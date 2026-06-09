Irsko šílí. Další případ „chirurga z dovozu“

Muž, o němž se předpokládá, že pochází ze Somálska, byl zadržen v souvislosti s útokem nožem v Belfastu, hlavním městě Severního Irska. Britský premiér Keir Starmer označil incident za „děsivý“ a „otřesný“.
The horrific attack in Belfast last night is sickening.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 9, 2026
I have absolutely no tolerance for abhorrent scenes of violence like this on our streets.
My thoughts are first and foremost with the victim, and I thank the first responders, including members of the public who…
Muž ve věku kolem třiceti let byl zatčen pro podezření z pokusu o vraždu po pondělním večerním útoku, při němž utrpěla oběť vážná zranění v oblasti obličeje, krku a zad. Informovala o tom policie Severního Irska.
Policie v reakci na útok vyhlásila takzvaný „kritický incident“. Napadení bylo zachyceno na videu, které podle dostupných informací ukazuje, jak útočník bodá oběť do hlavy a krku ve chvíli, kdy ležela na zemi.
Záběry rovněž zachycují několik lidí, včetně osoby vybavené sportovní holí, kteří se pokusili zasáhnout a útok zastavit. Incident se odehrál v obytné oblasti poblíž rušné silnice Antrim Road na severu Belfastu.
Video se šíří po síti X
Videozáznam útoku se začal šířit také na sociální síti X. Upozornil na něj mimo jiné uživatel Tony Truant, který uvedl, že záznam pochází přes Tommyho Robinsona. Robinson, vlastním jménem Stephen Christopher Yaxley-Lennon, je britský novinář známý svými kritickými postoji k islámu.
Truant k videu napsal, že „africký migrant se pokusil stít muže uprostřed ulice“, , svědci činu křičeli: „Řeže mu hlavu!“
?? BELFAST NORD — CETTE NUIT!!! ??— Tony Truant (@TonyTruant01) June 8, 2026
Un migrant africain tente de décapiter un homme en pleine rue. Les témoins hurlent : « Il lui tranche la tête ! »
Vidéo via @TRobinsonNewEra. Regardez jusqu’au bout.
C’est le résultat DIRECT des choix politiques de nos élites : frontières…
K případu připojil i politický komentář, podle něhož jde o „přímý důsledek politických rozhodnutí našich elit“. „Otevřené hranice, masová imigrace bez jakéhokoli výběru, odmítání deportace nebezpečných jedinců, a pak se divíme,“ uvedl.
Ve svém komentáři dále napsal, že Starmer a „všichni globalisté před ním“ podle něj proměnili Spojené království v „laboratoř importovaného chaosu“. „A co Evropa, co Švýcarsko? Kráčíme po stejné sebevražedné cestě, se stejnými uklidňujícími projevy a stejnými zradami,“ pokračoval.
„Žádná náhoda. Žádný izolovaný případ. To je systém, který chtěli. Dost. Masivní remigrace už není předmětem debaty. Je to otázka přežití,“ dodal Tony Truant.
Starmer: Takové násilí na našich ulicích nebudeme tolerovat
Britský premiér Keir Starmer útok ostře odsoudil. „Děsivý útok v Belfastu z minulé noci je otřesný,“ uvedl.
„Nemám absolutně žádnou toleranci vůči tak odporným scénám násilí na našich ulicích,“ řekl a doplnil: „Mé myšlenky jsou především s obětí a děkuji všem záchranářům, včetně členů veřejnosti, kteří zasáhli.“
Policie vyšetřuje motiv útoku
Zástupce severoirské policie Ryan Henderson uvedl, že vyšetřovatelé se snaží objasnit motiv činu. „Zahájili jsme vyšetřování, jehož cílem je zjistit motiv útoku,“ řekl.
„Tento brutální útok otřásl místní komunitou a vyvolal skutečné obavy. Chci ujistit místní obyvatele, že k tomuto případu přistupujeme s maximální vážností,“ dodal, že vyšetřování pokračuje intenzivním tempem.
„Bezpečnost obyvatel je pro nás prioritou a v současné době jednáme se zástupci místní komunity i s obyvateli, abychom jim poskytli podporu a potřebné informace,“ zdůraznil.
