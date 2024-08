Pride a Palestina jde dohromady. Mají na to zvláštní slovo

Na spojování Palestinců s festivalem Prague Pride upozornil na sociálních sítích aktivista a provozovatel pražské košer restaurace Aaron Günsberger podporující Izrael. Skutečnost, že součástí sobotního duhového průvodu bude i palestinský blok, komentoval na platformě X slovy „už jsem asi fakt starej na tohle“.

„Proč na Prague Pride organizujeme palestinský blok? Odmítáme orientalismus a homonacionalismus. Násilí na původním obyvatelstvu v celém regionu včetně probíhající genocidy Palestinců v Gaze bylo historicky ospravedlněno údajným nedostatkem politik vstřícných k LGBTQ+ komunitě,“ sdílel Günsberger vysvětlení kolektivu propalestinských aktivistek a aktivistů říkajících si Prague 4 Palestine Youth.

Ti ve svém prohlášení dále uvádějí, že použití „západních“ standardů a norem k posouzení domnělé „progresivity“ jiné společnosti a k následnému ospravedlnění násilí na původním obyvatelstvu je ukázkovým příkladem toho, kam až může zajít koncept nadřazenosti bílé rasy.

„Jakožto queer a allies lidi je naší povinnosti rázně odmítnout tyto pinkwashingové taktiky, které zneužívají naší identity a boje za rovnoprávnost k dehumanizaci skrze nadřazenost bílé rasy,“ uvádí kolektiv.

Organizátoři Prague Pride následně na platformě X uvedli na pravou míru informace a zmatení, které v posledních hodinách kolují ohledně palestinského bloku v rámci sobotního duhového průvodu: „Nejedná se o naši oficiální akci, festival Prague Pride ji neorganizuje. Printscreen postu, který zde začal kolovat, byl vytržen z kontextu celého postu na Instagramu. Nebudeme nikomu bránit, aby se průvodu zúčastnil/a, pokud bude dodržovat naše pravidla, bezpečnostní pokyny a zákony našeho státu,“ uvádí Prague Pride ve vyjádření na sociální síti X.

Následně festival odkázal na instagramový příspěvek Prague 4 Palestine Youth, který uvádí, že QUEERS FOR PALESTINE je neoficiální palestinský blok v průvodu Prague Pride. „Přidejte se k nám 10. 8. na Prague Pride v bloku pro všechny stejně smýšlející lidi, kteří odmítají pinkwashing a podporují svobodnou Palestinu. Společně vyjádříme nesouhlas vůči propojeným systémům útlaku – imperialismu, kolonialismu, patriarchátu, rasismu, homofobii a kapitalismu. Nikdo z nás není svobodný, dokud nejsme svobodní všichni – osadnický kolonialismus a queer osvobození nejsou kompatibilní.



Tento antipinkwashing, antigenocidní, antiimperialistický, antikolonialistický, antikapitalistický a antifašistický blok je neformální aliancí místních propalestinských, intersekčních, nekomerčních a alternativních queer kolektivů, které považují Pride za protest. Společně dáme slyšet naše hlasy a obsadíme prostor v rámci pochodu, který má být bezpečným prostorem pro nás lidi, ne korporace. Zveme všechny queer lidi a allies, kteří sdílejí naše hodnoty, aby se připojili k našemu bloku. Hledejte nás 15 minut před oficiálním začátkem pochodu pod palestinskými a černorůžovými vlajkami!“ uvádí kolektiv Prague 4 Palestine Youth.

Prague Pride na svém webu také vysvětluje, že výraz „pinkwashing“ označuje praktiku, kdy je propagace práv LGBT+ lidí využívána za účelem bagatelizace nebo odvedení pozornosti od jiných závažných témat, jako je například porušování lidských práv. V souvislosti s obsazováním původních palestinských území je Izrael obviňován z toho, že používá pinkwashing, aby se prezentoval jako pokroková a tolerantní společnost. Vyzdvihováním práv LGBT+ lidí se snaží odvést pozornost od okupace palestinských území a porušování lidských práv Palestinců, z něhož bývá nařčen. Kritici tvrdí, že tato strategie se snaží skrývat genocidu a etnické čistky za fasádou inkluzivity a tolerance. Toto využívání LGBT+ práv jako nástroje k ovlivňování veřejného mínění nejen že podkopává situaci Palestinců, ale také zneužívá LGBT+ lidi k získávání politických bodů.

