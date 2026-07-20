Rodinná firma? Takto se SPOLU podělilo o krajské zdravotnictví v Brně

Ostrá kritika zaznívala už v loňském roce, kdy vedení hejtmanství Jihomoravského kraje prosadilo do čela krajské firmy Jihomoravská zdravotní šéfku blanenské nemocnice, s níž žije náměstek Jiří Crha (ODS). Koalice tehdy prosadila kontroverzní úpravu stanov společnosti, aby mohla náměstkova partnerka a stranická kolegyně řídit obě instituce.
Krajská společnost Jihomoravská zdravotní má jako zastřešující organizace mimo jiné za úkol řešit společné nákupy pro krajské nemocnice. Novou šéfkou se po úpravě stanov společnosti o kumulaci funkcí stala Vladimíra Danihelková (ODS).
„Gesci zdravotnictví si vzal po volbách pod sebe sám hejtman a je vidět, že zdravotnictví nechce zlepšovat, ale vycházet vstříc nějakým a něčím zájmům,“ kritizoval loni rozhodnutí krajský opoziční zastupitel Milan Vojta (ANO), že jde jinými slovy o „politickou trafiku“. Crhova partnerka se totiž nevzdala křesla šéfky Nemocnice Blansko, kterou zřizuje a provozuje přímo město.
Tuto situaci nyní Jihomoravské ANO připomíná pomocí grafiky, kde jsou znázorněny rodinné vazby vedoucích Jihomoravské zdravotní. „Je z Jihomoravského zdravotnictví rodinná firma SPOLU? Odpověď zní ANO. Jan Grolich, který si vzal zdravotnictví pod sebe, rozdává funkce jako na běžícím pásu. Družka Jiřího Crhy, 1. náměstka hejtmana a starosty, Vladimíra Danihelková je nejen ředitelkou nemocnice Blansko, ale také šéfkou Jihomoravské zdravotní,“ připomíná hnutí ANO.
Novinkou je navíc fakt, že předsedou dozorčí rady Jihomoravské zdravotní se stal předseda Mladé ODS, zeť bývalého premiéra Petra Fialy, Michal Chládek. „A nyní další projev nepotismu, tolik typického pro ODS. Zeť Petra Fialy, dřívější předseda Mladé ODS, jihomoravský zastupitel a předseda sociálního výboru, Michal Chládek má nyní další teplé místečko. Stal se předsedou dozorčí rady Jihomoravské zdravotní,“ upozorňuje Jihomoravské ANO.
Přitom právě Chládek čelil v loňském roce kritice za to, že v jednu chvíli zastával až 5 veřejných funkcí v Brně a Jihomoravském kraji, za které bral téměř sto tisíc měsíčně. Jak tehdy upozorňovala europoslankyně Kateřina Konečná, u většiny funkcí měl více absencí ne účastí.
„Chládek působí jako zastupitel Jihomoravského kraje, kde zároveň zastává pozici uvolněného předsedy sociálního výboru. Kromě krajské funkce zastává Michal Chládek i další veřejné pozice. Je členem kontrolního výboru brněnského zastupitelstva, členem komise pro chytré a otevřené město a zároveň zastupitelem městské části Brno-Jundrov, kde byl také předsedou kontrolního výboru. V té době byl také předsedou Mladé ODS nebo advokátním koncipientem a místopředsedou Pravého břehu – Institutu Petra Fialy. Po zveřejnění jeho funkcí v médiích Chládek několik z nich opustil.
„Jestli toto má být ta transformace krajského zdravotnictví, tak pak už chápeme, že na ní Grolich tak tlačí. Grolich, který už se o kraj nestará a vidí se v Praze. Výsměch všem občanům kraje,“ mají jasno zastupitelé hnutí ANO.
Jan Grolich, jihomoravský hejtman a předseda lidovců, se v pondělí v Praze sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Ujistil jej, že opozice nedopustí aby se veřejnoprávní média dostala do vlivové sféry vlády, kterou zároveň odsoudil, že se ohradila proti chování Ústavního soudu k prezidentově žalobě ve věci summitu v Ankaře.
Je důležité ubezpečit veřejnost, že Ústavní soud je naprosto nezávislý. Neměli bychom ho napadat," řekl Grolich.
Petru Pavlovi přinesl jako dárek kávu z brněnské pražírny Rebelbean. Je to podle něj vzkaz, protože Petr Pavel se v poslední době několikrát předvedl jako rebel.
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