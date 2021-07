Nad Nemocnicí Na Homolce se opět stahují mračna. Známe až partyzánský postup tamních veřejných zakázek

reklama

V roce 2020 se objevila další věc. Lidové noviny poukázaly na tamní nákupy bez výběrových řízení, když nemocnice, která hospodaří s více jak třemi miliardami korun, uzavřela za předchozích devět měsíců obchodní smlouvy za pouhých 8,2 milionu korun. A jak je vidět, i z této kauzy se nemocnice ponaučila, jen není jasné, zda správným směrem.

„Nemocnice Na Homolce rozhodla o modernizaci nemocničního informačního systému převzetím systému Zlatokop z IKEM, kdy tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Předmětem projektu je modernizace a rozvoj stávajícího vnitřního informačního systému Nemocnice Na Homolce, jeho napojení na systémy zdravotnické dokumentace a na Portál pacienta a externích služeb. Veškerá rozhodnutí a činnosti související s realizací tohoto projektu byly a jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a péčí řádného hospodáře. Informace o veřejných zakázkách souvisejících s tímto projektem jsou veřejně dostupné a tímto na ně odkazujeme. Informace, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nemocnice nebo je považujeme za důvěrné, nemůžeme poskytnout,“ potvrdila redakci tisková mluvčí Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová.

Z výše uvedeného je patrné, že nemocnice následně musela vypsat výběrové řízení na dodávku licencí k platformě, na které je nemocniční systém provozován a na práce spojené s vývojem a nasazením tohoto systému. Vzhledem k tomu, že licence k NIS mohl dodat pouze jediný dodavatel, doputovala na ÚHOS námitka proti postupu nemocnice, nicméně ÚHOS tuto námitku zamítl. Případ je z mnoha hledisek zajímavý a poučný, proto jsme se na něj podívali zblízka.

Z tvrzení navrhovatele, který podal k ÚHOS námitku, vyplývá, že si nemocnice vybrala nehotový a drahý systém, že jej vybrala bez výběrového řízení a následně vše proběhlo tak, že nemohl soutěž na licence vyhrát nikdo jiný než právě vlastník licencí. Tvrzení to jsou odvážná, ale stačilo několik dotazů, abychom si některé kroky nemocnice a dalších aktérů ověřili a dali navrhovateli v mnohém za pravdu.

Nekupte to za korunu!

Hlavním protagonistou celé operace je šéf IT nemocnice, jistý inženýr Chvojka. Ten v poměrně rychlém sledu vystřídal několik IT společností, než si ho ředitel Polouček vybral na konci předminulého roku do funkce IT náměstka. Nový IT náměstek s minimálními znalostmi ze zdravotnictví se rychle rozkoukal a stal se expertem na kybernetickou bezpečnost a nemocniční systémy.

Druhý protagonista je neživý, je to nemocniční systém, vyvíjený státem řízenou nemocnicí IKEM, která jej dotváří pro své potřeby více než dvacet let. Ponechme nyní stranou hospodárnost takovéhoto vývoje pro jedinou nemocnici.

Vyvíjený systém však není nezávislý. Provoz a vývoj je možný pouze na platformě americké firmy InterSystems. A tato je samozřejmě patřičně drahá, což je také jeden z důvodů, proč se systém za celých dvacet let nerozšířil do žádné jiné nemocnice.

Ale není to důvod jediný.

Systém je z dnešního pohledu zastaralý a nikdy nebyl programován tak, aby byl jednoduše nasaditelný v jiné nemocnici. Je specifický a nepokrývá řadu jiných zdravotnických oborů. Jeho tvůrci proto nevyvíjeli nástroje pro možnou konfiguraci, ale většinu změn programovali. Architektura systému, kterou navrhovali před téměř čtvrt stoletím především lékaři, zůstala dodnes prakticky nezměněna. Je provozována jako jednovrstvá aplikace, na rozdíl od dnešních tří vrstvých systémů, které jsou určitým etalonem. Vyšší počet vrstev nejenomže umožňuje snadnější programování a nastavení systému, ale více vrstev je odolnějších proti vnějším útokům.

