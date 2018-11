Toto se chystá v Bratislavě: Centrum pro stovky imigrantů. Nemá chybět ani mešita

Centrum pro migranty či uprchlíky, jehož součástí by mohla být i mešita, možná vyroste v Bratislavě. Soukromá firma, která má celý projekt na svědomí, už připravuje plány. Investor Miroslav Kožuch by svůj záměr rád prezentoval veřejnosti a chce ji přesvědčit o správnosti projektu. Příchod přistěhovalců je podle něj potřeba chápat jako výzvu a novou příležitost, informovala na svém webu slovenská televize Markíza.

Integrační centrum pro uprchlíky Kožuch plánuje vytvořit v bratislavském Ružinově v Teslově ulici. Zatím investor říká, že projekt bere pouze jako studii, zanedlouho by jej ale rád představil veřejnosti a přesvědčil ji o tom, že jeho zrealizování je dobrá věc.

„Současnou situaci, kdy očekáváme vlnu přistěhovalců z různých kulturních prostředí, je třeba chápat jako výzvu a novou příležitost,“ uvedl Kožuch s tím, že díky tomu mohou vznikout podnikatelsky úspěšné projekty či nové firmy na pokrytí požadavků nově vznikajících sociálních seskupení. „Hlavně je třeba začlenit imigranty do společnosti tak, abychom eliminovali nedostatek pracovních sil, zejména z pohledu demografického vývoje Slovenska,“ dodal.

A chybět by v integračním centru neměla ani malá mešita. Kožuch by byl totiž rád, aby migrantům nic nechybělo. Vizualizace projektu počítá s šesti a devítípodlažními věžemi. Komplex by tak měl pojmout okolo pěti stovek lidí. Nechybělo by ani zabezpečení lékařské pomoci, řemeslné dílny, péče o malé dětí nebo kulturní a sportovní vyžití.

„Věřím, že občané tuto myšlenku podpoří a pochopí, že pomocí jiným pomůžeme i sami sobě,“ uzavřel Kožuch.

Původní zdroj ZDE

Psali jsme: „Nechutné! Mohla pomoct českým dětem, ale nepomohla.“ Šojdrová prý v Řecku našla syrské nezletilce a chce je dostat do ČR. Ale hned narazila. Toto jí přes PL vzkazují Babiš a další Babiš natvrdo: Jsme šestou nejbezpečnější zemí. Ženy a dívky mohou chodit v noci domů bez problémů. Pakt OSN o migraci odmítneme Babiš navrhuje odmítnout Globální pakt o migraci. Slováci to vidí jinak Když budeme v EU držet hubu a krok, nebudeme partnery, ale sluhy. Za svou zemi se rozhodně nemusíme stydět, říká hudebník a senátní kandidát Faktor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab