Soud: Česko se musí omluvit za Fialova ministra

Spor se týkal výroků, které člen Fialovy vlády Martin Dvořák pronesl 17. října 2024 v pořadu Události, komentáře České televize během debaty s europoslankyní Kateřinou Konečnou a europoslancem Ondřejem Kovaříkem.
Dvořák tehdy uvedl: „Ne všichni Palestinci jsou hamásovci, ale všichni Palestinci od malých dětí jsou vychováváni v nenávisti k Izraeli (…) a základem jejich genetické výbavy je nenávist ke všemu izraelskému.“
Za tento rasistický výrok o palestincích byl včera městským soudem v Praze odsouzen bývalý ministr pro evropské záležitosti @_MartinDvorak z hnutí @starostove_cz. Bude se muset za svůj diskriminační výrok palestinské komunitě omluvit. pic.twitter.com/XSgQcyWHQu— @mmt_cz (@mmt_cz) June 9, 2026
Žaloba tří členů palestinské komunity
Žalobu podali Yasar Abu Ghosh a manželé Helena a Mohamed Shanaáhovi. Domáhali se přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, která jim měla vzniknout nesprávným úředním postupem.
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Žalobci, zastoupení advokátem Pavlem Čižinským, napadli u soudu dva Dvořákovy výroky. Soudkyně Barbora Šumová jim však dala za pravdu pouze v případě výroku o „genetické výbavě“ Palestinců.
Naopak druhý výrok, podle něhož je Izrael „obklopen mořem arabských zemí, které nenávidí Izrael, nenávidí demokracii, nenávidí Židy a budou dělat vše proto, aby ho odtamtud vystrnadily“, podle soudu skutkovou podstatu nenaplnil.
Soudkyně zároveň nepřiznala žalobcům finanční odškodnění. Rozhodla však, že Ministerstvo zahraničních věcí, které po zániku Dvořákovy funkce převzalo za jeho vyjádření odpovědnost, se musí žalobcům omluvit formou tiskové zprávy zveřejněné nejméně po dobu devadesáti dnů na svých webových stránkách, informoval Deník Alarm.
„Jednalo se o diskriminační výrok vůči všem Palestincům“
Podle soudkyně se zcela nepřiměřený výrok o genetické výbavě Palestinců dotkl palestinské komunity jako takové, a tedy i samotných žalobců.
„Jednalo se o diskriminační výrok vůči všem Palestincům. V kontextu diskuse se jednalo o odůvodnění, proč Izrael útočí na Palestince, včetně civilistů a dětí. A to je naprosto nepřijatelné. Tento výrok je ve společnosti, která se řídí Listinou práv a svobod, zcela nepřijatelný a jednání Dvořáka bylo protiprávní,“ uvedla soudkyně při odůvodnění rozsudku.
Rozsudek následoval po dokazování, během něhož zazněla i osobní svědectví o tom, jak se výroky žalobců dotkly.
Helena Shanaáhová během soudního líčení uvedla: „Čtyřiačtyřicet let žiju s bezvadným, výborným chlapem, který je hodný a miluje celou rodinu. A teď se každý den musím koukat na to, jak je zničenej, jak se trápí, jak nemá už radost ze života. Takovej hodnej člověk, kterej, když nám břinkne ptáček o skleník a leží s nožičkama nahoru, jde mu udělat umělé dýchání a udělal by pro všechny lidi první poslední. Tento člověk se trápí, protože je tu dáván prostor takovým lidem, jako je ministr Dvořák, navíc v hlavní vysílací době v Událostech, komentářích. To může ovlivnit myšlení veřejnosti. Řekla bych, že je to podněcování k nenávisti.“
Omluva na síti X podle soudu nestačila
Soudkyně vzala v úvahu také skutečnost, že se Martin Dvořák za své výroky omluvil na sociální síti X. Podle ní však taková omluva nebyla dostatečná.
Zdůraznila, že omluva nebyla učiněna jménem České republiky a nezohlednila závažnost ani význam výroku.
„Označit takový výrok za nešťastný není podle soudu dostatečný distanc,“ zaznělo při odůvodnění rozsudku.
Jedním z důvodů, proč soud nepřiznal finanční odškodnění, byla podle soudkyně skutečnost, že postavení Palestinců a nálada ve společnosti vůči nim se zhoršily již před tím, než Martin Dvořák svůj výrok pronesl.
Přirovnání ke Goebbelsovi označil soud za přiléhavé
Během soudního líčení přirovnala Helena Shanaáhová Dvořákův výrok k výroku nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse z časopisu Das Reich z roku 1940.
Citovala přitom slova: „Všichni Židé jsou již svým narozením a svou rasou součástí mezinárodního spiknutí proti nacionálně socialistickému Německu. Chtějí jeho porážku a zničení a dělají vše, co je v jejich silách, aby toho dosáhli.“
Soudkyně Barbora Šumová následně při odůvodnění rozsudku uvedla, že toto přirovnání považuje za „zcela přiléhavé“.
Na závěr jednání se vyjádřila i k postoji žalované strany. „Respektuji odlišné právní názory stran, nicméně musím říct, že jsem trochu zklamaná závěrečnou řečí žalované strany, čekala jsem jiný postoj, ve kterém se k tomu postaví vstřícněji,“ uzavřela soudkyně jednání.
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