Dalším podstatným faktem je, že systém, který by měl specializovanému pracovišti pomáhat komunikovat s řadou přístrojů a pomáhat při výpočtech a varováním před riziky, není v souladu s legislativou certifikován. Proto ho lze použít jen jako chytřejší psací stroj, což velmi snižuje celkovou hodnotu. Nemusíme zdůrazňovat, že systém pokrývá pouze specifické oborové portfolio IKEMu a chybí mu řada oborů, která je naopak potřebná pro nemocnici velikosti Homolky.

„Poznámky:

• Shrnutí se musí týkat výhradně pohledu Zájemce na problematiku provozního, vývojového a integračního prostředí pro aplikační SW mKIS na bázi Zlatokop.

V opačném případě si dovolíme Vaše shrnutí přerušit a prezentaci ukončit.“

A tak některé firmy, které měly přijít, raději nepřišly, protože by je ani nevyslechli.

Zpět k našemu příběhu.

Dušan Chvojka pozval InterSystems a firmy, které by potenciálně mohly licence InterSystems dodat. InterSystems určil cenu. Jde v přepočtu o více než 26 milionů korun a mohlo se soutěžit. Pak ale nastal problém. Jak jsme uvedli výše, do sektoru zdravotnictví mohly vedle firmy InterSystems dodávat zřejmě jen dvě firmy. C-System a OR-CZ. A tak, aby vše dopadlo dobře, a firmy se náhodou nepředháněly o cenu zakázky, neudělila jim firma InterSystems autorizaci pro tuto zakázku. Firmy na to nemocnici upozornily, ale ředitel Chvojka pravděpodobně rozradostněn tím, že uspoří za přeprodej, zakázku vypsal. Zakázka za více než 26 miliónů se vysoutěžila.

InterSystems se pochlapil a dal slevu. Skoro 9 tisíc korun. Vysoutěžená suma tak tvořila 99,97 procenta ceny původní, tedy určené firmou InterSystems.

OR-CZ i C-System jsme oslovili s dotazy, zda měly zájem podat nabídku na dodávku licencí InterSystems. Od C-System odpověď nedorazila, ale společnost OR-CZ nám zájem o podaní nabídky potvrdila. „Společnost InterSystems nám pro VZ na dodávku licencí pro Nemocnici Na Homolce autorizaci neudělila, na což má dle obchodních podmínek právo,“ uvedl Zdeněk Becha z OR-CZ. O této skutečnosti pak Nemocnici Na Homolce informovali oficiálním mailem.

V podobném duchu, alespoň co se týkalo organizace soutěže, která byla opět jenom pro pár oslovených a vysoutěžená cena se nápadně blížila ceně maximální, se nesla i zakázkou na implementační a vývojové práce. I když se zakázka v duchu „zachování transparentnosti“ nazývala Programátor Caché a byla na 16.500.000 korun. I zde byla úspora díky omezením soutěže zcela minimální. Co na tom, že Dušan Chvojka v žádosti o financování evropského projektu deklaroval, že si práce zajistí vlastními zaměstnanci. Ale nenechme se mýlit, ať už práce provádí zaměstnanci nebo externí firma, nemocnici ji hradí pojišťovny, samozřejmě z našich daní.

Z uvedeného návrhu k ÚHOSu se dozvídáme ještě jednu zajímavou informaci, kterou lze jednoduše ověřit. Před nástupem náměstka Chvojky byla zpracována pro účel žádosti o finanční prostředky na nový NIS studie proveditelnosti. Na základě tří indikativních nabídek je možné ověřit, že nejnižší představovala dodávku komplexního systému, tedy licence včetně implementace, za cenu 48,3 milionu korun. Po příchodu Dušana Chvojky do nemocnice byla připravená soutěž zrušena a bez výběrového řízení byl vybrán systém Zlatokop. Jedním z hlavních důvodů, jenž Chvojka ve zdůvodnění pro ÚOHSu uvádí, je úspora, neboť systém koupil od IKEMu za jednu korunu. Musel však také koupit licence od firmy InterSystems (26,5 milionů korun), dále práce na implementaci a rozvoj systému, (16,3 milionů korun) další licence k potřebným operačním systémům (4,5 milionů korun) a již koupil nebo ještě bude muset vysoutěžit další části systému a všechny tyto systémy propojit (IT expert oslovený redakcí odhaduje na minimálně dalších 10 milionů).

