Pád Salviniho? Ale kdepak. Má v rukávu mnoho es. Třeba tyto...

Jak to bude se Salvinim? Britský server The Conversation zveřejnil analýzu o Lize, Salvinim a nové politické situaci v Itálii. Salvini má prý pořád několik schovaných es v rukávu a ti, kdo rychle začali psát nekrology o konci éry Mattea Salviniho, mohou být nepříjemně překvapeni. Co se chystá? Přečtěte si analýzu, kterou převzal i proslulý britský deník Independent.

Na britském serveru The Conversation vyšel článek o současné situaci Salviniho. Ten je totiž po vládní krizi, kterou vyvolal, mimo vládu. Jeho záměrem bylo vyvolat předčasné volby, kdy v průzkumech byla Liga nejsilnější stranou, avšak místo toho dřívější koaliční partner M5S složila dohromady vládu s levicovou Demokratickou stranou.

Server napsal o tom, jak titulky novin v současné době píší o tom, jak éra Mattea Salviniho skončila. Premiérem zůstal Giuseppe Conte a do vlády se dostala prounijní strana, což po Salvinim znamená otočku o 180 stupňů. Ukázalo se, že obě strany M5S i Demokratická strana dokázaly udělat nečekané ústupky a kompromisy. „Není pochyb, že nastanou i nějaké střety, ale je též reálná šance, že nová garnitura nalezne dohodu v oblastech, na nichž jejich voličům velmi záleží, jako investice do zelené ekonomiky, stát blahobytu, zlepšování pracovních podmínek a zvyšování investic do jihu Itálie a do vzdělání,“ napsal britský server.

Podle serveru je však těm, kteří sledují italskou politiku, po delší dobu jasné, že úvahy o konci Salviniho éry vypadají jako velmi předčasné. Prý není pochyb o tom, že Salvini se přepočítal, je zraněn, ale bojuje, aby nakonec využil ztrátu moci jako svoji výhru. Jeho obraz jako úspěšného „Kapitána“ zabere nějaký čas na zotavení. To může být problém pro stranu, která se hlavně spoléhá na obraz a komunikaci právě Salviniho. Salvini má však stále schovaných několik es v rukávu.

Hnutí pěti hvězd je velmi úspěšné na jihu Itálie, takže nová vláda s největší pravděpodobností nebude posilovat autonomii severu Itálie, čímž by získali hlasy severoitalských obyvatel. V severních regionech, kde je Liga velmi silná, je velmi rozšířená touha po tom, aby se více místních daňových příjmů používalo ke zlepšení veřejných služeb na místní úrovni, tedy aby se vybrané daně ze severu Itálie vracely zpátky do severu Itálie. Taková fiskální reforma by však znemožňovala dostatečně provozovat veřejné služby v nejchudších oblastech jihu země.

Z tohohle pohledu, nebýt ve vládě, to dává Lize pohodlnou pozici, protože neexistuje způsob, jak by oni sami dokázali splnit to, co jejich severní volební obvody chtěly, zatímco se o moc podělí s Hnutím pěti hvězd. Jakýkoliv kompromis v této otázce by podle The Conversation vypadal jako selhání.

To samé lze říct o faktu, že rozpočet pro rok 2019 bude vypracován někým jiným než Salvinim. Sladění slibu Ligy na snížení daní a Hnutí pěti hvězd na zvětšení sociálních výdajů by znamenalo malé snížení daní nebo snížení moc málo lidem. Nyní Liga kompromis potřebovat nebude a ani nebude muset upravovat rozpočet, aby vyhověl připomínkám Evropské komise, jelikož je v opozici, kdy si takto bude moci dopřát kritiku vlády.

Server napsal, že tu pak nakonec je migrace, přístup Salviniho a la „Zavřete přístavy“ měl značnou podporu veřejnosti včetně voličů Hnutí pěti hvězd. Není žádných pochyb, že Liga bude hlídat právě tuto oblast, kdy bude trpělivě čekat na pochybení nové administrativy, které by mohla využít ve svůj prospěch.

Salvini vyslal jasnou zprávu a vlastní několik klíčových témat jako nízké daně, regionalismus, imigrace, právo a pořádek. Může se též spolehnout na jádro strany a velmi efektivní práci s médii. Stejně jako kdokoliv jiný je i on porazitelný a jeho aura vítěze utrpěla odchodem z vlády velkou ránu. Ti, kdo spěchají se psaním politického nekrologu o konci jeho éry, však mají mnoho důvodů se domnívat, že během příštích let zažije Liga politický úspěch.

autor: tle