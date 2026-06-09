Pukají ledy? V německé TV propukla ostrá hádka o migraci

09.06.2026 10:32 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Kamery německé televize ARD zachytily ostrou hádku. V diskusním pořadu Sandry Maischbergerové se střetli poslankyně Zelených Katharina Drögeová a poslanec bavorských Svobodných voličů Hubert Aiwanger. Jejich ostré neshody se projevily jak v oblasti energetické politiky, tak v otázkách migrace. Jeden ostrý výrok střídal druhý. „Zelení chtějí zničit Německo!“ znělo v jednu chvíli ve studiu.

Pukají ledy? V německé TV propukla ostrá hádka o migraci
Foto: screen ARD
Popisek: poslankyně Zelených Katharina Drögeová a poslanec bavorských Svobodných voličů Hubert Aiwanger

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V diskusním pořadu Sandry Maischbergerové v německé televizi ARD se setkali poslankyně Zelených Katharina Drögeová a poslanec bavorských Svobodných voličů Hubert Aiwanger. První věty, které si vyměnili, naznačily, že půjde o klidnou politickou rozmluvu, jenže s přibývajícím časem byla debata stále ostřejší. V závěru diskuse, která trvala 30 minut, jeden ostrý výrok střídal druhý.

Důvodem postupného vyhrocení debaty bylo mimo jiné, že bavorský ministr hospodářství Aiwanger vehementně požadoval rychlejší deportaci migrantů-kriminálníků, protože „stát stále více ztrácí svou legitimitu, pokud musí opakovaně přiznávat, že zde pobývají recidivisté. … To podkopává důvěryhodnost samotného státu,“ varoval. „Pokud chce stát být a zůstat právním státem, musí zajistit, aby deportovaní lidé opustili zemi,“ zdůrazňoval jedním dechem.

Drögeová svého oponenta obvinila, že záměrně vyhrocuje a překrucuje debatu, protože při deportacích zdaleka nejde jen o zločince. Jde o „dobře integrované rodiny s dětmi“, které končí v takzvaných návratových centrech, „jako by to byly jen kufry na letišti,“ zesilovala hlas poslankyně Zelených.

Aiwanger připustil, že otázka deportací rodin s dětmi je složitá. „Nechci působit bezcitně,“ ujistil diváky. Jenže jedním dechem dodal, že rodiny s dětmi tvoří jen zlomek těch, kteří by z Německa měli být deportováni. „Máme tady mnohem víc pachatelů zločinů – násilnických mužů, které nedokážeme deportovat z této země,“ zdůrazňoval.

Upozorňoval, že v minulosti se po migrantech, kteří chtěli žít v nové zemi, akceptovaly její hodnoty. Naučili se její jazyk, respektovali její tradice. A tento apel je podle bavorského ministra významně oslaben. Bavorský ministr je přesvědčen, že Německo musí důsledněji hájit své hranice a současně se angažovat ve zlepšení ochrany vnějších hranic EU.

Drögeová oponovala, že zostřovat ochranu hranic je problematické a v rozporu s právy uprchlíků na ochranu.

Drögeová také konstatovala, že zločinci by v prvé řadě měli končit ve vězení. Třeba i v Německu. „V první řadě musí zločinec jít do vězení. Za vůbec nejabsurdnější na této debatě považuji, jak se v ní předstírá, že je lepší poslat zločince do jiné země, kde se mohou volně pohybovat.“

Drögeová prohlásila, že většinu migrantů tvoří matky s dětmi. A pak na bavorského ministra hospodářství ostře vyjela. „Hrajete na city a podněcujete nenávist! Pane Aiwangere, neustále se snažíte rozdmýchávat a podněcovat nenávist vůči lidem, kteří zde žijí a jsou součástí naší společnosti! Ptám se sama sebe: Co vlastně máte z takového očerňování ostatních lidí?“

„Nikoho neočerňuji. Jen popisuji realitu,“ kontroval Aiwanger. „Vy věci přikrášlujete a snažíte se je rozmluvit. Promluvte si s lidmi venku. Řeknou vám: Takhle nemůžeme pokračovat s nekontrolovanou imigrací,“ pokračoval.

