Už ani odchod Zemana by Jiřímu Pehemu neudělal radost. Sepsal, co nepříjemného by pak nastal

„Jistě by se jeho odpůrci zaradovali, že budou nové volby. To by v každém případě bylo lepší než nic,“ podotýká Jandourek a všímá si toho, na co poukázal Pehe.

Předseda Senátu totiž musí v případě uprázdnění funkce na Hradě do deseti dnů od prezidentova odstoupení nebo úmrtí vyhlásit nové prezidentské volby. Ty se pak musejí konat do devadesáti dnů od vyhlášení.

Pehe pak ve svém komentáři připomněl, že prezidentským kandidátem se lze stát buď tak, že dotyčná osoba nasbírá minimálně padesát tisíc podpisů od občanů (i s čísly jejich občanských průkazů nebo pasů), anebo získá deset podpisů z řad senátorů, popřípadě dvacet podpisů z řad poslanců.

„Je přitom zřejmé, že nasbírat padesát tisíc podpisů v tak krátké době je téměř nemožné. To by mohl zvládnout jen někdo, kdo na to má po celé zemi tým a organizační struktury. Ve výhodě by tak byli kandidáti, za kterými by stály politické strany, nebo přinejmenším poslanci a senátoři stran,“ zmínil Pehe.

A Jandourek dodává, že zbytek je možné si snadno domyslet. „Že žádná strana letos nepostavila svého kandidáta (když pomineme, že Zemana podporovali velebovci-zemanovci), je samozřejmě dost anomálie. Bylo by logické, aby tak příště aspoň některá strana učinila. Stejně tak ale k přímé volbě patří i to, že bude kandidovat někdo jiný. Pokud by chtěl ale současné strany obejít a nebýt jim zavázán (a některým by skutečně bylo dobré zavázán nebýt), mohl by to v nejlepším případě udělat jen s vynaložením velkých prostředků a nemohl by to nejspíš zvládnout jen s pomocí nadšených dobrovolníků,“ poznamenává Jandourek se slovy, že na hledání movitých sponzorů by bylo málo času, stejně tak by určitým řešením mohla být změna Ústavy, již by si však sotva někdo troufl navrhnout.

„Pokud tedy někdo vážně uvažuje, že by příště kandidoval, ať už by to byl někdo z bývalých kandidátů, nebo někdo nový, neměl by se nechat vývojem zaskočit, protože na ‚mobilizaci‘ pak bude pozdě. Představa, jakými možnostmi by v krátké kampani disponoval třeba Andrej Babiš a jakou péči by mohl dopřát svému koníkovi ve hře, je tísnivá,“ uzavřel Jandourek.

Pehe pak ještě ve svém komentáři dodal, že „zákonodárci by se měli pokusit úpravu neplánované volby prezidenta pro případ, že ten stávající zemře, nebo nemůže svůj úřad dál vykonávat, přizpůsobit přímé volbě“. Nejlogičtějším řešením podle něj je prodloužení lhůty mezi vyhlášením volby a jejím konáním. „Řešení, které se používá v některých zemích (tedy existence pozice viceprezidenta, který se až do konce řádného volebního období ujme funkce), je praktické spíše v systému prezidentské republiky než parlamentní demokracie, který máme u nás,“ dodal Pehe.

autor: vef