Henderson zároveň ocenil lidi, kteří se snažili napadenému pomoci. „Naši policisté byli na místě během několika minut a chceme vyjádřit uznání členům veřejnosti, kteří se snažili muže ochránit před dalším útokem.“ „Jejich ochota přispěchat na pomoc druhému člověku ukazuje mimořádnou odvahu a silného komunitního ducha.“
Podle policie zůstával napadený muž v úterý hospitalizován ve vážném stavu.
Výzvy politiků a žádost o nešíření záběrů
Ministryně spravedlnosti Severního Irska Naomi Longová uvedla, že její myšlenky směřují k oběti útoku, její rodině i lidem, kteří útočníka odzbrojili. „V naší společnosti není místo pro takové násilí,“ prohlásila.
Zároveň vyzvala veřejnost, aby nesdílela drastické záběry z útoku. „Jsou mimořádně znepokojivé a pro mnoho lidí mohou být traumatizující.“
Poslanec Sinn Féin za severní Belfast John Finucane označil útok za „otřesný“. „Je to hluboce šokující. V našich komunitách není místo pro násilí jakéhokoli druhu,“ uvedl. „Myslím na oběť a doufám, že se plně zotaví,“ dodal.
Farage žádá zveřejnění totožnosti podezřelého
Předseda Reform UK Nigel Farage vyzval úřady, aby okamžitě zveřejnily identitu a imigrační status zadrženého muže. „To, co se včera v noci stalo v Belfastu, je děsivé. Úřady musí okamžitě zveřejnit totožnost a status útočníka. Veřejnost má právo znát pravdu,“ napsal na sociální síti.
Lídr Demokratické unionistické strany (DUP) Gavin Robinson zároveň apeloval na policii, aby zveřejnila veškeré dostupné informace o incidentu a zabránila tak šíření dezinformací. „Bylo to jak ze středověku,“ řekl pro BBC s tím, že „šlo o systematické zohavení lidské bytosti v ulicích Belfastu“.
Policie zároveň vyzvala všechny svědky, aby se přihlásili. O pomoc požádala také řidiče, kteří mohli mít záznam z palubních kamer, a majitele bezpečnostních kamer v okolí místa činu.
Podobné případy otevřely debatu i dříve
Případ z Belfastu znovu otevřel debatu o bezpečnosti, migraci a hranicích politické kampaně.
Ve Velké Británii v minulosti silné reakce vyvolala také vražda osmnáctiletého Henryho Nowaka, který zemřel po útoku nožem v Southamptonu.
Podle britských médií byl pachatelem Vickrum Singh Digwa, britský občan ze Southamptonu pocházející ze sikhské rodiny. Digwa byl následně odsouzen k doživotnímu trestu s minimální délkou odnětí svobody 21 let. Případ vyvolal značnou pozornost také kvůli záběrům z policejních kamer, na nichž je zraněný mladík slyšet, jak opakovaně upozorňuje, že byl pobodán a nemůže dýchat.
Dodatečnou kontroverzi vyvolalo i to, že pachatel podle britských médií po útoku tvrdil, že se stal obětí rasistického napadení. Tuto verzi však soud nepřijal. Soudce William Mousley podle deníku The Guardian uvedl, že nemá pochybnosti o tom, že Henry Nowak před útokem neřekl nic rasistického. Kritici zároveň poukazovali na postup policie, která zraněného mladíka na místě spoutala, přestože opakovaně upozorňoval, že byl pobodán. Část veřejnosti i některých politiků následně upozorňovala na možné pochybení policie při prvotním zásahu.
Také v Česku se téma migrace dostalo před soud. Obvodní soud pro Prahu 1 letos nepravomocně uložil hnutí SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun kvůli předvolebnímu plakátu, na němž byl vyobrazen muž tmavé pleti se zakrváceným nožem a heslem: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu.“
Podle soudu šlo o podněcování k nenávisti, zatímco SPD tvrdí, že pouze upozorňovala na rizika spojená s migrační politikou Evropské unie. Verdikt zatím není pravomocný.
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