišlo velmi draho. Kýženou stabilitu a ekonomický impulz mohou přinést jedině nové volby,“ je přesvědčen komentátor vlivného německého magazínu.

Psali jsme: Německo prý bude více „africkou, muslimskou a asijskou zemí“. Vlivný deník má obavy o budoucnost země Z Německa je podle Die Welt „přistěhovalecká země“. Aktuální nezaměstnanost migrantů je šokující Němci zděšeně zírají na nový cenzorský zákon o internetu. A zdaleka to nejsou jen "extremisté" z AfD V Německu kvete pěstounský byznys s imigranty. Pak se třeba ukáže, že "dítěti" je přes 30 a dávky se utrácí za drogy...



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro