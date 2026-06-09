Politici? Média? Strach? Landa promluvil a nebral si servítky

Daniela Landu už politika nezajímá, uvedl v rozhovoru pro Rádio Bonton. S koncem pandemie COVID-19 se začal víc obracet ke spirituálním věcem. „Samozřejmě chodím volit, ale nikomu neříkám, koho mají volit… ať si každý dělá, co chce,“ říká zpěvák.
Společnost už nechce dál rozdělovat. „Snažím se šířit pozitivní vlnu. Jsem si vědom síly svého hlasu,“ vysvětluje. V zemi podle něj existují dva tábory, on ale nechce ani jeden „zatížit mocí svého hlasu“ a přilévat do sporů emoce.
Svou roli vidí naopak v uklidňování společnosti. Tam, kde roste napětí, mu lidé dovolují „oslovovat jejich duše“. Landa jim radí, aby se politikou nenechali rozdělit. „Mohl bych je rozdělit a říct: Vy mi nepůjdete na koncert! Ale mně bude za dva roky šedesát a já vím, co je důležité – ty lidi pohladit, dát jim sílu a sdílet společný prostor, i když mají jiný pohled na věci,“ říká Landa.
Sám si ponechává k politice i k politikům odstup. Politikům by se podle něj nemělo věřit, měli by se jen kontrolovat. „Já těm politikům nevěřím ani hovno. Ani tamtěm, ani těmhle,“ odkázal na minulou i současnou vládu.
Odmítá také nechávat se každý den ovlivňovat negativními zprávami z médií. V rozhovoru uvedl, že chce být raději nad věcí. Média navíc podle něj vydělávají na šíření negativních zpráv.
„Vydělají se tím peníze, a ještě se tím dobře ovládá společnost. Kdo drží média, tak drží veřejný mínění. A co se týče negací… vždycky se lépe ovládá člověk, který má strach,“ vysvětluje Landa, podle kterého strach usnadňuje ovládání společnosti a princip „rozděl a panuj“ tak dál rozděluje společnost.
V rozhovoru mluvil také o české národní identitě. Landa vzhlíží k osobnostem národního obrození i například ke Karlu Jaromíru Erbenovi a Karlu Hynku Máchovi, které označil za „poklady“, kteří definovali národní mýtus a národního ducha. „Jsou to poklady, které máme,“ říká Landa.
Vděčný jim je za jejich přínos k českému jazyku, protože dle jeho názoru není národ pouze v krvi, ale hlavně v jazyku a duchu. „Cizinec, který přijme jazyk, může být daleko krásnější součástí národa než Čech, který to má na háku a jeho jedinou starostí je prudit,“ říká Landa.
Zpětně se vrátil i k období pandemie COVID-19, během kterého se vymezoval vůči povinnému očkování a stál za svobodnou volbou jedince. „Ať si každý do sebe píchne, co chce,“ říká i teď Landa. Podle něj bylo zkrátka důležité dát prostor odborníkům, kteří měli v danou chvíli na věc jiný pohled, namísto toho, aby z nich byli dělaní dezinformátoři.
„Stát se začal k občanům chovat jako k nezodpovědným spratkům a častoval nás nesmysly,“ vzpomíná Landa. Dodává ale, že ze začátku pandemii ani on nepodceňoval. „Však jsem taky ze začátku lidem radil, ať aspoň na puse nosí šálu,“ uvádí.
„Já nejsem odborník. Já jsem byl zesilovačem hlasu odborníků,“ vysvětluje Landa.
Celý rozhovor ke zhlédnutí zde:
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