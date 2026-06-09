Špatně dopadnete, Češi, řekla Vášáryová. A špatně dopadla

Magda Vášáryová v podcastu Kanárci v síti vzpomínala, jak jezdila po Moravě i po Česku, aby lidem připomínala, že jsou volby důležité. „Ty volby jsou pořád důležité. My jsme pořád neukotvení, nevíme, co chceme, nevíme, jakou máme hrát roli,“ řekla ohledně Čechů i Slováků. A velice ji prý bolelo, jak volby u nás dopadly, i když ze Slovenska přišlo varování. „Mně je to hrozně líto. Protože my jsme hrozně potřebovali, my na Slovensku, abyste prostě v těch volbách byli tak stateční, jako byli třeba v Moldavsku, kteří nepodlehli žádné propagandě a prostě udrželi svou prezidentku,“ řekla ještě Vašáryová.
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Od Josefa Holého přišla námitka, že u ohně je to hezké. „Ale co my z toho máme?“ tázala se Vášáryová. „My bychom potřebovali příklad,“ mluvila pak za Slováky, kteří prý nikdy ani nepředpokládali, že u nich by to mohlo fungovat. „Obávám se, že jak sleduji českou vládu a jak sleduji, jak se přizpůsobují někteří lidé, které jsem znala, že to u vás půjde rychle a jak jsem řekla, možná to u vás bude horší než na Slovensku. Víte proč? Protože za komunistického režimu to u vás bylo mnohem horší než u nás,“ argumentovala pak dále.
Řeč byla také o střetu zájmů a evropských dotacích. Vášáryová opět dávala za příklad Slovensko, jak může Česko dopadnout. A vyprávěla, jak si slovenští mafiáni za dotace z EU staví domy, někdy prý i paláce. „Ti lidé klidně předstírají, že to je penzion. A on to není penzion. Dokonce si z dotací postavili cestu k němu,“ popisovala poměry na Slovensku.
Nebylo to poprvé, co Vášáryová promluvila o Češích v Brně.
„Bylo mi velmi líto, že i Češi a Moraváci, které na Slovensku považujeme za inteligentnější, volili tak, jak volili, protože to udělalo zle i pro Slováky,“ prohlásila na besedě farního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně-Židenicích na téma „Co ještě přijde?“ Tam také hovořila o svých obavách z vývoje světa. Zároveň uvedla, že sama neposlouchá ani Andreje Babiše, ani Roberta Fica, a varovala před tím, jakým způsobem dnes podle ní funguje moderní propaganda.
Upozornila, že jde o vysoce kvalifikované a sofistikované mechanismy, které působí nenápadně, ale systematicky. „Jsou to vysoko kvalifikované věci, které jsou postavené tak, že se vám zahnízdí v mozku. A když překročíte určitou hranici těch hloupostí – a to vám řeknou všichni psychologové a psychiatři – jste ztracený. Ztracený,“ uvedla.
„Znám mnoho lidí, kteří překročili tu hranici. Vůbec to nečtěte, ani nebudete vědět, jak a váš mozek bude otrávený. Pozor na to. Nikdy se už nevrátíte do normálního světa. Budete žít ve virtuálním světě, který neexistuje. Vidím tolik lidí, kteří vlastně odešli z tohohle světa mentálně, že je mi to velmi líto, hlavně mezi staršími lidmi. Katastrofa. Dejte si prosím na to pozor,“ upozornila publikum
Holec, Vyskočil a Gulyáš reagují na Vášáryovou
Slova Magdy Vášáryové zaujala komentátora Petra Holce. „Tady vlastně není moc co dodávat. Magda Vášáryová jezdí do Česka urážet Čechy a nutit jim svůj způsob života, který nechtějí ani Slováci. Oceňme na ní aspoň to, že tady sama říká, že nám nerozumí, protože to dokazuje každým svým stále hloupějším vyjádřením na adresu Čechů,“ shledává. A dodává: „Jestli je ale Českem tak posedlá, doporučil bych jí nějakou českou psychiatrickou léčebnu. Češi by jí nakonec mohli splnit aspoň to, že jí vyléčí hlavu.“
Nebyl sám. „Já jsem nepochytil všechno, co tam paní Vašáryová říkala, ale všiml jsem si, jak nás hezky chválí. To je od ní pěkné,“ nešetří ironií herec Ivan Vyskočil. „A že je zklamaná z voleb na Slovensku i u nás? No tak když nás tak hezky chválí, tak já bych jí doporučil, aby se do voleb raději takzvaně nes*rala. Ani doma a hlavně už vůbec ne u nás. Když jsme tak chytří, tak my si poradíme i bez ní,“ vzkazuje a pokračuje: „Ono asi panince stouplo do hlavy, že z herečky se stala náhle velvyslankyní a teď se postavila takzvaně na tu správnou stranu, jak říkal pan ukrajinský premiér Fiala. Tak myslím, že na té správné straně vytrvává. Ale ona je to taková malá strana. Tak na malé straně ať vydrží,“ říká na adresu Magdy Vašáryové.
Krátce a jasně se vyjádřil i herec a místopředseda STAČILO! Michal Gulyáš. „Magda Vašáryová už všechny své životní role dohrála. Zbyla jí pouze poslední – Ozvěna z rakve,“ říká.
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