Dá se Pavlovi věřit? Macinka vytáhl, co prezident provedl v zahraničí

Prezident Petr Pavel stále neví, zda bude součástí české delegace na červencový summit NATO. Premiér Andrej Babiš po jednání vlády potvrdil, že definitivní rozhodnutí padne až v pondělí 22. června. Původně mělo být jasno už 8. června, na jednání proto dorazil i prezident, aby mohl vysvětlit svou pozici.
Na účasti na summitu prezident i nadále trvá. Premiér Andrej Babiš už i dříve uvedl, že by prezident součástí delegace být neměl.
Ministr zahraničí Petr Macinka v posledním vydání pořadu Události, komentáře, uvedl, že Českou republiku by měla na summitu zastupovat delegace vedená předsedou vlády. „Delegace na summit NATO je podmnožinou mandátu a národní pozice, kterou tam delegace bude zastávat," uvedl Macinka v pořadu Události, komentáře.
Zároveň vysvětlil, proč vláda zatím definitivní rozhodnutí nepřijala. „Je to kvůli tomu, že Česká republika si musí vytvořit nějakou rámcovou pozici a tu rámcovou pozici je vhodné učinit až poté, co se uzavřou všechna přípravná jednání a zasedání,“ uvedl a dodal také, že na jednání ministrů obrany může zaznít nová informace, na kterou bude muset Česká republika reagovat.
Vystrčil: Prezident i premiér by měli hájit české zájmy společně
K vyjádření ministra zahraničí se v pořadu Události, komentáře postavil kriticky jeho oponent, předseda Senátu Miloš Vystrčil. Podle něj by Českou republiku měli na summitu NATO zastupovat oba nejvyšší ústavní činitelé. „Já se přiznám, že tomu moc nerozumím, respektive mám na to jiný názor. Na summitu NATO by měli hájit naše zájmy ti s nejvyššími kompetencemi. To je v první řadě prezident, a v případě zahraniční politiky a obrany premiér,“ zdůraznil.
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Šéf české diplomacie odmítl, že by účast prezidenta znamenala posílení české delegace. „Já nesouhlasím s tím, že by to bylo posílení té delegace, spíš by to byla taková schizofrenní situace, kdy je přeci evidentní, že prezident i vláda zastávají v řadě věcí poměrně protichůdné postoje,“ uvedl.
„Pokud pan předseda Senátu mluví o naplňování nějakého národního zájmu, tak myslím, že i v tom politickém systému, který v České republice máme, ten, kdo určuje ten národní zájem, je vláda. Vzešla z voleb,“ upozornil Macinka.
Následně poukázal na to, jak prezident Petr Pavel veřejně kritizoval vládu i během zahraničních cest. „Že bychom mu měli věřit, že se bude držet nějakého mandátu, a jede do Estonska a na tiskové konferenci po jednání s estonským prezidentem veřejně kritizuje svou vlastní vládu, tak to je třeba něco, co já bych vůči němu nikdy neudělal,“ dodal Macinka.
„Takže jestli se mě ptáte, jestli prezidentovi věříme nebo nevěříme, tak si tímto můžeme odpovědět,“ uvedl.
Mgr. Petr Macinka
Vystrčil na Macinkova slova reagoval s tím, že podle něj takový výklad nedává smysl. Připomněl článek 63 Ústavy České republiky, podle kterého prezident zastupuje stát navenek. Zmínil také, že prezident je zároveň nejvyšším velitelem ozbrojených sil. „Summit NATO je o obraně a ozbrojených silách. Je to logické,“ uvedl Vystrčil. Nad jeho slovy naopak kroutil hlavou Macinka.
V debatě se politici pozastavili také u nedávné Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan. Babišova vláda vláda mu odmítla poskytnout vládní speciál. Tento krok označil za „podraz“ a „nůž do zad podnikatelům i zástupcům médií, výzkumu a kultury“. Nakonec tak na Tchaj-wan odletěl komerční linkou.
Šéf dolní parlamentní komory v pořadu hájil, že cesta přinesla České republice konkrétní výsledky. Připomněl například navýšení počtu leteckých spojení mezi Tchaj-pejí a Prahou, posílení investičního fondu pro střední a východní Evropu o 50 milionů dolarů, podpis strategických partnerství s tchajwanskými univerzitami i další memoranda o spolupráci.
Macinka naopak připomněl, že Česká republika od roku 1992 zastává politiku jedné Číny. Právě v tomto kontextu podle něj nelze podobné cesty posuzovat bez širších zahraničněpolitických souvislostí.
Řeč přišla i na otázku, zda by nejvyšší ústavní činitelé neměli podobné zahraniční cesty více koordinovat. Vystrčil zmínil svou zkušenost se zrušenou schůzkou před cestou na Tchaj-wan. Naopak Macinka připomněl zrušenou schůzku na Pražském hradě. „My jsme s panem premiérem někdy v lednu seděli v autě a jeli jsme na Pražský hrad. Když tu schůzku pan prezident zrušil. Kdyby pět minut počkal, tak jsme tam přijeli. Ta schůzka proběhnout mohla, takže já osobně se určitě nebráním jakékoliv konzultaci. Pokud pan předseda sdílí nějaké podklady nebo třeba nějaké pozice, já budu jedině rád,“ uvedl Macinka.
Miloš Vystrčil
„Zvu vás do Senátu“
Miloš Vystrčil následně ministru zahraničí nabídl další jednání. „Já tuto hozenou rukavici zvedám, pane ministře. Zvu vás do Senátu a velmi rád s vámi některé věci proberu,“ prohlásil předseda Senátu.
Nato však Macinka připomněl své výhrady vůči některým předchozím jednáním v horní komoře Parlamentu. „Já nevím, pane předsedo, vy do toho Senátu mě vždycky pozvete, ale zneužili jste to totálně. Sám jste přiznal, že jste porušili přímo na návštěvě jednací řád Senátu, takže jestli něco potřebujete, přijďte na ministerstvo, já vás tam rád uvítám,“ reagoval ministr.
Předseda Senátu Vystrčil se pokusil spor zmírnit. „Ještě se domluvíme, jak to uděláme, můžeme se třeba střídat, abychom to neudělali tak ani tak, aby nikdo neprohrál, nikdo nevyhrál, protože my bychom se neměli snažit nad někým vyhrát,“ uvedl.
„Já se chci bavit s vámi, ne s řadou senátorů, kteří zneužívají to vaše posvátné místo v Senátu,“ řekl ministr zahraničí, jehož Vystrčil ujistil, že neměl na mysli oficiální jednání horní komory, ale běžné pracovní setkání. „Myslel jsem normální setkání, kde bych já třeba vám řekl některé věci, které si myslím, že by bylo dobré, abychom dělali společně, třeba se tam i v tom podpořili, protože by to bylo dobré pro všechny,“ uvedl.
Debatu pak ministr uzavřel smířlivou poznámkou. „Třeba se v tom i potkáme,“ dodal.
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