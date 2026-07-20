Rozvrat na Ukrajině? Vyhazování za „idiotské rozkazy“

20.07.2026 7:43 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinci zůstávají v ulicích. Nosí s sebou transparenty s nápisy jako „Fedorov = více ruských úmrtí, Syrskyj = více ukrajinských úmrtí.“ Jeden z velitelů jednotek přišel o místo poté, co poznamenal, že ze strany velení Oleksandra Syrského přicházejí „idiotské rozkazy“. Rusům se navíc nadále daří posílat nad území Ukrajiny desítky raket a tisíce dronů i klouzavých bomb. Týden za týdnem. A ukrajinský prezident Zelenskyj dostal vynadáno.

Rozvrat na Ukrajině? Vyhazování za „idiotské rozkazy“
Foto: Screen Youtube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

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Ukrajinci dál dávají jasně najevo, co si myslí o odvolaném ministrovi obrany Mychajlu Fedorovovi a jak se dívají na nejvyššího vojenského velitele Ukrajiny Oleksandra Syrského. Na demonstracích držívají v rukou transparenty, na kterých např. stojí „Fedorov = více ruských úmrtí, Syrskyj = více ukrajinských úmrtí.“

Na jeden z transparentů, s nimiž se tisíce Ukrajinců objevují v ulicích už několikátý den, informoval server The Kyiv Independent.

Sám Fedorov dal jasně najevo, že ví, kdo se ho pokusil zničit.

„Všechny iniciativy, které jsme navrhovali, začaly být blokovány a Syrskyj není připraven osobně hovořit o problémech tváří v tvář,“ řekl Fedorov na tiskové konferenci. „Místo toho, aby přemýšlel o tom, jak asymetricky porazit Rusko, přemýšlel o tom, jak zemi rozdělit, a to je velký problém,“ řekl také.

Ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko napsal, že když není možné vyjádřit v době války svůj názor ve volbách, vyjadřují ho lidé kráčející s transparenty v ulicích.

Prezident Zelenskyj podle Ponomarenka podlehl „předčasné euforii z vítězství a své žárlivosti na kohokoli, kdo by mohl potenciálně zpochybnit jeho image ‚Churchilla naší doby‘. Pokud volby nejsou možností, dokud válka probíhá, pak to budou opět ukrajinští lidé na ulicích, kdo přivedou ty opojené mocí zpět k rozumu,“ napsal Ponomarenko na sociální síti X.

 

 

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Syrskyj má v armádě pověst muže, který si neváží životů svých vojáků. Většina nejvyšších velitelů, dokonce i ti, kteří možná hluboce nesouhlasili se Syrského stylem velení, však podle serveru The Kyiv Independent plnili rozkazy a drželi linii. Syrskyj dokázal ubránit Kyjev a poté na podzim 2022 zatlačit ruské agresory z řady míst na severu i východě Ukrajiny. Jenže se také rozhodl bránit město Bachmut, ve kterém padl nemalý počet ukrajinských vojáků. A v tuto chvíli se Syrskyj drží jednoho úkolu. Úkolu držet strategické pozice, které Rusové získávali jednu za druhou. Postupovali sice pomalu, ale postupovali.

„Nevím, jestli má (Syrskyj) strategii, ve všech materiálech, které jsem kdy viděl z Generálního štábu, jsem neviděl nic, co by se jí podobalo,“ řekl deníku Kyiv Independent Oleksandr Šyršyn, bývalý velitel praporu 47. mechanizované brigády Ukrajiny, který byl odvolán poté, co se ozval proti „idiotským rozkazům“ vyššího velení. Rozkazům, které prý dávaly jasně najevo, že Ukrajinci musí každou pozici bránit ze všech sil, což v konečném důsledku znamená, že když nakonec Ukrajinci přece jen ustoupí, nemají lepší pozice kým bránit.

„Nezáleželo na tom, zda bylo nemožné rozkazy provést, zda nedávaly smysl nebo zda by vedly ke zbytečným ztrátám. Pokud to Syrskyj nařídil, muselo to být provedeno,“ řekl Šyršyn.

Další Syrského chybou prý byla i ofenziva v ruské Kurské oblasti v létě 2024. Útokem v Kurské oblasti se jen rozšířilo území, které Ukrajinci měli bránit. Ve chvíli, kdy se jim nedostávalo většího počtu vojáků. Od léta 2024 se také notně komplikoval nábor nových vojáků. Muži se již do armády nehrnuli, naopak se mobilizačním rozkazům všemožně vyhýbali.

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Ve chvíli, kdy se na počátku roku 2026 stal ministrem obrany, jeho střet se Syrským byl podle listu The Kyiv Independent nevyhnutelný. A to, jak tento střet nakonec skončí, ovlivní podle serveru osud celé války a osud Ukrajiny.

Ukrajincům se sice daří zasahovat např. ruské rafinerie v hloubi území Ruské federace, jenže Rusové zároveň ničí ukrajinské podniky vyrábějící pro armádu.

„Přímý ruský raketový útok na Kyjev v neděli 19. července kompletně zničil výrobní závody a sklady společnosti UKRTAC, ukrajinského výrobce vojenského vybavení a osobních ochranných prostředků. Zakladatel společnosti Severion Dangadze potvrdil úplné zničení závodu, ale nehlásil žádné oběti mezi zaměstnanci,“ napsal k útoku server Kyiv Post.

Podle dostupných zdrojů ruské síly vypálily na Kyjev během 40 minut 41 balistických raket. Rusko za týden odpálilo na Ukrajinu přes 1 450 dronů, 1 640 naváděných bomb a 99 raket různého typu.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://www.kyivpost.com

https://x.com

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demonstrace , protesty , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , x , Kyjev , drony , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Ponomarenko , The Kyiv Independent , Syrskyj , Fedorov , The Kiyv Post

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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