Propagaci palestinské vlajky si v minulosti oblíbili i lidé na obdobných akcích v dalších evropských zemích. Například v Německu loni v závěru berlínského festivalu Internationalist Queer Pride účastníci a podporovatelé LGBT skandovali: „Od řeky (Jordán) až k (Středozemnímu) moři bude svobodná Palestina.“

Drtivá většina obyvatel Gazy, ale i Západního břehu Jordánu přitom, jak je známo, stejnopohlavní páry a další sexuální menšiny ostře odsuzuje. Nešťastně loni na podzim skončila demonstrace LGBT komunity, která se konala na Západním břehu Jordánu v Ramalláhu. Tam se sjely desítky demonstrantů z řad LGBT komunity z celého světa, aby podpořily boj Palestiny za svobodu a hromadně odsoudily izraelskou agresi. Palestinci je popravili, jak informoval Reflex.cz. „Přitáhli sem buzeranti ze Západu. Mávali nad hlavami těmi svými duhovými vlajkami a dopouštěli se nepřijatelného chování jako držení se za ruce s osobou stejného pohlaví, nebo se dokonce s osobou stejného pohlaví líbali. Tohle my tady nebudeme tolerovat. Ihned jsme zasáhli. Ty, kteří měli palestinskou vlajku v duhovém odstínu, jsme na místě ukamenovali. Taková urážka se trestá smrtí. Několik jsme jich zbičovali a ostatní zavřeli,“ prozradil Ahmed Mustaffa, palestinský obchodník s kořením, který prý sám hodil několik kamenů na „tu zvěř, co se tady buzní“.

V prosinci text rozebírající spolupráci LGBT aktivistů, zastánců Palestiny a lidí hájících Adolfa Hitlera vzbudil nevoli na blogové platformě Medium Seznam. Autorovi Aleši Borovanovi, uznávanému ekonomickému novináři, byl po třech dnech smazán, stejně jako na Facebooku. ParlamentnímListům.cz novinář řekl, že je to podle jeho dojmu součást širšího trendu autocenzury, které dnes kolem sebe vidíme čím dál více.

Borovanův text se pozastavoval nad tím, že zastánci LGBT, obvykle argumentující svobodou a právy pro všechny, se na demonstracích v západních velkoměstech potkali s lidmi, kteří se otevřeně hlásí k politice vyhlazování a pogromů.

Heslo „Od řeky k moři bude Palestina svobodná“ (v angličtině se to úderně rýmuje „From River to the Sea, Palestine Will Be Free“), které z pódia vykřikovala i Greta Thunbergová, neznamená nic jiného, než že má být z mapy světa vymazán Stát Izrael, který se mezi řekou Jordán a Středozemním mořem nachází v současnosti.

Naprostým paradoxem pak je, že v těchto průvodech společně se symboly svastiky či vlajek Islámského státu vlály nad hlavami i duhové prapory LGBT. Policie obvykle jen přihlížela, i když místy docházelo k explicitní obhajobě Adolfa Hitlera.

„Těch akcí a obrázků bylo tolik, že nešlo o náhodný výstřelek pár fanatiků. Šlo o cílené a masové zapojení hnutí LGBTQ a další radikální levice do podpory antisemitismu a genocidních teroristických hnutí,“ uvedl Borovan.

Dále poznamenal, že v Palestině, jakož i dalších muslimských státech, které její kauzu podporují, se opravdu nekonají pride pochody, naopak tam je homosexualita trestně stíhána, případně řešena rovnou shazováním ze střechy výškových budov.

