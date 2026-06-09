Tusk má obavy kvůli ,,banderovcům”

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Na Zelenského slova upozornila agentura Reuters.
Ruský zástupce při OSN Vasilij Alexejevič Něbenzja Zelenského výzvu z otevřeného dopisu odmítl jako „hrubost a pokus o nátlak“. Rusko podle Něbenzji usiluje o skutečné urovnání, nikoli o „napodobování rozhovorů“.
8. června se ale sešla Rada bezpečnosti OSN, aby projednala ruské útoky na Ukrajině z poslední doby, kdy Rusové posílají do ukrajinského vzdušného prostoru stovky dronů a desítky raket. Indrika Ratwatte, úřadující vedoucí humanitární pomoci OSN, uvedl, že jen mezi 5. a 8. červnem bylo na Ukrajině zabito nejméně 30 civilistů a více než 200 zraněno, a varoval, že rozsah a intenzita útoků na velká města se nadále zvyšuje.
Poznamenal také, že 10,8 milionu lidí potřebuje humanitární pomoc, přičemž byla zajištěna méně než polovina potřebných finančních prostředků. „Nedovolte, aby se tato úroveň újmy a utrpení civilistů stala novým normálem,“ řekl Ratwatte členům Rady bezpečnosti a naléhal na země, aby využily svého vlivu k ochraně civilistů a podpoře humanitárních operací.
Na Ratwatteho slova upozornil server listu The Kyiv Independent.
Zelenskyj konstatoval, že s americkými vyslanci diskutovali o vyhlídkách na jednání na nadcházejícím summitu G7 ve francouzském letovisku Évian, a vyjádřil poděkování Spojeným státům za „pozitivní hodnocení ukrajinského postoje“. Zdůraznil, že se jednalo o cestách Witkoffa a Kushnera do Kyjeva, kde od začátku války ještě nikdy nebyli, zatímco v Moskvě již byli víckrát.
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Tusk veřejně požádal svého prezidenta Karola Nawrockého a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby společně usedli k jednacímu stolu a snažili se urovnat vzájemné vztahy.
„Protože diplomacie nepřinesla žádné výsledky, obracím se veřejně na prezidenty Karola Nawrockého a Volodymyra Zelenského s žádostí o přímý a upřímný rozhovor. Než emoce zničí naši solidaritu, která se zrodila tváří v tvář ruské hrozbě. Spolupráce je v zájmu obou našich států a národů, zatímco konflikt je v zájmu Moskvy. To je asi pro nás všechny zřejmé,“ poznamenal Tusk na sociální síti X.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Který národ více ublížil českému národu?
Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów @NawrockiKn i @ZelenskyyUa o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu…— Donald Tusk (@donaldtusk) June 8, 2026
Spor s Polskem může pro Zelenského představovat velký problém, protože Polsko od vpádu Rusů na celé území Ukrajiny bránící se Ukrajince podporuje a přijalo miliony válečných uprchlíků. Přes Polsko proudila na Ukrajinu i americká zbrojní pomoc.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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