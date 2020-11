Ministr Blatný práskl, kde vláda přišla na 15 metrů. Vytočil známého soukromníka. Vládne dojmologie!

reklama

„Z Česka je pokusná laboratoř. Jen nechápu, proč na nás vláda dělá pokusy v naprostém rozporu s tím, jak postupují jiné země. Byli jsme vybráni za kontrolní vzorek?“ reagoval již před vyhlášením nových vládních opatření Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Proti vládnímu nařízení se však postavili také zástupci živnostníků a drobných podnikatelů. „Skutečně mne zaráží, jak velkou ‚dojmologií‘ jsou řízena zásadní rozhodnutí vlády proti šíření nákazy covid-19. Jasně, vláda se snaží o opatření, která mají omezit shromažďování lidí, takže v tomto kontextu by možná i dávalo logiku regulovat počet lidí v často přeplněných obchodech. Navíc již v minulosti jsem několikrát upozornil na to, že považuji za diskriminační, když vláda kompletně uzavře provozovny živnostníků a malých firem, ale zároveň nechá velké továrny a supermarkety bez jakéhokoliv omezení,“ pustil se do kritiky známý zastánce živnostníků Michal Dvouletý, člen předsednictva Strany soukromníků ČR.

Ve svém vyjádření však upozornil na to, kde a na základě čeho vláda stanovila, že na jednoho zákazníka musí připadat oněch 15 metrů čtverečních prodejní plochy. Epidemiolog Rastislav Maďar totiž v těchto dnech upozornil na to, že za bezpečnou vzdálenost od jiné osoby je u kapénkových nákaz včetně covid-19 považováno 6 stop, to je přibližně 1,8 metru. Z toho podle něj vyplývá, že obsah bezpečného kruhu kolem každé osoby by měl být stanoven na 10 metrů čtverečních. „Navíc v obchodě bude pravděpodobně i několik lidí sdílejících stejnou domácnost, kteří rozestup mít nemusejí,“ napsal epidemiolog Maďar.

Když pak soukromník Michal Dvouletý upozornil na svém Twitteru na tuto „argumentační slabinu“, ani nečekal, co všechno se následně dozví. „Bylo pro mne pak naprosto šokujícím zjištěním vysvětlení samotného ministra zdravotnictví Jana Blatného, který mi pod můj dotaz na Twitteru napsal, že 15 metrů čtverečních vzniklo jako vládní shoda,“ kroutí nevěřícně hlavou Dvouletý.

„Někdo chtěl deset, jiný více, tohle vzniklo jako průměr mezi požadavky ministrů,“ napsal ministr Blatný.

„To mne podrž! Jestli skutečně každé rozhodnutí vlády, natož natolik závažné a ryze odborné, vzniká jako ‚průměr‘ dojmů jednotlivých členů vlády, pak se nedivím, že vládní opatření působí i pro laickou veřejnost jako jeden velký chaos a zmatek. Rozumím tomu, že máme nouzový stav a jsme v historicky bezprecedentním období. Ale epidemie covidu-19 už není žádný nováček. Za takřka deset měsíců si přece vláda nejen mohla, ale rozhodně měla stanovit jasná pravidla a obhajitelné postupy.

Alespoň to bývá dobrým zvykem, že každý zákon (a současná nařízení vlády nejsou od něj přece tak vzdálená) se opírá o propracovanou argumentaci, prochází meziresortním připomínkováním, je k němu zpracována analýza dopadů, apod.,“ zlobí se Dvouletý, který je zastupitelem Zlínského kraje i města Uherské Hradiště. Podle jeho slov je zarážející, že se teď všichni tváří, že nic z toho neplatí, že žijeme v době bez pravidel. „Vládní opatření mohou vznikat vlastně tak nějak nahodile podle toho, co se komu zrodí v hlavě, nebo co okoukáme u sousedů. A výsledná podoba vznikne jako ‚průměr‘ názorů jednotlivých ministrů. Brrrr, hrozná představa,“ dodal Michal Dvouletý, který by už dávno na vládě zřídil důvěryhodnou expertní skupinu složenou z uznávaných kapacit v oblasti epidemiologie a ta by stanovila konkrétní odborné parametry vládou přijímaných opatření. „Zodpovědnost, tedy i kompetenci rozhodnout, nese vláda a nikdo jiný to za ni neudělá. Ale odbornou argumentaci musejí dodat odborníci, nikoliv dojmy a pocity členů vlády a jejich výsledné průměrování,“ dodal.

