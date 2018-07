Přijímání uprchlíků: Křesťan Kalousek odhalil svůj postoj

Miroslav Kalousek prokázal sociální cítění. Opírá se do pokrytectví ostatních politiků. Pro svůj příspěvek využil sociální síť Twitter.

Někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se opět rozjel na Twitteru. Tentokrát k tomu přispěla dohoda Horsta Seehofera, německého ministra vnitra, s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Německo by nově mělo pro příchozí uprchlíky zřídit záchytné body, ve kterých je prověří. Ti, kteří již byli registrováni v jiné zemi EU, by pak měli být do této země posláni.

Miroslav Kalousek reagoval na tweet Roberta Břešťana, šéfredaktora serveru HlídacíPes.org. Břešťan pokládá řečnickou otázku, zda je patnáctiletý kluk ještě dítě, nebo zda je lepší vzít tříletou holčičku z Libanonu.

Anketa Osvědčil se Andrej Babiš ve funkci předsedy vlády? Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 3476 lidí

Břešťan dnes na jím řízeném webu zveřejnil svůj článek na téma uprchlíků, ve kterém informuje o iniciativě některých českých politiků, kteří by do Česka chtěli přijmout několik desítek malých dětí. „V době, kdy premiér Andrej Babiš na evropské i domácí půdě opakuje, že Česká republika rozhodně žádné uprchlíky přijímat nebude, vzniká s podporu některých politiků iniciativa, která má vést k tomu, že Česko poskytne útočiště několika desítkám dětí z uprchlických táborů v Řecku, případně z Libanonu,“ vysvětluje Břešťan.

Fotogalerie: - V Calais, za Calais

Původní článek ZDE:

Kalouskův tweet zaujal sledujícího s přezdívkou LycTom, který zareagoval. Nechápe, proč Miroslav Kalousek „míchá“ křesťanství do země, která je ve světě vůbec tou nejateističtější.

autor: mak