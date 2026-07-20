Merz, Macron, Starmer, ale i Trump. Pro všechny je Ukrajina jenom hra, soudí profesor Sachs

Profesor Sachs uvedl, že Donald Trump, i přes řeči o okamžitém ukončení války a summit v Anchorage, nikdy nezměnil strategii USA ohledně války na Ukrajině. A rozdíl v americkém a evropském přístupu k válce je dle něho přeceňován. K jednáním sice došlo, ale Sachs připomenul, že v tu samou dobu také dostali Ukrajinci větší volnost v zásazích na území Ruska. Podle něho se CIA snaží rozdělit Rusko a dostat ho na kolena už od roku 1991.
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Tajné služby i politici prý o konfliktu mluví jako o „hře“, i když jde o konflikt, který hrozí přerůst v ekvivalent první světové války nebo dokonce v jaderný konflikt, který by ukončil civilizaci. „Ale není to riziko pro ně, nejsou odpovědní, většina věcí se odehrává potají, na dluh, takže z amerického pohledu se to klidně může protáhnout,“ hodnotí Sachs, proč nikdo nespěchá s ukončením konfliktu na Ukrajině.
Kromě toho, pokračování války si podle něho přejí také lobbisté. Jednak vojensko-průmyslový komplex, ale také Silicon Valley. Např. společnost Palantir, která může testovat své zbraně zadarmo v polních podmínkách.
Kdo si naopak válku nepřeje a odráží se to na oblíbenosti politiků, jsou obyčejní lidé, tvrdí Sachs. „Merz, Macron, Starmer... No ten už je pryč, ale jeho poslední akt byla cesta do Kyjeva, protože válka byla největší událostí jeho premiérství. A nepochybuji, že mu to nakázala MI6,“ uvedl a dodal, že veřejnost si válku nepřeje, jenže na tom nezáleží a tajné služby mohou v „zábavě“ pokračovat.
Jeffrey Sachs: U.S. Eurasian Strategy - Destroy Russia, Iran & Chinahttps://t.co/eGlDawAkxS pic.twitter.com/QeAzcvYXxI— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) July 20, 2026
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.