Pokud jde o popis reality, jak ji vnímá, Aiwanger byl poměrně příkrý i vůči kancléři Friedrichu Merzovi. Před kamerami prohlásil, že se Merz v koalici se sociálními demokraty stále více vzdaluje svým dřívějším postojům. Dnes lze podle Aiwangera říct, že „Merz již reálně není kancléřem a je odsouzen k prohře“.

Drögeová se nechala slyšet, že koalice CDU/CSU a sociálních demokratů se snaží pošlapat politiku ochrany klimatu. A vyjádřila naději, že se jim to nepodaří.

Aiwanger okamžitě oponoval, že nové zelené daně ničí německé podniky a řada podnikatelů vážně uvažuje o tom, že svůj byznys přesune z Německa do jiné země. Ale Zelení toto podle něj nechtějí vidět. Realita je taková, že pracovní místa mizí do Číny, do USA, do východní Evropy,“ zlobil se bavorský ministr. „Jen si poslechněte, co říkají lidé z automobilového průmyslu, z chemického průmyslu, ze strojírenství. Já s nimi mluvím každý den,“ konstatoval Aiwanger s tím, že všichni tito podnikatelé říkají, že odvádějí stovky tisíc až miliony eur. A že už to mnohdy nezvládají.

„Zníte jako rozbitá deska a jste stále více odtržen od reality. Realita je taková, že jedním z největších problémů německé ekonomiky je momentálně uzavření Hormuzského průlivu. Že tu máme válku na Ukrajině. To jsou dva fosilní šoky pro ekonomiku. Ale co na to říkáte vy? Že za to může ochrana klimatu,“ oponovala zelená poslankyně. „Opak je pravdou. Ochrana klimatu je tou nejlepší cestou pro inovace,“ dodala.

Upozorňovala také, že každé šesté elektroauto, které jezdí po světě, pochází z Číny. Německo, které bývalo automobilovou velmocí, na to podle zelené političky musí adekvátně reagovat. A ne se tvářit, že potřeba přejít na zelené zdroje energie a na nové technologie se Německa netýká.

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„Navrhli jsme snížit daň z elektřiny pro všechny společnosti a federální vláda to blokuje,“ poznamenala Drögeová.

„Zelení nechtějí chránit klima. Zelení chtějí zničit Německo. To je ten velký cíl,“ pronesl zostra v jednu chvíli. „Zelení od počátku říkali, že je třeba oslabit Německo,“ zdůrazňoval dál.

Německo podle jeho názoru ničí např. zákon o vytápění, který prosadili Zelení v bývalé tzv. semaforové koalici. Drögeová tady okamžitě oponovala, že cílem tohoto zákona není ničit Německo, nýbrž na jedné straně chránit klima a na straně druhé lidem doručit levnější energie.

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https://www.ardmediathek.de

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ekonomika , elektřina , energetika , Írán , migrace , rodina , Ukrajina , zahraničí , uprchlíci , topení , ARD , vbálka , Drögeová , Němecjko , Aiwanger

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že se chystá EU změnit označování piva? Prý to není vůbec pravda, ptal jsem se na to poslance Zdechovského a že se něco takového chystá odmítá i Evropská komise i Český svaz pivovarů. Šíříte dezinformace nebo z čeho vycházíte, že má ke změně dojít? A jestli lžete, tak proč? Vím, že nemáte EU v lásce...

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

HHH, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseantares.h , 09.06.2026 11:08:51
Většinu migrantů tvoří matky a děti?? No nevím ale na těch člunech jsem viděl jen samé mladé muže. Paní má zelený mozek a pravdu by neviděla i kdyby dostala palicí do hlavy. Je pravdou , že Němci už mnoho let volí zelené fanatiky.

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