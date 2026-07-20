Pracují pro STAN, platili STAN. Bobošíková vytáhla podporovatele Pavla

Rozhovor prezidenta Petra Pavla pro Radiožurnál na festivalu Colours of Ostrava trval téměř hodinu. Na první pohled šlo o běžnou debatu o summitu NATO, vztazích s premiérem Andrejem Babišem nebo zahraniční politice. Jana Bobošíková však upozorňuje, že mezi jednotlivými odpověďmi zazněly výroky, které mohou mít mnohem širší politický význam.
Největší pozornost podle ní zaslouží pasáž, v níž prezident vysvětloval, proč považoval za důležité osobně odjet na summit NATO. Pavel totiž otevřeně řekl, že z dosavadních jednání s představiteli vlády nenabyl dojmu, že by kabinet byl v otázkách bezpečnosti dostatečně orientovaný nebo postupoval správným směrem. Proto se podle svých slov rozhodl jednat přímo se spojenci.
Podle Bobošíkové tím prezident vyslal neobvykle silný signál.
„Jestliže hlava státu veřejně říká, že nemá důvěru v orientaci vlastní vlády v bezpečnostních otázkách, nejde o drobnou poznámku. To je zásadní politické sdělení,“ zaznělo v pořadu.
Podobně otevřeně prezident hovořil také o vztazích s premiérem Andrejem Babišem. Uvedl, že mu několikrát nabídl osobní jednání a zaslal nejméně dva dopisy, aniž by podle svých slov dostal pozitivní odpověď. Současně dodal, že pokud si prezident a premiér budou dělat naschvály, zaplatí za to celá země.
Skutečně překvapivá část rozhovoru ale přišla až ve chvíli, kdy se řeč stočila na prezidentské pravomoci.
Pavel sice zdůraznil, že nechce s vládou vést „žabomyší válku“, vzápětí ale připomněl, že prezident disponuje nástroji, které mohou vládě „velmi znepříjemnit život“. Zmínil právo veta, jmenování velvyslanců, generálů i další pravomoci, které mu svěřuje Ústava.
Podle Bobošíkové tím prezident vyslal třístupňový vzkaz: zpochybnil orientaci vlády v bezpečnostních otázkách, popsal nefunkční komunikaci s premiérem a současně dal najevo, že je připraven využívat všechny ústavní kompetence, pokud to bude považovat za nutné.
Jenže tím pořad neskončil.
Ve druhé části se Jana Bobošíková zaměřila na lidi, kteří stáli za Pavlovou vítěznou prezidentskou kampaní.
„Prezident říká, že nechce žít v kampani. To může být pravda. Zajímavější ale je podívat se na to, co dnes dělají lidé, kteří mu před třemi lety pomohli vyhrát volby,“ zaznělo v pořadu.
Ukazuje se totiž, že z veřejného života téměř nikdo z nich nezmizel.
Dva hlavní stratégové prezidentské kampaně Michal Repa a Martin Burgr dnes prostřednictvím agentury Maven připravují marketingovou strategii hnutí STAN. Jejich spolupráci potvrzuje přímo web hnutí.
Někdejší šéfka Pavlovy kampaně Pavla Nýdrle mezitím vstoupila do společnosti Invity. Firma následně získala od České národní banky evropskou licenci CASP podle pravidel MiCA, která umožňuje poskytovat regulované služby v oblasti kryptoaktiv napříč Evropskou unií.
Ani bývalá prezidentská mluvčí Markéta Řeháková z veřejného prostoru nezmizela. Po působení na Pražském hradě a Ministerstvu zahraničních věcí dnes pracuje jako vyslaná národní expertka Evropské komise, kde se podílí na projektech obnovy Ukrajiny.
Bobošíková připomněla také podnikatele, kteří patřili mezi významné podporovatele Pavlovy prezidentské kampaně. Podle veřejně dostupných výročních zpráv Spolku pro podporu liberální demokracie rozdělili v letech 2024 a 2025 politickým stranám dnešní opozice přibližně 27,5 milionu korun. Mezi dárci figurují například zakladatel logistické skupiny Eurowag Martin Vohánka, spoluzakladatel investiční skupiny Pale Fire Capital Jan Barta, podnikatel Tomáš Winkler ze skupiny RSJ, investor Ondřej Košťál nebo spoluzakladatel společnosti Avast Eduard Kučera.
Pořad přitom výslovně upozorňuje, že neexistují veřejné důkazy o tom, že by tyto peníze souvisely s případnou budoucí prezidentskou kampaní Petra Pavla.
Současně ale podle Bobošíkové platí, že lidé, kteří stáli u jeho zvolení prezidentem, zůstávají mimořádně aktivní v politice, evropských institucích, marketingu i byznysu.
„Nejdůležitější otázka proto dnes nezní, jestli už běží prezidentská kampaň. Mnohem zajímavější bude sledovat, jestli ve chvíli, kdy Petr Pavel oznámí své rozhodnutí o případné kandidatuře, nastoupí znovu stejný tým, který ho dostal na Pražský hrad. Odpověď dnes neznáme. Ale právě to bude stát za pozornost,“ uzavírá Jana Bobošíková.
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