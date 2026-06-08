Po neziskovce AMO dostanou nula korun od Macinkova MZV i Jandovy Evropské hodnoty

Evropské hodnoty prý „brání svobodu, suverenitu a liberální demokracii před nepřátelským vlivem autoritářských režimů“. Za touto fasádou se však skrývá systematický lobbing, budování vazeb a ovlivňování politiků, a to i za pomoci štědrého financování ze zahraničí. Značného vlivu neziskovka dosáhla za vlády Petra Fialy, kdy úzce spolupracovala s nejvyššími ústavními činiteli.
Organizace hrála aktivní roli při cestě předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) na Tchaj-wan v březnu 2023. Během ní Pekarová Adamová slavnostně zahájila činnost jednoho z projektů Evropských hodnot poté, co v Tchaj-peji krátce předtím otevřeli i vlastní kancelář – a to s podporou tehdejšího ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti, nyní ODS), tchajwanské prezidentky Tsai Ing-wen a tamního ministerstva zahraničí.
Další cestu Pekarové Adamové neziskovka zařídila letos v lednu. Setkala se během ní s exprezidentkou Tsai i současnou hlavou státu Williamem Lajem. Následně se stala členkou Globální expertní rady Evropských hodnot, která sdružuje „16 významných odborníků“ z celého světa.
O nadstandardních vztazích mezi bývalou šéfkou dolní komory a neziskovkou svědčí i pravidelná účast na jejich akcích. Tou hlavní je každoroční summit Evropských hodnot, který se od roku 2023 koná pod záštitou prezidenta Petra Pavla. A přispělo na něj i Lipavského ministerstvo zahraničí.
Styk s vládními politiky
Za Fialovy vlády summit sloužil jako místo pro neoficiální networking mezi vládními činiteli a tchajwanskými představiteli. V roce 2023 do Prahy pozvali ministra zahraničí Josepha Wu a zprostředkovali jeho bezprecedentní setkání s českým prezidentem.
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Summitů se v uplynulých letech účastnili Fialovi ministři, jako byli Jan Lipavský a Vít Rakušan (STAN), ale také náčelník Generálního štábu Karel Řehka. Ten se zde tak v roce 2024 mohl setkat s místopředsedou Národní bezpečnostní rady Tchaj-wanu, kterou řídí přímo prezident.
Evropské hodnoty sehrávaly významnou úlohu v rozvoji politických a bezpečnostních vazeb mezi Českou republikou a Tchaj-wanem, což vedlo k zásadnímu zhoršení vztahů s Pekingem. Fialova vláda si diplomatické citlivosti zřejmě byla vědoma, a proto využívala Jandovu organizaci jako vítaného prostředníka.
Naznačuje to celá řada dalších kontaktů. Před dvěma lety Evropské hodnoty zajistily schůzku generálního ředitele Úřadu pro vyšetřování Ministerstva spravedlnosti, který slouží jako policejní i zpravodajský orgán, s vládními poslanci Pavlem Žáčkem (ODS) a Martinem Exnerem (STAN) či pirátskou europoslankyní Markétou Gregorovou.
Ve stejné době do Prahy pozvali náměstka ministra pro záležitosti veteránů Lee Wen-chunga, který se zde mimo jiné setkal se spolupracovníky Petra Pavla, vládním zmocněncem Tomášem Kopečným, jedním z manažerů Člověka v tísni a Martinem Kroupou, který se angažoval ve vojenské podpoře Ukrajiny společně se Skupinou D, Otakarem Foltýnem či Karlem Řehkou (o této kauze jsme psali v dubnu). Vztahy Evropských hodnot s Řehkou jsou dlouhodobé, jak dokládají neveřejná setkání i účast na panelu, který v rámci Fora 2000 neziskovka organizovala.
Současně neziskovka zajistila cestu na Tchaj-wan Julii Buzalkové, zástupkyni ředitele Centra proti hybridním hrozbám (CHH), jehož role za Fialovy vlády výrazně vzrostla. Tento útvar Ministerstva vnitra nyní čelí žalobě. V lednu jsme informovali, že vládní politici usilují o zásadní revizi jeho fungování.
V září loňského roku Evropské hodnoty hostily delegaci poslanců a ministerstva zahraničí vedenou místopředsedou tchajwanského parlamentu a zajistily jejich setkání s několika českými think-tanky včetně Institutu mezinárodních vztahů, který spadá pod MZV. A také s vládními politiky včetně místopředsedy Senátu Jiřího Drahoše, předsedy senátního zahraničního a bezpečnostního výboru Pavla Fischera či Pavla Žáčka, tehdejšího předsedy sněmovního Výboru pro bezpečnost.
