Sankce proti Rusku ohrožují dolar, zjistili v USA

Když v únoru 2022 Rusové rozpoutali válku proti Ukrajině, přišla v odpovědi jedna z prvních vln sankcí. Ty uvalovali na Rusko jak Američané, tak Evropané. EU od té doby připravila na dvacet balíků sankcí proti ruské ekonomice. A dnes již bohužel zesnulý senátor Lindsey Graham volal po dalším zesílení sankcí. Američtí zákonodárci se touto možností skutečně zabývají.
Zákon má potenciálně rozšířit dosah sankcí tak, aby zahrnovaly cla pro kupující ruské energie. Bílý dům uvedl, že rozsah sankcí by se mohl rozšířit i na Írán a Hizballáh. Republikáni i demokraté vyjádřili optimismus, že by návrh zákona mohl projít letos v létě.
„Rusko je teroristický stát. Sekundární sankce nyní. Jakýkoli národ, který dodává perverze válečného zločince Putina, musí zaplatit. Děkuji, prezidentu Trumpu, za podporu zákona Lindseyho O. Grahama o sankcích proti Rusku,“ napsal kongresman Joe Wilson na sociální síti X.
Russia is a terrorist state. Secondary sanctions now. Any nation supplying War Criminal Putin’s perversions must pay. Thank you President Trump for supporting the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act. https://t.co/EXFfOIVztc— Joe Wilson (@RepJoeWilson) July 19, 2026
Jenže podle The New York Times mají tyto úvahy háček.
„Zákonodárci se snaží vést další finanční válku, zatímco se administrativa obává, že rozsáhlé používání sankcí by mohlo narušit nadřazenost amerického dolaru,“ napsal NYT.
Spojené státy zmírnily sankce vůči Venezuele a dočasně vydaly výjimky ze sankcí, které umožňují prodej ruské a íránské ropy. A tento měsíc prezident Trump vyzval ke zrušení sankcí vůči Turecku, aby si mohlo koupit americké stíhačky, což oznámil na summitu NATO v Ankaře. Tam si debatu s tureckým prezidentem Erdoganem pochvaloval.
V Trumpově administrativě rostou obavy z možnosti globálního odklonu od dolaru, který by mohly do jisté míry zastoupit např. kryptoměny nebo čínský jüan.
„Sankce ponechané v platnosti po léta bez viditelných a hmatatelných změn v chování mohou mít generační dopady, které je téměř nemožné předvídat,“ nechal se v květnu v Paříži slyšet ministr financí Scott Bessent.
Země, které čelí americkým sankcím, údajně skutečně hledají alternativu k dolaru, ale země, které americkým sankcím nečelí, k tomu podle NYT nemají důvod a alternativy k dolaru nehledají.
Podle údajů Mezinárodního měnového fondu je 57 procent světových devizových rezerv stále drženo v amerických dolarech. Nicméně s rostoucím zájmem o alternativní měny chce Trumpova administrativa zajistit, aby si dolar udržel status rezervní měny, a podniká kroky k zachování této role.
„Dominance dolaru je nezbytná,“ řekl pan Bessent v červnu televizi CNBC. Naznačil dokonce, že se Rusové po skončení války na Ukrajině mohou vrátit k dolarovému systému.
Trumpova administrativa se prý také snaží systém sankcí modernizovat.
Podle listu Financial Times v EU klesá chuť sankcionovat Rusko. „EU čelí klesající podpoře nových sankcí proti Rusku,“ upozornil Financial Times už v titulku. Řada zemí včetně Řecka, Francie, Itálie, Německa, Rakouska a Portugalska prý požaduje výjimky z nejnovější sady sankcí navržených Bruselem nebo úplně blokuje navrhovaná opatření.
„U jednacího stolu morální imperativ funguje stále méně,“ řekl jeden z diplomatů. „Všechna hlavní města se shodují na tvrdé rétorice a hovoří o solidaritě, ale pak se to všechno rozplyne.“
„Atény odmítly souhlasit s celým balíčkem, pokud nezískají schválení pro přepravu ruského zkapalněného zemního plynu do třetích zemí, s argumentem, že by to jinak zasadilo ránu prominentnímu řeckému miliardáři z oblasti lodní dopravy Georgovi Prokopiouovi,“ uvedl dále k tématu Financial Times.
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