Krnáčová promluvila: Vydírali mě

Adriana Krnáčová se bude loučit s primátorským křeslem. Kdo místo ní stane v čele hlavního města, to stále zůstává otázkou dohody 5 uskupení, která v Praze dosáhla téměř totožných výsledků. Hnutí ANO a Petr Stuchlík to však s největší pravděpodobností nebude. Brífink pražské primátorky, kde hodnotila své působení, přinesla ČT24. A rozhovor s Adrianou Krnáčovou přinesl i Nový Deník.

Krnáčová na začátek uvedla, že ji novináři tlačili, aby začala bilancovat ještě před volbami, což údajně odmítla a učinila tak až teď. Koalice na magistrátu prý nebyla pevná a měla většinu pouhého jednoho hlasu. „Přesto si myslím, že jsme hromadu věcí dokončili,“ prohlásila končící primátorka. Krnáčová se též ohradila, že zdědila mnoho problémů ještě z předchozích období, např. tunel Blanka, u níž uvedla, že zájmem dodavatelů rozhodně nebylo včasné zakončení, ale naopak prodlužování. Další zděděný kostlivec byla karta Opencard, která prý stála město 1,7 miliardy korun a byla pak nahrazena vlastním systémem, Lítačkou. Dále Škodův palác a jeho nájemné, kde prý ANO ušetřilo miliardu a dohromady 4,3 miliard.

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman označil Bakalu, Koženého, kšeftaře s LTO a solární barony za ,,zmrdy"? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 4189 lidí

Co se týče chyb, tak primátorka uvedla, že to bylo svěření dohotovení stavebních předpisů straně, která neměla zájem o to, aby se v Praze stavělo, a stejný zájem prý projevovala i při vyhotovování předpisů. Jedná se o Matěje Stropnického ze Strany zelených. Město údajně předává ve skvělé finanční kondici, dluh Prahy je prý o 10 miliard menší. Z kurióznějších projektů zmínila primátorka projekt zapuštěného bazénu ve Vltavě. „Věřím, že příští rok se již Pražané v bazénu vykoupou,“ uvedla. Výrok o „zpovykaných Pražácích“ také chtěla uvést na pravou míru s tím, že pouze řekla, že jsme všichni zpovykaní veřejnou dopravou, která údajně patří mezi pět nejlepších na světě.

Co ji mrzí, je Trojská lávka, ale zde se odvolávala na firmu, která prohlásila, že měření jsou v pořádku a lávka bezpečná pro provoz. Také se opřela do Zelených a Trojkoalice, která prý zastavila výstavbu v Praze. Pak pozvedla dokument nazvaný „Předání agendy“ s tím, že je první, která agendu takto předává, a nabídla pomoc svým nástupcům.

Fotogalerie: - Babiš na Praze

Pokud jde o volební neúspěch v Praze, ten komentovala v Novém Deníku: „I kdybychom měli to, co před čtyřmi lety, tak ostatní mají většinu. Kdyby měl Stuchlík dvacet procent, stejně by měly ty tři strany (Praha sobě, Piráti, TOP 09, pozn. red.) většinu.“ Že jí výsledek Andrej Babiš prý klade za vinu, to jí přijde nefér. Prý za to mohou různé aspekty. Krnáčová je popsala takto: „V první řadě je rozdíl mezi vnímáním politiky v Praze a na celostátní úrovni. Praha také citlivěji vnímá některá vyjádření čelných představitelů státu a jejich kroky. Druhá věc je, že před několika měsíci proběhly primárky a drtivě je vyhrál Patrik Nacher. A najednou měsíc před volbami se vybral nový lídr.“ Podle ní to nebylo šťastné rozhodnutí Andreje Babiše, o kterém se s ní navíc vůbec nebavil.

Adriana Krnáčová, M.A., MBA ANO 2011



primátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prý za neúspěch ANO nemůže jen jeden člověk. Jeden z aspektů, které prý pomohly k tomuto výsledku ANO, byl, že na začátku dělala nepopulární rozhodnutí. „Jedna z těch důležitých věcí byla, že jsem trvala na tom, aby naši lidé nebyli v dozorčích radách a představenstvech. A to byl věčný boj se zastupiteli našeho klubu. Způsobilo to nemalé pnutí mezi našimi zastupiteli. Pamatuji si, že pan premiér vždy říkal, ať je vyhodím, ať se jich zbavím. Ale já mu říkala, že jsou voleni. Že nemohu.“

Fotogalerie: - Krnáčová křtila HolKu

Pak se opřela do svých spolupartajníků, kteří ji prý vydírali. „Musela, jinak by mi v zastupitelstvu o ničem nehlasovali. V podstatě to byla z jejich strany taková vydíračka. Konstantně pracovali proti mně,“ odpověděla na otázku, zda jim musela vyhovět.

„Já se na pana předsedu nezlobím, nezlobím se na nikoho. Zlobím se jen na jeho poradce, kteří špatně připravili letošní volební klání. Říkat, že se tady nic nepovedlo, a pak tvrdit, že nakopneme Prahu, je to nejhloupější, co se mohlo stát,“ dodala Krnáčová o pražské kampani.

Psali jsme: Udženija (ODS): Mlčet k lživým výpadům pana Čižinského už nebudu Informace o změnách v MHD – výluka tramvají v úseku Lazarská – Jindřišská Aktivisté z Kliniky chystají ústavní stížnost i schůzku se SŽDC Andrej Babiš se rozpovídal: Stuchlíka jsme nasadili kvůli pražské kavárně...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas