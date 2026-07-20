Rozvrat na Ukrajině? Vyhazování za „idiotské rozkazy“

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Na jeden z transparentů, s nimiž se tisíce Ukrajinců objevují v ulicích už několikátý den, informoval server The Kyiv Independent.
Sám Fedorov dal jasně najevo, že ví, kdo se ho pokusil zničit.
„Všechny iniciativy, které jsme navrhovali, začaly být blokovány a Syrskyj není připraven osobně hovořit o problémech tváří v tvář,“ řekl Fedorov na tiskové konferenci. „Místo toho, aby přemýšlel o tom, jak asymetricky porazit Rusko, přemýšlel o tom, jak zemi rozdělit, a to je velký problém,“ řekl také.
Ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko napsal, že když není možné vyjádřit v době války svůj názor ve volbách, vyjadřují ho lidé kráčející s transparenty v ulicích.
Prezident Zelenskyj podle Ponomarenka podlehl „předčasné euforii z vítězství a své žárlivosti na kohokoli, kdo by mohl potenciálně zpochybnit jeho image ‚Churchilla naší doby‘. Pokud volby nejsou možností, dokud válka probíhá, pak to budou opět ukrajinští lidé na ulicích, kdo přivedou ty opojené mocí zpět k rozumu,“ napsal Ponomarenko na sociální síti X.
A huge part of this whole scandal surrounding the dismissal of Defense Minister Fedorov is the intoxication that comes with holding enormous power amid emergency.— Illia Ponomarenko ???? (@IAPonomarenko) July 19, 2026
That applies both to General Syrskyi, with his informal personal army of “penal” troops, his cruel authoritarianism,…
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„Nevím, jestli má (Syrskyj) strategii, ve všech materiálech, které jsem kdy viděl z Generálního štábu, jsem neviděl nic, co by se jí podobalo,“ řekl deníku Kyiv Independent Oleksandr Šyršyn, bývalý velitel praporu 47. mechanizované brigády Ukrajiny, který byl odvolán poté, co se ozval proti „idiotským rozkazům“ vyššího velení. Rozkazům, které prý dávaly jasně najevo, že Ukrajinci musí každou pozici bránit ze všech sil, což v konečném důsledku znamená, že když nakonec Ukrajinci přece jen ustoupí, nemají lepší pozice kým bránit.
„Nezáleželo na tom, zda bylo nemožné rozkazy provést, zda nedávaly smysl nebo zda by vedly ke zbytečným ztrátám. Pokud to Syrskyj nařídil, muselo to být provedeno,“ řekl Šyršyn.
Další Syrského chybou prý byla i ofenziva v ruské Kurské oblasti v létě 2024. Útokem v Kurské oblasti se jen rozšířilo území, které Ukrajinci měli bránit. Ve chvíli, kdy se jim nedostávalo většího počtu vojáků. Od léta 2024 se také notně komplikoval nábor nových vojáků. Muži se již do armády nehrnuli, naopak se mobilizačním rozkazům všemožně vyhýbali.
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Ukrajincům se sice daří zasahovat např. ruské rafinerie v hloubi území Ruské federace, jenže Rusové zároveň ničí ukrajinské podniky vyrábějící pro armádu.
„Přímý ruský raketový útok na Kyjev v neděli 19. července kompletně zničil výrobní závody a sklady společnosti UKRTAC, ukrajinského výrobce vojenského vybavení a osobních ochranných prostředků. Zakladatel společnosti Severion Dangadze potvrdil úplné zničení závodu, ale nehlásil žádné oběti mezi zaměstnanci,“ napsal k útoku server Kyiv Post.
Podle dostupných zdrojů ruské síly vypálily na Kyjev během 40 minut 41 balistických raket. Rusko za týden odpálilo na Ukrajinu přes 1 450 dronů, 1 640 naváděných bomb a 99 raket různého typu.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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