Co Reportéři ČT nedořekli: Developer Sekyra, lidovecký ministr, církevní miliardy. A za vším „restituční biskup“

Reportéři ČT se toto pondělí věnovali kauze developerského projektu Smíchov City. Na obrovském prostoru bývalého nádraží staví známý developer Luděk Sekyra novou čtvrť kanceláří a bytů. Pozemky na tento projekt získal od Českých drah a cena byla podezřele nízká.

České dráhy byly Reportéry vehementně kritizovány, že pozemky prodaly pod cenou, že obešly veřejnou soutěž a že odmítají ukázat posudky, které k určení ceny vedly. Celkem měla Sekyra Group nakupovat na Smíchově, tedy v centru Prahy, v ideální lokalitě u Vltavy a poblíž metra, za 7 500 Kč/metr čtvereční. Cena navíc ještě obsahovala DPH, očištěna od daně by činila 6 000 korun. Hned vedle přitom jiný developer nakupoval metr čtvereční za více než 20 tisíc korun.

Kupní cena je vždy průsečíkem nabídky a poptávky. Role druhé strany, kupující Sekyra Group, ovšem byla v reportáži spíše bagatelizována. Moderátor a šéfdramaturg Marek Wollner při uvádění reportáže ujišťoval: „Developerský projekt Smíchov City se těší už před svým zrodem velkému uznání, odbornému i laickému. Na ošklivém, zanedbaném, nevyužitém prostoru v oblasti nádraží vzniká moderní čtvrť s byty, obchody, parky, pěšími zónami, která se velkoryse dívá do budoucnosti. Následující reportáž tedy není kritikou projektu, ale mapuje neznámý příběh, který stál na jeho počátku.“

K prodeji došlo v roce 2019. Mluvčí Českých drah Robert Pagan uvedl, že „prodej se uskutečnil na základě historicky uzavřených smluv“.

Reportéři ČT v reportáži stručně zmínili, že se jednalo o důsledek rozhodnutí z roku 2005, kdy České dráhy společně se Sekyrovou firmou založily společnost Smíchov Station Development. Jejím účelem bylo „revitalizovat“ prostor Smíchovského nádraží v rámci projektu Živá nádraží, se kterým přišly České dráhy v témže roce. Účelem společného podniku bylo připravit území kolem Smíchovského nádraží na výstavbu bytů a kanceláří. Od počátku ze smlouvy vyplývalo, že pozemky může koupit pouze Sekyrova společnost. „Celkově ta smlouva byla nastavena velmi výhodně pro Sekyra Group,“ shrnul v Reportérech ČT Petr Leyer z Transparency International ČR.

O projektu psalo Euro již v červnu 2005. Zakladatelská smlouva společnosti byla podepsána na začátku dubna téhož roku a v její dozorčí radě od počátku figuroval osobně JUDr. Luděk Sekyra.

V reportáži Reportérů ČT už ale nezaznělo, že České dráhy jako státní podnik byly vždy zásadně ovlivňovány politickými poměry na Ministerstvu dopravy. A že smlouva byla uzavřena v době, kdy byl ministrem dopravy Milan Šimonovský z KDU- ČSL. Právě lidovci přitom byli historicky spojeni s Luďkem Sekyrou přes štědrý sponzoring i další spolupráci.

Napojení podnikatele Sekyry na KDU- ČSL je přitom již dlouhé roky jednou z konstant české politiky. Sympatiemi k této straně a štědrými dary se Luděk Sekyra netají ani ve svých veřejných prohlášeních.

ParlamentníListy.cz nedávno přinesly informaci o tom, jakým způsobem se Sekyra snaží získat peníze na svůj developerský byznys přes spolupráci s katolickou církví. V ní má dlouhodobé vazby zejména na frakci „liberálnějších“ kněží a biskupů, kteří dnes stojí spíše v opozici proti hlavě českých katolíků, kardinálu Dominiku Dukovi.

Tuto skupinu Sekyra podporuje dlouhodobě. Nejznámější je jeho podpora aktivit Tomáše Halíka, vlivného kazatele od pražského Salvátora. Když Halík v roce 2016 získal čestný doktorát Oxfordské univerzity, spekulovalo se o vlivu Sekyry, který dva roky předtím financoval na univerzitě vybudování studentského centra, které pojmenoval Sekyra House.

Tomáš Halík se také stal v roce 2018 členem správní rady Sekyrovy nadace Sekyra foundation, usilující o podporu rozvoje občanské společnosti, liberální demokracie a kritického myšlení (společně s Jiřím Pehem, Michaelem Žantovským, Jiřinou Šiklovou, Danielem Kroupou a Martinem Paloušem).

Jak ParlamentnímListům.cz sdělil obeznámený zdroj z katolické církve, Sekyra stejně jako jeho beneficienti velmi usiluje o dosazení vhodného kandidáta do funkce po Dominiku Dukovi. Ten v pozici arcibiskupa již dva roky „přesluhuje“ (neboť podle církevních pravidel mají arcibiskupové opouštět svůj úřad v 75 letech) a otázka jeho nástupce se v Praze i Vatikánu řeší čím dál intenzivněji.

