Děvucha, 25 let, sedí v kanceláři... Pamětník Větvička o dnešních novinářích

Dle spisovatele a blogera Ladislava Větvičky již dnes téměř neexistují novináři, kteří by svou práci dělali přímo z místa. Tristní je i stav novinařiny v televizích či rádiích. „Tito lidé po sobě křičí, skáčou si do řeči, skáčou do řeči svému hostu, nenechají ho domluvit. To přece nemá s novinařinou vůbec nic společného,“ podotkl pro Rádio Universum. Vrátil se také k loňskému zásahu serveru iDnes.cz, jenž mu smazal jeho veškerou tvorbu za 15 let pro údajné „porušování kodexu“, které přišlo po jeho článcích o covidu či označení vládních politiků za surikaty. „Prostě plivli svým čtenářům do ksichtu,“ hodnotí zpětně.

Anketa Má Markéta Pekarová Adamová vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19842 lidí v rozhovoru pro Rádio Universum zhodnotil, že existují velké rozdíly mezi novináři jako je Markéta Kutilová či Lenka Klicperová a těmi současnými. „Novináře si představuji jako člověka, který je někam vyslán, nebo když je někde nějaká událost, tak se zvedne, zajede tam, udělá rozhovor se všemi stranami konfliktu, podle toho si vytvoří názor, a na základě toho to pak v médiích popíše, ať jsou to levicové, nebo pravicové noviny. Ale takhle už to není. Žádní podobní novináři prakticky už nejsou, když zapomeneme na některé válečné zpravodaje, kteří jsou vysláni nějakou televizí. Ale standardní novinář tohoto ražení tu už není,“ zhodnotil.



Skutečnými novinářkami jsou dle něj Klicperová či Kutilová, jelikož opravdu informují z místa konfliktu, ať už to bylo ze Sýrie, nebo Karabachu. „Mají to na vlastní oči, vidí to z vlastního úhlu pohledu, jsou mezi tamními lidmi, vidí hrůzy, které se tam odehrávají. Toto jsou pro mě novináři. To, co se děje v médiích dnes, tam pro mě už ani novináři nejsou,“ zmínil.



Dnešní novináře si Větvička představuje „jako mladého chlapce nebo děvuchu, ve věku mezi 25 (když vyjdou ze školy) a 35 lety, kteří sedí v kanceláři, a tam vytvářejí na základě nějakých agenturních zpráv nějakou další zprávu“. „To je prostě příšerné. A vůbec se nechci bavit o tom, jak to vypadá v médiích typu rádií, nebo televizí, kde tito lidé po sobě křičí, skáčou si do řeči, skáčou do řeči svému hostu, nenechají ho domluvit. To přece nemá s novinařinou vůbec nic společného,“ dodal.

Větvička se v loňském roce dostal do nelibosti serveru iDnes.cz, kde dlouhých 15 let publikoval a mnohokrát byl vyhodnocen jako bloger roku. Bez ohledu na oblíbenost svých textů byl Větvička v loňském září správci sekce blogů vyrozuměn zhruba dva dny předem o tom, že bude celý jeho blog bez náhrady deaktivován a stovky a stovky článků vymazány. Důvod? Údajné porušení kodexu blogera. Podle něj za tím stálo i jeho články na covidu, nebo že vládní politiky označil za surikaty.

Ke zrušení svého blogu Větvička poznamenal, že jej šokovalo to, že kromě toho, že mu bylo znemožněno nadále na serveru iDnes.cz přispívat, byla smazána i jeho veškerá tvorba. „Mě nešokoval ani akt té likvidace, jakožto autora na médiu iDnes, jako spíš to, co provedli svým čtenářům, protože zlikvidovali veškerou práci, která mezi mnou a iDnes byla. To bylo to, co mě šokovalo, protože zrušit veškeré věci, které byly výhradně psané pro iDnes, které jim vytvářely čtenost a které naprosto jednoznačně byly u čtenářů úspěšné – tak to prostě plivli svým čtenářům do ksichtu – to se jinak říci nedá. To mě tenkrát překvapilo,“ komentoval bloger, který posléze začal přispívat právě pro Rádio Universum.

