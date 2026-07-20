Silná slova po ruském útoku na loď s obilím. Na palubě Syřané a Indové

Ruská válka na Ukrajině pokračuje. Rusové u ukrajinského přístavního města Oděsa zasáhli civilní loď. Tureckou civilní loď.
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Ukrajinská správa námořních přístavů (USPA) uvedla, že na palubě lodi pro přepravu sypkých nákladů bylo 17 členů posádky ze Sýrie a Indie a také ukrajinský lodivod. Podle serveru Kyiv Post loď převážela kukuřici.
Oděská oblastní prokuratura uvedla, že obětem bylo od 19 do 53 let. Státní zástupci zahájili vyšetřování válečných zločinů podle článku 438 ukrajinského trestního zákoníku, který zahrnuje porušení zákonů a zvyklostí války s následkem smrti.
„Toto je další cílený ruský útok na neozbrojené civilní plavidlo plující pod cizí vlajkou, které nepředstavovalo žádnou vojenskou hrozbu. Útok je teroristickým činem proti mírové plavbě a hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva,“ uvedlo ukrajinské námořnictvo, z jehož zprávy citoval server Kyiv Independent.
Ukrajinský ministr pro rozvoj komunit a teritorií Mykola Kalašnyk uvedl, že útok byl zaměřen na mezinárodní civilní lodní dopravu a byl dalším pokusem Moskvy narušit globální dodávky potravin.
Náčelník Oděské regionální vojenské správy Oleh Kiper uvedl, že ruské síly se zaměřily na přístavní infrastrukturu regionu.
Ministr zahraničí Andrij Sybiha útok odsoudil s tím, že k němu došlo jen několik hodin po rozsáhlém nočním raketovém a bezpilotním útoku Ruska na Kyjev.
„Tento útok nenechává prostor pro iluze. Putinovu Rusku je jedno, koho zabíjí. Ať už Ukrajince nebo občany jakékoli jiné země. Pro Putina lidský život nemá význam. Myslí jen na své zločinné cíle,“ uvedl k útoku ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
While the world is still responding to Russia's brutal overnight attack on Kyiv, Moscow continues its campaign of terror throughout the day.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) July 19, 2026
Russia has now struck a civilian vessel navigating Ukraine's maritime corridor. The crew included citizens of Syria and India. A Ukrainian… pic.twitter.com/pbzuRtI2yI
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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