Vybraným favoritem Halíkovy frakce je plzeňský biskup Tomáš Holub. Holub je lidmi kolem Halíka dlouhodobě prezentován jako hlavní favorit na Dukovo místo (využíván je třeba jeho příběh armádního kaplana na misi v bývalé Jugoslávii).

Tomáš Halík hovoří o Luďku Sekyrovi, který má z devadesátých let nevalnou pověst přítele Marka Dalíka či Romana Janouška, jako o „napraveném hříšníkovi“, který je prý „potěchou kněžského srdce“. Je však otázkou, zda jeho filantropické aktivity mají jen nezištné motivy.

Restituční biskup v akci

Vraťme se ke smíchovskému staveništi. Pár týdnů poté, co v září 2020 Luděk Sekyra zahájil výstavbu svého developerského projektu, se v katolické církvi začaly dít pozoruhodné věci kolem fondu NEKAF, ve kterém by se shromáždily finanční kompenzace od státu za nevydaný majetek v rámci restitucí. Cílový objem fondu měl být deset miliard korun. Každý rok se do něj mělo vkládat asi půl miliardy, což je necelá polovina roční kompenzace, kterou katolická církev dostává.

Jak uvedli Reportéři ČT, projekt Smíchov City by měl vyjít na 20 miliard korun.

Fond měl zhodnocovat církevní majetek prostřednictvím výstavby nemovitostí. Na to, kdo bude fond obhospodařovat (tedy bude moci miliardy využít na výstavbu nemovitostí), bylo vypsáno výběrové řízení.

„Od začátku to bylo celé šité na míru Sekyrovi, hodně na to přes Graubnera tlačil plzeňský biskup Holub. Proto od toho ostatní zájemci šli hned od začátku pryč, proč by ze sebe dělali blbce,“ řekl k tomu ParlamentnímListům.cz obeznámený zdroj z České biskupské konference.

Více jsme psali zde: „Ať už Duka zmizí, těší se kavárna.“ Hra o miliardy: Halík, politika, moc. A ten, bez něhož si prý lidovci ani neuprdnou

I přes nastavení podmínek měl podle serveru Seznam Zprávy zvítězit Sekyrův projekt velmi těsně, o jediný bod nad druhým účastníkem, kterým byla rakouská banka Raiffeisen.

„Rakušáci, to je trochu jiný příběh. Ti jsou z Rakouska zvyklí na kooperativní model s církví a měli pocit, že by to podobně mohlo jít i u nás. Ale hodně nepochopili, o co ve skutečnosti šlo,“ dodal náš zdroj.

Tahounem plánu na svěření deseti církevních miliard Sekyrovi měl být právě biskup Tomáš Holub. Ten je perfektně obeznámen s majetkovými poměry církve a obsahem restitučních dohod. Jako sekretář České biskupské konference totiž tato jednání osobně vedl, což mu v některých kruzích vyneslo přezdívku „restituční biskup“.

Holub měl již dříve zajistit umístění části restitučních peněz do rukou investičního fondu ČSOB. Nyní by to tedy prý rád zopakoval s Luďkem Sekyrou. Na jeho projekt prý tlačí i lidovečtí politici, kteří mají se Sekyrou dlouhodobě dobré vztahy a podnikatel jejich stranu vydatně sponzoruje. Mimochodem, Holub sám má k Lidové straně blízko, jeho dědeček Karel Řičář za tuto stranu mezi válkami poslancoval.

V lednu 2021 se ale Sekyrovi schválení plánu zkomplikovalo, když účast na jím obhospodařovaném fondu odmítlo pražské arcibiskupství, nejbohatší z českých diecézí. Následně svou podporu stáhl i druhý arcibiskup, olomoucký Jan Graubner.

Tím celý projekt nemovitostního fondu pro obhospodařovatele prakticky ztratil smysl. „Sekyra potřebuje stamiliony, kterými disponuje české a moravské arcibiskupství, nikoliv miliony, které mu mohou nabídnout v Plzni,“ řekl k tomu otevřeně náš zdroj.

A jako perličku dodává, že hned o den později, 27. ledna, se v Lidových novinách objevilo: „Dukův nástupce by prý měl být znám do půl roku. Myšlenka na správu společných investic údajně opuštěna není.“ V textu pak byl jako tradičně coby hlavní favorit na nového pražského arcibiskupa jmenován Tomáš Holub.

Jak uvedli i Reportéři ČT, Sekyra Group zatím na Smíchově nakoupila zhruba čtvrtinu pozemků. Zbylé tři čtvrtiny teprve musí nakoupit. A výstavba největšího developerského projektu za poslední roky teprve začíná.

Podle zdroje ParlamentníchListů.cz z církevního prostředí je zřejmé, že Luděk Sekyra již ve svých plánech počítá s církevními miliardami. A vzhledem k vlivu, jaký mezi jejími představiteli i vlivnými společenskými institucemi má, nelze vyloučit, že se mu podaří jeho plán prosadit.