Stranou nezůstaly ani neziskovky
Budování kontaktů se však zdaleka neomezuje pouze na politiky, státní úředníky a představitele bezpečnostních složek. Neméně důležité jsou pro Evropské hodnoty neziskové organizace. Z těch domácích mezi ně patří zejména Člověk v tísni, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a Forum 2000.
Například loni v březnu Jandova organizace zajistila setkání manažerky Člověka v tísni Adriany Černé s exprezidentkou Tsai Ing-wen. S AMO, se kterým Ministerstvo zahraničí pod vedením Petra Macinky ukončilo spolupráci (PL informovaly ZDE), kooperují jak formou besed, tak v rámci širšího projektu Odolné Česko.
V březnu tohoto roku neziskovka do Tchaj-peje pozvala Magdu Faltovou, ředitelku Asociace pro integraci a migraci, která je ovšem také předsedkyní Výboru pro práva cizinců v rámci Rady pro lidská práva na Úřadu vlády, o které jsme před časem informovali.
Evropské hodnoty zároveň na Tchaj-wanu neváhají propagovat progresivistickou agendu, jak ukazuje říjnová akce, na kterou přivedly zástupce Amnesty International či Reportérů bez hranic, aby tamním politikům referovali o právech sexuálních menšin a migrantů.
Právě činnost tchajwanské kanceláře a prosazování zájmů Tchaj-wanu v uplynulých letech a měsících představovaly hlavní prioritu celé organizace. Poté, co v prezidentské funkci skončil Miloš Zeman, přišly Evropské hodnoty o nemalou část sponzorů, protože údajná rizika spojená s čínským a ruským vlivem se z jejich pohledu výrazně snížila.
Zatímco ještě v roce 2022 měly Evropské hodnoty 33 zaměstnanců a příjmy bezmála 27,5 milionu korun, v roce 2024 se počet zaměstnanců snížil na deset a příjmy klesly na zhruba 10,3 milionu. Propad byl způsoben také ztrátou významných amerických sponzorů v čele s USAID a ministerstvem zahraničí, které v roce 2022 společně poskytly přes 6 milionů korun.
Mezi přední donory za Fialovy vlády patřily také vlády Japonska, Kanady a Nizozemska či Evropská komise. Miliony korun pravidelně posílali i sponzoři Petra Pavla, jako je Martin Vohánka (resp. Nadace Blíž k sobě), Jan Barta a Libor Winkler.
S úbytkem podporovatelů se však jen zvýraznila role tchajwanských peněz. V roce 2023 se největším sponzorem stala Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze (TECO), tedy neoficiální diplomatické zastoupení Tchaj-wanu. TECO tehdy poskytla přes 4,6 milionu.
V roce 2024 tchajwanská vláda skrze TECO poslala bezmála 3,9 milionu. Společně s penězi od tchajwanského byznysmena Roberta Tsaa a Tchajwanské nadace pro demokracii, založené a financované tamním MZV, částka dosáhla téměř 5,4 milionu, a tvořila tak více než polovinu všech příjmů. Kolik peněz získali nejen z Tchaj-wanu od té doby, neziskovka redakci nesdělila.
Zásadní podíl tchajwanských sponzorů v kombinaci s výrazným lobbingem, ovlivňováním českých vládních představitelů a praktickými kroky Fialova kabinetu i Petra Pavla vyvolává legitimní otázky ohledně vlivu cizí moci na český stát, respektive českou hlavu státu.
Tuto možnost podtrhují letité vazby mezi Evropskými hodnotami a Petrem Pavlem. V neziskovce se v minulosti angažoval nynější prezidentův poradce Petr Kolář a bývalý ředitel Radko Hokovský hrál zásadní roli v Pavlově kampani, aby se následně stal přímo prezidentovým tajemníkem. Podle Deníku N se Petr Pavel s lidmi okolo neziskovky stýká už od roku 2015.
Otázkou proto například je, proč byl realizován telefonát čerstvě zvoleného prezidenta Pavla s tchajwanskou prezidentkou Tsai Ing-wen, který v evropském kontextu neměl obdoby, či jeho výše zmíněné setkání s ministrem zahraničí Josephem Wu ve stejném roce.
ParlamentníListy.cz opakovaně kontaktovaly ředitele Evropských hodnot Jakuba Jandu a ptaly se ho na povahu vztahů mezi jeho organizací a prezidentem a na formy vzájemné spolupráce. Otázky však zůstaly bez odpovědi.
Jedno je ale jisté. Zatímco neziskovka za Fialovy vlády inkasovala stovky tisíc korun od Ministerstva zahraničí, od letoška nedostane ani korunu. Redakce zjistila, že s žádnou podporou od Černínského paláce vedeného Petrem Macinkou už počítat nemohou.
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