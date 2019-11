Další otřesné svědectví o brandýské LDN: Buď budeš denně platit, nebo poletíš do černý kobky v patře mezi bezdomovce, sdělili pacientovi po operaci

Velký, až nevídaný zájem vzbudil materiál o dramatickém převozu pacienta z brandýské LDN do jeho bytu v Praze 10. Pacient, jemuž bylo 66 let, a na kterého doma nikdo nečekal, byl převezen polonahý, bosý, s obnaženou řeznou ranou a krvácející. Takto jej chtěli zaměstnanci nemocnice v Brandýse nad Labem nechat na pospas osudu. Až po zákroku jeho sousedky byl převezen do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde leží dodnes.

Jak už jsme řekli, několik pisatelů popsalo příběhy z LDN, ze kterých ParlamentníListy.cz hodlají citovat. Samozřejmě jsme v rámci objektivity oslovili také zřizovatele, jehož odpovědi ovšem do vydání materiálů nedorazily.

„V srpnu letošního roku byl můj šedesátiletý otec převezen do LDN v Brandýse nad Labem z Pardubické nemocnice, kde prodělal operaci po tříštivé zlomenině stehenní kosti. Vzhledem k tomu, že můj otec bydlí v Brandýse nad Labem, tak převoz do Brandýsa byl na naši žádost z důvodu možnosti častých návštěv a zároveň již nemohl v Pardubické nemocnici déle zůstat, jelikož se jednalo pouze o pooperační oddělení. Každopádně převezením našeho otce do LDN v Brandýse jsme netušili, jak otřesná péče může v této nemocnici a na tomto oddělení být. Jelikož otcův stav vyžadoval každodenní odbornou péči tak, aby se z něho nestal ležák, a musel každý den pod odborným dohledem cvičit, převoz do domácí péče nebyl možný,“ sdělila naší redakci nejmenovaná žena.

Jak to pokračovalo?

„Jeho pobyt v nemocnici začal tím, že mu sociální pracovnice nemocnice paní Panznerová řekla, že buď bude platit každý den poplatek 150 korun, anebo ho šoupnou do černý kobky k bezdomovcům do 2. patra. Asi si umíte představit, jak ve stresu a strachu zareaguje pacient, samozřejmě podepíše téměř vše. Další věc, která nás zarazila, bylo to, že hned po příjezdu nasadili mému otci plíny jako nějakému neschopnému člověku. Podotýkám, že za pomoci sester si otec mohl normálně dojít na toaletu, ale samozřejmě plíny byly pro sestry jednodušší. Už jen tento fakt otci na jeho psychickém stavu příliš nepřidal a samozřejmě to mělo za následek to, že se začal vyhýbat některým pokrmům a jedl málo z důvodu toho, aby nemusel na velkou a nebylo mu trapně, že musí žádat sestru o přebalení. Ještě bych upozornila na to, že pokud došlo na nejhorší a můj otec musel vykonat potřebu do plíny, tak v tom musel být třeba 2-3 hodiny, než se sestra uráčila přijít a plínu vyměnila. A bohužel nechci vědět, jak dlouho v tom museli být ti starší lidé, o které se sestry nestaraly téměř vůbec,“ konstatuje dále své hrůzostrašné zkušenosti naše čtenářka.

„Vzhledem k tomu, že péče byla téměř nulová, tak jsme začaly s mými sestrami docházet do nemocnice za otcem každý den, jelikož nám paní na recepci nemocnice sdělila, že když personál vidí, že za pacientem chodí rodina, tak se aspoň trochu snaží o péči, aby si na ně někdo nemohl stěžovat. Několikrát jsme musely také sestry upozornit na to, že můj otec leží v mokrém a ať mu zajistí převlečení. Otec měl mít dle jeho operujícího lékaře každý den rehabilitační cvičení, bohužel za ním však rehabilitační sestra docházela tak 1-2krát týdně na 15 minut s tím, že prostě nestíhá všechny obíhat. Otcův stav se tedy spíše zhoršoval než zlepšoval, navíc jeho psychika, kde každý den musel poslouchat křičící babičky, které volaly na sestry, že mají žízeň nebo, že se podělaly...“

Ani tím vyprávění nejmenované ženy nekončí. Bohužel.

Ani to však nebylo podle přímého svědectví ze strany primáře Voskovce vše.

„Zároveň nám odmítl vydat lékařskou zprávu pro lékaře, který nám měl vzít otce do jiné nemocnice. Začaly jsme tedy ještě více intenzivně bojovat a přes jednu zdravotní sestru, která byla aspoň trochu normální, jsme veškeré lékařské zprávy bez vědomí primáře vyfotily a zorganizovaly převoz. Podotýkám, že primář nám odmítl poskytnout i sanitku na převoz. Naštěstí se vše povedlo a otec byl převezen do nemocnice Mělník, kde měl výbornou péči a nyní je již doma a už se pohybuje téměř bez berlí," uzavřela.

V dokumentování situace v tomto zařízení pro následnou péči budeme pokračovat. Autory textů lze kdykoli kontaktovat na emailech T.Novy@ParlamentniListy.cz a B.Richterova@ParlamentniListy.cz

