Pavlománie? Holec srovnává s Gottwaldem. A bude hůř

20.07.2026 18:41 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Komentátor Petr Holec přirovnává budování kultu prezidenta Petra Pavla k situaci po roce 1948 a tehdejšímu komunistickému prezidentovi Klementu Gottwaldowi. Holec to píše v souvislosti s tím, jak Pavel navštěvuje tu filmový festival v Karlových Varech a jindy zase Colours of Ostrava, kde podle médií vždy sklidil bouřlivý aplaus ve stoje. „Akorát že vůbec,“ směje se Holec a upozorňuje, že Pavlův kult osobnosti otravuje stále více lidí, což je pro současnou vládu dobrá zpráva.

Pavlománie? Holec srovnává s Gottwaldem. A bude hůř
Foto: Repro Colours of Ostrava, IG
Popisek: Petr Pavel a Libor Bouček

„Zdá se, že Česko zasáhla zlá Pavlománie. Mediální titulky hlásí, že prezident Petr Pavel vyhrál filmový festival v Karlových Varech a na Colours of Ostrava pro změnu dokonce sklidil dva potlesky vestoje,“ cituje Holec mediální titulky posledních týdnů.

Situace je ale podle něj úplně jiná, než média hlásají. „Jen jde o klasickou mediální faleš, která v případě někdejšího angažovaného komunisty, rozvědčíka a kolaboranta se sovětskou okupací vlastní země smrdí klasickým totalitním kultem osobnosti,“ srovnává Holec.

Zejména zprávy o Pavlově dvojitém potlesku na hudebním festivalu v Ostravě Holcovi nápadně připomínají minulý režim. „Pavlův dvojí potlesk vestoje v Ostravě? Řekněme, že se nám s agentem Pávkem prostě zase vrátily festivaly politické písně. Pavel samozřejmě není jediný politik, který jezdí těžit Ostravu – dělat si selfie s plebsem a natáčet videa na socky sem jezdí už skoro všichni z vlády i opozice. Pavel je ale jediný politik, jemuž tam dovezou známého moderátora, aby s ním přímo na místě činu natočil milý pavlovský rozhovor, v němž přímo vyhrožuje vládě,“ srovnává Holec.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

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„Tohle už je normální návrat do Sokolova za totality na festival politické písně a to v plné palbě - jen trochu jinak; tam se případně strašily zlé zahraniční imperialistické vlády, zatímco Pavel z Ostravy straší vládu svojí vlastní země vzešlou z demokratických voleb,“ komentuje Holec a dodává, že ve skutečnosti jde o falešnou mediální realitu, která se snaží vytvořit Pavlův kult osobnosti.

Holec ve svém komentáři dále varuje, že s blížícími se prezidentskými volbami bude kult osobnosti Pavla ještě sílit, ale zároveň uklidňuje vládu Andreje Babiše, že pro ně je to spíš ku prospěchu. Vládním stranám totiž preference neklesají, zatímco těm opozičním ano. „Komu tedy škodí budování kultu našeho lídra Pavla?“ ptá se Holec s tím, že stále více lidem Pavlův mediální obraz neskutečně vadí.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://pholec.opinio.cz

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Holec , Ostrava , Pavel

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