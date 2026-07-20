Konečná žádá referendum o penězích na zbrojení

Hned na začátku tady máme nemilou aktuálku. V médiích se objevila zpráva, že Zetor po 80 letech ukončuje výrobu traktorů v Brně a přesune ji mimo Evropu do Asie. Jak toto komentovat?
Jsem z toho velmi smutná. Přicházíme tak o další ikonickou značku. A pro zaměstnance to znamená ztrátu práce – minulý rok Zetor propustil kolem 150 lidí, letos dalších 30. Je to celkově projev toho, jak nás opouští průmysl a na to můžeme jen negativně doplatit. Považuji za iluzorní si myslet, že všechnu výrobu v pořádku lze přesunout daleko do zahraničí a tady nechat jen marketing a design.
Ať už to byla pandemie, ať už to je uzavření Hormuzského průlivu – to vše nám ukazuje, že žijeme v nestabilním světě, ve kterém můžete o výrobu snadno přijít, pokud ji máte přesunutou do země ležící tisíce kilometrů od vás. Prodlužování dodavatelských řetězců je zkrátka při dnešní geopolitické situaci nesmysl. Nechápu, proč se vláda nepokusila sejít se zástupci Zetoru a najít nějaké řešení, díky němuž by v Brně výroba zůstala.
Vy jste na FB uvedla, že Zetor není jediný, že „za poslední dekády jsme přišli o kontrolu i nad dalšími značkami, které byly součástí české identity. Připomeňme některé. A co to znamená pro český průmysl, českou ekonomiku…?“
Letos nás například opustila výroba sýrů Apetito – ty se nyní nevyrábějí v Hodoníně, ale v Německu. Úspěšných firem, které byly vlivem divoké privatizace zničeny, je každopádně hodně, třeba taková Eska nebo Liazka. A kolik skláren a porcelánek bylo zničeno! I to málo, co nám pak zůstalo, postupně ztrácí svoji českou identitu. Plzeňský Prazdroj patří Japoncům, Benzina Polákům, kteří původní značku nahradili svým Orlenem,…
Ve svém proslovu, který jste dala i na FB, jste se opřela do Evropské komise ohledně automobilového průmyslu. V čem vidíte největší problém?
Kde začít? Ať už je to obrovské množství nesmyslné byrokracie anebo fakt, že u nás máme vysoké ceny energií. V Číně či USA jsou energie několikanásobně levnější. Mimochodem, ceny energií se vám automaticky promítají do všeho – od cen hrubých surovin až po finální výrobek. Ostatně to bylo oficiálně důvodem, proč se výroba Zetoru komplet přesunula do Indie – je tam mnohem nižší cena materiálů…
Ve vašem pořadu Nekonečná živě dostáváte celou řadu dotazů. Na co se vás lidé nejvíc ptají? Co je v těchto dnech zajímá?
Moji diváci se mě často ptají na dění v Evropském parlamentu. Aktuálně je trápí hrozba zavedení digitálního eura. A také nečinnost Evropské unie v mírovém ukončení konfliktů na Ukrajině a v Íránu.
Digitální euro ohrožuje nás všechny – obchodníci by jej museli povinně akceptovat, ať už by se v jejich zemi eurem platilo, či ne. Navíc tuto virtuální měnu by přímo řídila Evropská centrální banka, kde nemají státy neplatící eurem žádné slovo. Suverenita a právo platit v hotovosti jsou pro mne velmi důležité, takže se tomuto problému budu ještě intenzivně věnovat.
Ing. Kateřina Konečná
Pojďme na další téma. Vyzýváte vládu, pokud chce vydávat na zbrojení 5 procent HDP, aby k tomuto udělala referendum. Domníváte se, že se to povede? A jak by podle Vás český národ hlasoval?
Prvně je potřeba říct, že vláda v návaznosti na referendum, které připravuje, znemožní občanům vyjadřovat se k otázkám EU a NATO, což je podle mě velká chyba. Lid je zdrojem veškeré moci ve státě a měl by mít možnost rozhodovat o čemkoli, co uzná za důležité. Nikoliv jen o tom, co mu dovolí politici.
Za druhé jsem byla šokovaná, jak automaticky vláda ANO-SPD-Motoristů-Trikolory-Svobodných a PRO přijala závazek vydávat 5 % HDP na zbrojení. To v dnešních číslech dělá 420 mld. korun ročně. Neviděla jsem nikde v předvolebních slibech ani proklamacích takovou cifru. Spíše slibovali vládní politici opak.
I po summitu trvá určitý rozpor mezi premiérem a prezidentem. Kam až toto, podle Vás, může dojít? Měl by premiér přistoupit na pravidelné schůzky, které prezident navrhuje? A co říci na slova premiéra, že prezident poškozuje ČR?
Prezident je přiznaný volič Fialova SPOLU, dává tedy smysl, že nebude vycházet s Babišem. Navíc, jak víme, tak prezidenta reálně řídí zákulisní hráči, jako je přítel zbrojařů Kolář a další. Tito lidé nikdy neskousli porážku Petra Fialy, který bez problémů posílal české peníze na Ukrajinu na úkor českých občanů. Každopádně jsem přesvědčena, že vrcholní představitelé naší země by spolu měli mluvit – nebo se o to alespoň pokoušet.
Premiér také uvedl, že prezident vede kampaň za své znovuzvolení a on mu s tím nebude pomáhat právě prostřednictvím zmíněných schůzek. Jaké jsou, podle Vás, šance na znovuzvolení Petra Pavla? A koho byste viděla jako možného protikandidáta?
Tak Petr Pavel má na své straně média, která mu budují nevídaný kult osobnosti. To je jeho obrovská výhoda pro následující volby. Jsem ale přesvědčena, že Petra Pavla lze porazit, jen to nesmí dopadnout stejně jako v senátních volbách, kde vidíme, že pětikoalice se je schopna dohodnout, ale vládní strany si jdou po krku. Moc tomu nerozumím a doufám, že podobnou taktiku nebudou volit i v rámci prezidentských voleb.
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