Když sečteme uvedené náklady na pořízení systému, vyjde nám 57,3 milionů za Hood (jak je Na Homolce nazýván Zlatokop) versus 48,3 milionů za hotový systém nabídnutý v indikativní nabídce.

Zapomněli jsme, asi stejně jako IT odborník Chvojka, na jednu podstatnou věc.

Zlatokop/Hood bude tedy o více než 40 milionů dražší. Kdo si položil otázku, zda si to na Homolce neuměli zkalkulovat, tomu dáme za pravdu. Nemocnice neměla v době výběru Zlatokopa a obhajování finanční výhodnosti u ÚOHSu žádnou ekonomickou analýzu ani kalkulaci předpokládaných nákladů na pořízení a provoz systému Zlatokop. Ta byla předložena managementu nemocnice až na podzim roku 2020, tedy zhruba rok po zahájení projektu a až po ukončení řízení o námitkách na ÚOHS. Z této analýzy by totiž bylo zřejmé, že předpokládané náklady na pořízení a provoz jsou vyšší než dvě ze tří indikativních nabídek, které nemocnice měla k dispozici.

ÚOHS poslal návod, jak „správně“ vypsat výběrové řízení na jednoho dodavatele

Na rozdíl od licencí k jiným operačním systémům, jako je například Microsoft nebo Oracle, ke kterým může dodat licence velká řada dodavatelů, licence k platformě firmy InterSystems mohou dodat do zdravotnictví pouze dva partneři. O nich jsme se zmínili. Navíc tyto společnosti musí mít ještě autorizaci k dodání licencí pro určitou zakázku.

Pokud je ÚHOS upozorněn na možnou diskriminaci dodavatelů, většinou u nich dotazem ověřuje, zda se mohou soutěže zúčastnit. Dokonce je několik případů, kdy ÚOHS považoval „pouze“ tři potenciální uchazeče za malé množství a požadoval po zadavateli, aby své omezující požadavky snížil. V případě Nemocnice Na Homolce však toto ověření neprovedl. A dokonce ani poté, kdy byl na problematiku upozorněn.

Stejně tak neprozkoumal žádný z předložených rozporů v ceně nebo v požadavcích na systém, ani nevyzval znalce, aby se rozpornými informacemi zabýval. ÚOHS srovnával postup nemocnice s příměrem k jiné státní organizaci, která v soutěži na upgrade jimi využívaného systému omezila uchazeče, když rozšiřovala tento systém. Nevěnoval se tedy příliš tomu, že zadavatel nejdříve musel jím používaný systém vysoutěžit a pak teprve rozšířit a dal tak celé státní správě vynikající návod, jak zákon o hospodářské soutěži obejít.

Jak by mohl vypadat?

Vyberte si libovolný IT systém, a postarejte se o to, aby vám autor systému dal práva ho využívat – třeba za korunu. Dejte dohromady několik vět o tom, že je tento systém ekonomicky výhodnější, a že má několik funkcí, které potřebujete, a které žádný jiný systém nemá. Nebojte, nemusí k tomu být žádná skutečná analýza, stačí požádat v rámci PTK o cenu, a pak tvrdit, že systém pořídíte levněji. Vysoutěžte licence k vámi vybranému systému – do soutěže přizvěte jenom dodavatele systému a případně jednoho nebo dva jeho kamarády, kteří budou tvrdit, že licenci také mohou dodat. Vzhledem k tomu, že se dodavatel s kamarády nakonec nedomluvil, mohl podat nabídku jenom on sám, jaká škoda, ale do maximální ceny se naštěstí vešel. K systému si nezapomeňte objednat práce – ideálně stejným způsobem jako v bodě C. Cena celkové zakázky nebude vypadat tak vysoká. Nyní si můžete najmout své zaměstnance, kteří za peníze, které nikdo nebude moc zkoumat, systém dodělají tak, aby byl funkční, aby ho někdo podporoval a dále rozvíjel. Bude to stát poměrně hodně peněz, ale to už se soutěžit nemusí. Mějte dobrý pocit z výborně odvedené práce, a hlavně z toho, že jste státnímu rozpočtu "ušetřili".

Vypadá to, že je vše na scéně státních IT zakázek zalito slunečním svitem, zadavatelé z řad státní správy se chovají velmi rozumně, zvažují své skutečné potřeby, neobcházejí hospodářskou soutěž a IT zakázky nejsou předražené. Ale nenechte se mýlit, tento způsob je obcházením zákona a bezdůvodné upřednostňování jednoho dodavatele je trestný čin.

