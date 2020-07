Drtinová vzpomínala, jak sestřelila Michala Haška

reklama

Drtinová v rozhovoru popsala, že když jde do práce, zastává jistou profesní roli, ale nevnímá to tak, že by šla do práce a řekla si, že bude neústupná. „Jsou rozhovory, které tuhle polohu vyžadují, ale jsou i takové, u kterých ji zastávat nemůžu, protože bych svého hosta grilováním rozhodila a neřekl by mi nic. Moje profesní role má několik podob. Ale v osobním životě jsem spíše pravý opak. I když spíš by vám tohle měli říct moji blízcí. Možná kdybych byla v některých věcech a vztazích důslednější, všichni bychom měli nakonec snazší život. Vydržím toho dost, jsem vytrvalá a trpělivá, ale když pohár přeteče, je se vším konec. Nevratný,“ poznamenala Drtinová.

Ta v oboru žurnalistiky dělá již 27 let a nikdy neměla pocit vyhoření. „Náročné byly spíše momenty, které se k práci přidaly, třeba situace a některé momenty v České televizi. Dvě z nich trvaly dlouhé měsíce a to bylo období, kdy jsem cítila, že je toho moc. V takových chvílích musím začít vědomě pracovat s energií, přepnu do automatického režimu a potřebuji hlavně spát. Spánek je pro mě mnohem důležitější než jídlo, a pokud pravidelně a dostatečně spím, dokážu během dne vydržet skoro cokoliv. V takto náročných dnech funguju jako stroj, zabývám se jenom prioritami a ostatní věci vytěsním,“ sdělila Drtinová, která hovořila i o svém vztahu k víře. Podle jejích slov je víra součástí jejího vědomí každou minutu dne.

Své Drtinová také řekla k odchodu z České televize, z níž odešla po 21 letech v roce 2014. Tehdy se svými kolegy založila internetovou televizi. „Byli jsme prvním médiem v Česku, které chtělo kontinuálně vytvářet vážný obsah na internetu, čemuž ze začátku nikdo nevěřil. Nikdo z mediálních insiderů nevěřil, že by vážně míněné natáčené rozhovory mohly fungovat. Když jsme ale v roce 2014, po té poslední půlroční krizi v České televizi, tvrdě narazili na mantinely toho, co je pro nás z hlediska nezávislosti zpravodajství únosné a co už ne, rozhodli jsme se odejít a začít dělat nezávislý obsah sami za sebe. Byl to velký krok do neznáma a bylo zajímavé, jak rychle se nám s pomocí Economie podařilo DVTV postavit. Výpovědi jsme dali v únoru a březnu a v polovině května se DVTV rozběhla. To byl neskutečně krásný a intenzivní čas,“ řekla Drtinová a zavzpomínala na některé rozhovory – například na ten s exhejtmanem jihomoravského kraje Michalem Haškem (ČSSD).

Psali jsme: MHMP: Představení čtvrté výzvy Pražských voucherů Rais (ANO): Proč dát přednost koruně před eurem? ,,Macronovi hoří kostel a on peskuje Kurze." Silná slova o summitu EU Šolle (KDU-ČSL): Volební štáby již pracují a každá pomocná ruka dobrá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.