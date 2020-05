Prasklo jméno „zachránce“ Čechů před koronavirem. A senátor-lékař padl do židle: Jestli on radí vládě s epidemií, emigruji!

Zachránce před italským scénářem, nebo ten, před kterým by se mělo emigrovat? Server Echo24 přišel s odhalením člověka, který dle Hamáčka upozornil včas na blížící se epidemiologické nebezpečí. „Když mi to ten autor prezentoval na ministerstvu vnitra, bylo ticho. Uvědomili jsme si, že v horizontu týdnů se na nás řítí obrovský průšvih, a já jsem řekl, že to musí vidět premiér,“ uvedl šéf ČSSD. Senátor a lékař Žaloudík si však myslí něco jiného.

Server Echo24 přišel s odhalením člověka, který nás údajně zachránil před italským scénářem vývoje epidemie koronaviru. O tomto tajemném muži se již dříve rozpovídal ministr vnitra Jan Hamáček. „Ten moment, kdy jsem si uvědomil, že se na nás valí vlak v protisměru, byl, když jsem viděl matematický model, který na základě křivek z Itálie a možná už ze Španělska namodeloval, co by to znamenalo v počtu nakažených u nás a kdy dojde ke kolapsu zdravotnictví. Když mi to ten autor prezentoval na ministerstvu vnitra, bylo ticho. Uvědomili jsme si, že v horizontu týdnů se na nás řítí obrovský průšvih, a já jsem řekl, že to musí vidět premiér,“ uvedl šéf ČSSD.

Avšak tento „autor“ nechtěl vejít ve známost veřejnosti. „Dohodli jsme se, že není důležité, kdo to byl. Myslím, že nechce být slavný, a my stále s týmem kolem něj spolupracujeme. Odvedl pro tuto republiku obrovský kus práce. Když s tím bude souhlasit, poděkuji mu veřejně, ale v této fázi ten souhlas nemám,“ dodal Hamáček.

Dle zjištění Echa se mělo jednat o kardiologa Tomáše Káru. Ten se měl do povědomí veřejnosti dostat projektem Mayo kliniky. Klinika Mayo je nezisková organizace a mezinárodně uznávané prestižní americké lékařské výzkumné a vzdělávací centrum a univerzitní nemocnice v Rochesteru v Minnesotě.

O projektu Mayo kliniky i o samotném kardiologovi před časem pohovořil lékař a senátor Jan Žaloudík. „Já jsem dělal děkana lékařské fakulty, když se v Brně stavěl univerzitní kampus a zároveň mimo nás projektovalo ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně, pozn. red.), a to jsme si prožili svoje. Docenta Káru jsme, podobně jako řadu dalších, vyslali na Mayo kliniku a on se nám vrátil s nějakým poselstvím. On je trochu Savonarola, nadšený člověk, který má svit v očích. Hodně se točil kolem Topolánkovy vlády, šlo tam o investice do ICRC, Šnajdrové, Pohankové, to je velká kapitola brněnského zdravotnictví,“ řekl Echu senátor.

Překvapivá čísla z Rakouska spojená s koronavirem, upozorňuje senátor-lékař

„Jestliže teď po deseti patnácti letech vstal z mrtvých a oplodňuje ministra Hamáčka, je to pro mě nová informace. Jestli docent Kára skutečně radí krizovému štábu ve věcech epidemie, kdybych mohl, emigruju. Ale to nám taky zakázali. Nevím teď, co mám se sebou udělat,“ reagoval Žaloudík.

