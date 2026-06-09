Tusk má obavy kvůli ,,banderovcům”

09.06.2026 7:51 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Zatímco si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pochvaluje další kolo vyjednávání s Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem, polský premiér Donald Tusk bije na poplach. Má prý obavy o další vývoj polsko-ukrajinských vztahů. Kvůli Ukrajinské povstalecké armádě (UPA).

Tusk má obavy kvůli ,,banderovcům”
Foto: commons.wikimedia.org/Andrzej Barabasz
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Po sepsání otevřeného dopisu, v němž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina k přímým jednáním o ukončení války, je tu další zpráva, která naznačuje, že by se jednání o ukončení války mohlo pohnout žádoucím směrem. Ukrajinský prezident oznámil, že vedl „pozitivní rozhovory“ s americkými vyjednavači Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem. Zdůraznil, že je „vděčný za ochotu pracovat co nejaktivněji již v nadcházejících týdnech na podpoře diplomacie pro ukončení ruské války proti Ukrajině“.

Na Zelenského slova upozornila agentura Reuters.

Ruský zástupce při OSN Vasilij Alexejevič Něbenzja Zelenského výzvu z otevřeného dopisu odmítl jako „hrubost a pokus o nátlak“. Rusko podle Něbenzji usiluje o skutečné urovnání, nikoli o „napodobování rozhovorů“.

8. června se ale sešla Rada bezpečnosti OSN, aby projednala ruské útoky na Ukrajině z poslední doby, kdy Rusové posílají do ukrajinského vzdušného prostoru stovky dronů a desítky raket. Indrika Ratwatte, úřadující vedoucí humanitární pomoci OSN, uvedl, že jen mezi 5. a 8. červnem bylo na Ukrajině zabito nejméně 30 civilistů a více než 200 zraněno, a varoval, že rozsah a intenzita útoků na velká města se nadále zvyšuje.

Poznamenal také, že 10,8 milionu lidí potřebuje humanitární pomoc, přičemž byla zajištěna méně než polovina potřebných finančních prostředků. „Nedovolte, aby se tato úroveň újmy a utrpení civilistů stala novým normálem,“ řekl Ratwatte členům Rady bezpečnosti a naléhal na země, aby využily svého vlivu k ochraně civilistů a podpoře humanitárních operací.

Na Ratwatteho slova upozornil server listu The Kyiv Independent.

Zelenskyj konstatoval, že s americkými vyslanci diskutovali o vyhlídkách na jednání na nadcházejícím summitu G7 ve francouzském letovisku Évian, a vyjádřil poděkování Spojeným státům za „pozitivní hodnocení ukrajinského postoje“. Zdůraznil, že se jednalo o cestách Witkoffa a Kushnera do Kyjeva, kde od začátku války ještě nikdy nebyli, zatímco v Moskvě již byli víckrát.

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Jenže ve stejné chvíli vyzval polský premiér Donald Tusk Zelenského, aby si vážně promluvili o odejmutí vyznamenání ukrajinské jednotce. Vyznamenání, které odkazuje k Ukrajinské povstalecké armádě (UPA). S tou měli Poláci za druhé světové války strašlivé zkušenosti. Ukrajinští povstalci tehdy zabíjeli nacistické vojáky, sovětské vojáky, ale také polské civilisty a tzv. volyňské Čechy.

Tusk veřejně požádal svého prezidenta Karola Nawrockého a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby společně usedli k jednacímu stolu a snažili se urovnat vzájemné vztahy.

„Protože diplomacie nepřinesla žádné výsledky, obracím se veřejně na prezidenty Karola Nawrockého a Volodymyra Zelenského s žádostí o přímý a upřímný rozhovor. Než emoce zničí naši solidaritu, která se zrodila tváří v tvář ruské hrozbě. Spolupráce je v zájmu obou našich států a národů, zatímco konflikt je v zájmu Moskvy. To je asi pro nás všechny zřejmé,“ poznamenal Tusk na sociální síti X.

 



Spor s Polskem může pro Zelenského představovat velký problém, protože Polsko od vpádu Rusů na celé území Ukrajiny bránící se Ukrajince podporuje a přijalo miliony válečných uprchlíků. Přes Polsko proudila na Ukrajinu i americká zbrojní pomoc.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://www.reuters.com

https://x.com

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válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Co se zde píše je trochu mimo., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusesizok , 09.06.2026 8:38:28
Iniciátorem odebrání řádu je prezident Nawrocki. Tusk, zaražený do ukrajinského věnečku až po boty, řád odebrat nechce. Nechápe, že se okrajina jednou, a to nebude trvat tak dlouho, obrátí proti Polákům.

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