Merz, Macron, Starmer, ale i Trump. Pro všechny je Ukrajina jenom hra, soudí profesor Sachs

20.07.2026 15:21 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Donald Trump je ze strany evropských komentátorů často kritizován za svůj přístup k Ukrajině. Ovšem podle ekonoma Jeffreyho Sachse se Trumpův přístup od toho evropského neliší. V rozhovoru s norským politologem Glennem Diesenem kritizoval politiky i tajné služby, pro které je válka na Ukrajině pouhou hrou.

Merz, Macron, Starmer, ale i Trump. Pro všechny je Ukrajina jenom hra, soudí profesor Sachs
Foto: Repro YouTube
Popisek: Jeffrey Sachs

Profesor Sachs uvedl, že Donald Trump, i přes řeči o okamžitém ukončení války a summit v Anchorage, nikdy nezměnil strategii USA ohledně války na Ukrajině. A rozdíl v americkém a evropském přístupu k válce je dle něho přeceňován. K jednáním sice došlo, ale Sachs připomenul, že v tu samou dobu také dostali Ukrajinci větší volnost v zásazích na území Ruska. Podle něho se CIA snaží rozdělit Rusko a dostat ho na kolena už od roku 1991.

Anketa

Který prezident republiky vykonával svůj úřad nejdůstojněji?

2%
21%
75%
1%
1%
hlasovalo: 643 lidí
Připomenul také, že z amerického a dokonce i evropského pohledu válka nevyžaduje žádné oběti od politiků. „V rozporu s historií naši lídři nevedou armády do bitev. Jsou v bezpečí a velmi daleko, takže pro ně je válka počítačová hra,“ řekl a dodal, že Trump například mluví o bombardování jako o facce pro protistranu. Uvedl také, že válka je financována nikoliv z daní, ale z dluhů, které je možné navyšovat, než selže ekonomika státu. „Což Spojené státy i Evropa dělají,“ pravil. Ale krátkodobě je válka pro politiky přínosná, preferují ji bezpečnostní  služby. Dle Jeffreyho Sachcse například za většinou rozhodnutí v zahraniční politice USA stojí CIA.

Tajné služby i politici prý o konfliktu mluví jako o „hře“, i když jde o konflikt, který hrozí přerůst v ekvivalent první světové války nebo dokonce v jaderný konflikt, který by ukončil civilizaci. „Ale není to riziko pro ně, nejsou odpovědní, většina věcí se odehrává potají, na dluh, takže z amerického pohledu se to klidně může protáhnout,“ hodnotí Sachs, proč nikdo nespěchá s ukončením konfliktu na Ukrajině.

Kromě toho, pokračování války si podle něho přejí také lobbisté. Jednak vojensko-průmyslový komplex, ale také Silicon Valley. Např. společnost Palantir, která může testovat své zbraně zadarmo v polních podmínkách.

Kdo si naopak válku nepřeje a odráží se to na oblíbenosti politiků, jsou obyčejní lidé, tvrdí Sachs. „Merz, Macron, Starmer... No ten už je pryč, ale jeho poslední akt byla cesta do Kyjeva, protože válka byla největší událostí jeho premiérství. A nepochybuji, že mu to nakázala MI6,“ uvedl a dodal, že veřejnost si válku nepřeje, jenže na tom nezáleží a tajné služby mohou v „zábavě“ pokračovat.

Psali jsme:

V Rusku nečekají, že Trump zastaví válku. Profesor přišel s odhalením
Friedrich Merz dostal vzkaz o Rusku. Líbit se mu asi nebude
Sachs: Nadvláda USA končí, elity riskují katastrofu
„Tohle je začátek třetí světové.“ Profesor si nebral servítky

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://x.com

Článek obsahuje štítky

Rusko , Ukrajina , USA , Trump , Sachs , válka na Ukrajině , Diesen

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Má podle vás Jeffrey Sachs pravdu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Život ve zdraví

Pane poslanče, nemyslíte, že problém, proč nežije řada lidé déle ve zdraví je i v tom, že třeba zdraví zdravotní styl si řada lidí nemůže úplně dovolit? Třeba nemají čas se v klidu najíst, protože dělají za nízké mzdy a musí mít třeba i dvě práce, do toho se starat o rodinu, nemají tak pořádně čas n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Merz, Macron, Starmer, ale i Trump. Pro všechny je Ukrajina jenom hra, soudí profesor Sachs

15:21 Merz, Macron, Starmer, ale i Trump. Pro všechny je Ukrajina jenom hra, soudí profesor Sachs

Donald Trump je ze strany evropských komentátorů často kritizován za svůj přístup k Ukrajině. Ovšem …