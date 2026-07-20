Slovenský progresivní poslanec srazil autem motorkáře

20.07.2026 20:11 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Zatímco v Česku stále rezonuje nehoda poslance Filipa Turka (Motoristé sobě), podobný případ nyní zaměstnává i slovenská média. Opoziční poslanec Progresivního Slovenska Dávid Dej se v Bratislavě střetl s motocyklistou, který utrpěl zranění a skončil v nemocnici. Případ vyšetřuje policie.

Slovenský progresivní poslanec srazil autem motorkáře
Foto: X
Popisek: Dávid Dej

K dopravní nehodě došlo v pondělí v bratislavské městské části Karlova Ves. Podle informací serveru Topky.sk se osobní automobil řízený poslancem Dávidem Dejem střetl s motocyklem poté, co měl jeho řidiči nedat přednost.

Na místo vyrazili záchranáři, kteří zraněného motocyklistu po ošetření převezli do nemocnice. „Můžeme potvrdit zásah záchranářů, které jsme vyslali na pomoc muži zraněnému při dopravní nehodě automobilu a motocyklu. Utrpěl povrchová poranění na několika částech těla,“ uvedla mluvčí slovenských záchranářů Alena Krčová.

Nehodu následně potvrdil i samotný poslanec. Uvedl, že ho celá situace mrzí a že se motocyklistovi snažil zabránit v poslední chvíli. „Velmi mě mrzí situace, ke které dnes došlo v Bratislavě. Na křižovatce jsem nestačil zabrzdit a došlo ke srážce s motocyklistou. Až do poslední chvíle jsem ho neviděl,“ uvedl Dávid Dej pro slovenská média.

Zároveň dodal, že s policií plně spolupracuje. Podrobil se dechové zkoušce, která byla negativní. Okolnosti nehody nyní prověřují policisté.

Případ připomíná i nedávnou nehodu českého poslance Filipa Turka. Ten se 13. července v centru Prahy střetl s vozem Nemocnice Na Homolce převážejícím biologický materiál. Řidič nemocničního vozu utrpěl zranění a skončil v nemocnici.

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Také Turek po nehodě uvedl, že ho celá událost mrzí. Na místě řekl, že doufá, že zraněný řidič bude v pořádku, a zároveň popsal, že jel na zelený signál a do křižovatky mu z levé strany vjelo vozidlo Nemocnice Na Homolce jedoucí pod majáky, přičemž střetu už nedokázal zabránit. Stejně jako slovenský poslanec se i on podrobil orientační dechové zkoušce, která byla negativní.  

Později Turek zároveň poukazoval na podle něj nepřehledné dopravní značení v místě nehody. Policie však následně uvedla, že dopravní značení odpovídalo schválenému dopravně-inženýrskému řešení a bylo v pořádku.

Stejně jako v případě slovenského poslance tak i českou nehodu nadále vyšetřují policisté a definitivní závěr o případné odpovědnosti zatím nepadl.  

Na sociálních sítích se už objevují srovnání s případem vládního politika Filipa Turka. Zatímco v Česku jeho nehoda vyvolala rozsáhlou mediální i politickou debatu, zaznívaly výzvy k rezignaci a Turek se do ukončení policejního vyšetřování vzdal výkonu funkce vládního zmocněnce pro Green Deal, u slovenského opozičního poslance Dávida Deje podobně silná reakce zatím patrná není. Část diskutujících proto mluví o dvojím metru a tvrdí, že případ na Slovensku rychle utichne a „zamete se pod koberec“.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.topky.sk

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Slovensko , autonehoda , CNN Prima News , Dej

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