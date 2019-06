Kolem zbitého Jakla to houstne. Politik STAN k útokům napsal neuvěřitelný komentář

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 20% Ne 80% hlasovalo: 7414 lidí

Rostislav Gromnica v exponovaném příspěvku k napadení Ladislava Jakla píše: „Myslíte, že se mu rozsvítí? Jeho bití ovšem odsuzuji, namístě by byla spíše ochranná léčebná izolace.“

K opakovanému napadení někdejšího tajemníka prezidenta Václava Klause a současné člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla, k němuž se Gromnica vyjadřoval, došlo ve Zlíně, kde byl Jakl v rámci filmového festivalu spolu s dalšími členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Informaci, kterou původně ParlamentníListy.cz získaly z několika zdrojů, redakci potvrdil sám Ladislav Jakl. „Ano. Jsem ve Vojenské nemocnici,“ napsal v SMS zprávě.

Na základě našeho dalšího zjištění se Jakl v nemocnici nachází nikoli v důsledku druhého napadení, ale je tam kvůli důkladným vyšetřením následků prvního útoku, který se odehrál během minulého víkendu v pražském metru.

Druhý útok, kterému bývalý Klausův tajemník čelil, se odehrál v hotelu při snídani. Ladislav Jakl měl být fyzicky napaden, dle našich informací ale ne už s takovou intenzitou jako v prvním případě. Prvotní fyzická strkanice následně přerostla v nadávky a verbální útoky vůči Jaklovi.

Ten se nyní ve Vojenské nemocnici podrobuje důkladným vyšetřením zranění, které mu způsobili útočníci v prvním případě. Jakl totiž ani několik dní poté nemohl bolestí spát a musel užívat léky tlumící bolest a léky na spaní.

Další podrobnosti o tom, jak přesně druhý útok ve Zlíně probíhal, popsal redakci Václav Jakl, bratr napadeného. „Připravoval si čaj při snídani v hotelu, vtom ho někdo udeřil do boku zezadu a zaznělo na něj: ‚Sundej si tu čepici, ty debile.‘ Myslel si, že je to pouze drsný žert, otočil se a řekl útočníkovi, ať ho nemlátí, že ho to bolí. Ten útočník řekl: ‚Vím, že to bolí, Jakle, ty debile. Proto tě tam bouchám, aby tě to víc bolelo.‘ Bratr mu řekl, že s takovou nenávistí se mu bude špatně žít. A útočník reagoval: ‚Ses posral, ty debile, pojď ven a já ti to tam vysvětlím‘,“ řekl PL Jaklův bratr Václav s tím, že útočníkem byl zřejmě hotelový host.

Nabízí se možnost, zdali nyní Gromnica neskončí jako předseda místní organizace ODS ze středočeské obce Jesenice Martin Lang. Lang napsal: „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini.“ Výzva k brutálnímu zavraždění prezidenta republiky připoutala k Občanské demokratické straně pozornost, o kterou Petr Fiala nejspíš nestál a ve středu odpoledne se výkonná rada ODS rozhodla Langa ze strany vyloučit.

„Debilní senilní bolševik Zeman se rozhodl zákon podepsat a je třeba ho zabít též. Ideálně takovou zrůdu podřezat, jako přestárlou svini a nechat vykrvit a poté spálit,“ psal vyloučený komunální politik ze středních Čech. Důvodem jeho radikálního postoje je podle něj to, že „pokud se nelze dovolat jinak práva, je nutné takové zlo vybíjet, je nutné nositelům takového zla uřezávat hlavy a pálit sračky, co z nich zbydou“. Ještě před jeho vyloučením však přitom místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija avizovala, že stačí, že se Lang omluvil a rezignoval na svůj post předsedy.

Josef Provazník na tento precendens reagoval: „Ptám se na to STAN na Twitteru i Facebooku, ale zatím žádná odpověď. Nechtěli byste jim také poslat dotaz? Mě osobně by vážně tuze zajímalo, jestli celá partaj sdílí názor toho Gromnici.“

A po určité chvíli se mu povedlo získat ono stanovisko: „Tak jsem se dočkal od STAN odpovědi. V případě pana Gromnici šlo prý nejspíš o nešťastnou formulaci. No, já vám nevím. Ten pán je doktor a píše (vedle toho, že se LJ snad po tom všem rozsvítí), že by si Ladislav Jakl zasloužil ‚ochrannou léčebnou izolaci‘. Z úst doktora zní něco takového dost děsivě. Obzvlášť, když si uvědomíme, že v Sovětském svazu byli běžně drženi lidé s kritickými názory vůči režimu v psychiatrických léčebnách a proti své vůli dopováni prášky.“

„ProEUropské hnutí STAN nejspíš považuje takové praktiky za normální. Máme se tedy na co těšit,“ varuje závěrem svého komentáře před „praktikami STANu“ Provazník.