Naše redakce získala svědectví zaměstnance NNH, který je pod podmínkou zachování anonymity dokonce ochoten vypovídat před vyšetřujícím orgánem, že vypsání této zakázky předcházela řada osobních jednání managementu NNH a zástupců společnosti InterSystems, na kterých se vzájemně domluvili, že InterSystems bude jediný subjekt, kdo podá nabídku do budoucí veřejné zakázky.

Obdobný postup použil zadavatel i v zakázce ze dne 11. 3. 2020, kdy oslovil „vybrané“ dodavatele se žádostí o účast v PTK k Zadavatelem připravované veřejné zakázce pod názvem „Programátor Caché“ a následně vyhlásil soutěž o plnění „Programátor Caché – Dynamický nákupní systém na služby bodyshopingu, VZ0089255.

Tato veřejná zakázka byla vypsána úmyslně pouze v rámci „univerzálního“ DNS, do kterého se krátce před tím přihlásila i společnost AlbisTech, asi i proto, že zakázka byla na velmi specifický a neobvyklý předmět plnění. Společnost AlbisTech byla jediný dodavatel, který byl odborně schopen splnit požadavky. Také v tomto případě mělo všemu předcházet jednání zástupců nemocnice a daného subjektu, jak redakci sdělil důvěryhodný zdroj.

A aby toho nebylo málo

Implementace a vývoj systému Zlatokop jsou z poměrně pochopitelných důvodů ve značném prodlení. Po téměř roce je nasazen pouze ambulantní provoz a vzhledem ke zcela nedostatečné specifikaci dodávky, která měla jedinou stránku, se tomu jistě nelze divit. Vzhledem k tomu, že byl Zlatokop používaný pouze v jediné nemocnici, neexistuje v České republice dostatek kvalifikovaných vývojářů jazyka Caché, a zvlášť těch se znalostí zdravotnické problematiky. O tom věděli a vědí pravděpodobně všichni až na několik lidí z vedení Homolky…

Z výše uvedených důvodů nemocnice provozuje části původního systému od firmy JanigaLabs (redakce má aktuální fotografie tohoto systému z provozu nemocnice), což by nebylo nic tak překvapivého, kdyby za jeho využití a podporu Homolka dodavateli a provozovateli něco hradila a měla k tomuto systému licenční práva. Společnost JanigaLabs nám toto tvrzení potvrdila. „Nemocnice Na Homolce část našich aplikací používala v rozporu s právy, a to i v době působení JLABS v NNH, a některé aplikace používá/používala i po skončení smlouvy,“ sdělili nám ze společnosti JanigaLabs.

Již samo provozování nepodporovaného systému je velmi nebezpečné po všech stránkách. Co popřát nemocnici i pacientům závěrem?

Aby se maximálně soustředila na to, co dělat má, a co jistě umí excelentně. Vracet lidem zdraví a zachraňovat jejich životy. A nedělat věci, které dělat nemá a ani neumí. Jednu pravdu ve svém Rozhodnutí ÚOHS jistě má, když zmiňuje, že potřeby Zadavatelů by měly být nadřazeny potřebám Dodavatelů. To by byl dobrý závěr, kdyby ÚOHS dodal, že se musí jednat o pravdivé, a tedy ověřitelné potřeby, a ani ty nesmí být nadřazeny zákonu.

Kdyby nemocnice věnovala stejně času přípravě technické specifikace, jako později musela věnovat snůšce bizardních argumentů při obhajobě svého nestandardního postupu, neměly by jejich požadavky na nemocniční systém pro tak specializovanou nemocnici jeden list.

A ještě by se představitelé nemocnice vyhnuli jedné podstatné věci.

Podezření, že jim nejde tak moc o úsporu miliónů a vhodný informační systém, ale o nákup drahých licencí jedné zahraniční firmy. V tomto případě jde „jen“ o desítky miliónů, ale když tento vzor zreplikují i další státní nemocnice, může se obcházením soutěže jednat o nehospodárně vynaložených několik set miliónů.

Zkrátka nákup státního softwaru za korunu se vyplatí, ale jen někomu.

