Nacher čtenářům: Jak to bude s poplatky

20.07.2026 21:57 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) potvrdil, že nebude kandidovat v komunálních volbách na primátora Prahy. Uvedl to v odpovědi na dotazy čtenářů ParlamentníchListů.cz, které zajímaly také koncesionářské poplatky nebo vládní řešení násilí na stadionech.

Nacher čtenářům: Jak to bude s poplatky
Foto: Archiv PLTV
Popisek: Rozhovory PL- Patrik Nacher

Hnutí ANO zatím oficiálně neoznámilo, kdo povede pražskou kandidátku do komunálních voleb poté, co kvůli tlaku médií a finančním nesrovnalostem odstoupil Ondřej Prokop. Jisté je, že to nebude bývalý pražský radní a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher. Toho by si přitom lidé jako lídra přáli, jak Nacherovi napsali na jeho profil na ParlamentníListy.cz.

Nacher ale zopakoval, že kandidovat nebude. „Děkuji. Nebudu kandidovat, říkal jsem to opakovaně. Kdo bude kandidovat za hnutí ANO nevím,“ uvedl Nacher. Podle posledních informací by mohl kandidátku hnutí ANO vést místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer, oficiálně ale zatím potvrzen nebyl.

Čtenáři se také Nachera opakovaně ptají na poslanecký návrh, podle kterého by se odpustily koncesionářské poplatky některým skupinám obyvatel, zejména seniorům nad 75 let. Tento návrh, na kterém se podíleli i koaliční politici z SPD a Motoristů, představuje mezikrok před přijetí vládního zákona o celkovém zrušení koncesionářských poplatků, který má na starosti ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé).

Nacher zopakoval, že prioritní je vládní návrh, který by měl začít platit od ledna příštího roku a jím nahraný poslanecký návrh by se použil jen v případě, kdy by se přijetí mediální novely protahovalo. Poslanecký návrh Nachera a kolegů už mezitím dostal od vlády zelenou, kdy dostal na červnovém jednání kladné stanovisko.

„Děkuji Vám za dotaz. Už jsem to vysvětloval několikrát. Můj návrh je návrh do mezifáze v případě, že by byla velká časová prodleva mezi vládním návrhem a současnou dobou. Kdyby to trvalo příliš dlouho, tak my můžeme využít můj návrh, který jsem s kolegy připravil,“ vysvětlil čtenářům Nacher.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
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Čtenáře také zajímalo, jak by se dalo předejít incidentu ze začátku května, kdy v průběhu zápasu mezi Slavii a Spartou vběhli na hrací plochu hordy slávistických ultras a zaútočili na hráče Sparty, zejména brankáře Jakuba Surovčíka. Sparťané kvůli narušené bezpečnosti odmítli v zápase pokračovat a utkání bylo ukončeno. Policie případ vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, zatímco předseda Slavie Jaroslav Tvrdík označil incident za největší ostudu svého působení v čele klubu.

Slavia následně udělila fanouškům podezřelým z trestné činnosti doživotní zákaz vstupu na stadion a maximální smluvní pokutu 50 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace derby zkontumovala ve prospěch Sparty, pražskému klubu uložila pokutu deset milionů korun a uzavřela část stadionu na čtyři domácí soutěžní zápasy. Klub zároveň čelí správnímu řízení ministerstva vnitra a podle Tvrdíka mu hrozí i další sankce, včetně možnosti odehrát až rok domácí zápasy bez diváků.

Právě možnost ztotožnit pachatele pomocí kamer se systémem rozpoznávání obličeje navrhuje i Nacher, který je znám jako velký fotbalový fanoušek. „Je to několik opatření. Nástroj pro to, aby kluby nevpustily ty, kterým dali zákaz vstupu na stadion. Nejefektivnější opatření je kamera na rozpoznávání obličejů u vstupu. Další opatření je přenos dat mezi kluby a policií ČR. Poslední je lepší ukotvení pravomocí pořadatelské služby během zápasu,“ navrhuje Nacher, aby se podobné incidenty už neopakovaly.

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ČT , fotbal , poplatky , Praha , Slavia , Nacher , Prokop

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