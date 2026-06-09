Už zase „historická událost“. Milion chvilek žene lidi k ČT

09.06.2026 16:30 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Spolek Milion chvilek pro demokracii znovu mobilizuje své příznivce do ulic. Tentokrát vyzývá veřejnost, aby se připojila k pochodu na podporu zaměstnanců České televize, kteří se připravují na výstražnou stávku. Důvodem jsou plánované změny financování médií veřejné služby, které kritici označují za ohrožení jejich nezávislosti.

Už zase „historická událost“. Milion chvilek žene lidi k ČT
Foto: Youtube
Popisek: Mikuláš Minář

Milion chvilek zveřejnil na sociální síti X výzvu, ve které upozorňuje na rostoucí napětí kolem veřejnoprávních médií: „Je to tu! Teď nastal čas jen nestát stranou, ale hlasitě bránit média veřejné služby,“ uvedl.

Zaměstnanci České televize chystají výstražnou stávku kvůli sílícímu tlaku vlády na změnu financování veřejnoprávních médií. „Není na co čekat. Změna financování bez debaty a přípravy, jak ji vláda plánuje, je de facto politické ovládnutí médií veřejné služby. A to nemá v demokratické zemi místo,“ uvádí Milion chvilek.  

Spolek zároveň označuje současnou situaci za historický okamžik. „Jsme svědky historické události. Média veřejné služby se totiž ztrácí jen jednou. Pojďme být společně součástí historie a bránit Českou televizi a Český rozhlas, dokud je čas,“ vyzývají organizátoři.

 

 

Pochod před budovu České televize

Milion chvilek zve veřejnost na neděli 21. června. Sraz je naplánován na 16 hodin u stanice metra Pražského povstání. Odtud se účastníci vydají pochodem přímo před sídlo České televize na Kavčích horách.

Organizátoři zároveň vyzvali účastníky, aby si s sebou přinesli transparenty a symbolicky vyjádřili podporu zaměstnancům veřejnoprávní televize. Výzvu zveřejnili i na svých sociálních sítích.  

Napětí kolem České televize a Českého rozhlasu se stupňuje už několik týdnů. Odbory obou institucí společně s iniciativou Veřejnoprávně už v dubnu vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost. Důvodem je připravovaná změna financování médií veřejné služby.

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Vládní návrh počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků přímo na státní rozpočet. Kritici upozorňují, že by tím mohla být oslabena jejich nezávislost na politické reprezentaci.  

Zaměstnanci České televize se připravují na výstražnou stávku, která má proběhnout 22. června. Vedení České televize zároveň deklarovalo, že zaměstnancům v účasti na protestu nebude bránit.  

Současná mobilizace není prvním protestním krokem. Na začátku června přišli zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu do práce symbolicky oblečeni v černé barvě. Před budovami obou institucí se následně uskutečnila shromáždění na podporu veřejnoprávních médií. Protestující upozorňovali, že navrhované změny mohou zásadně ovlivnit fungování médií veřejné služby.  

Milion chvilek se v posledních týdnech profiluje především jako organizátor demonstrací na podporu České televize a Českého rozhlasu. Na začátku května uspořádal v Praze pochod s názvem „Ruce pryč od médií“, na kterém zazněla výzva ke stažení návrhu zákona měnícího financování veřejnoprávních médií. Organizátoři tehdy uvedli, že pokud politici od plánovaných kroků neustoupí, půjde pouze o začátek dalších občanských aktivit.  

V polovině května se uskutečnily pochody a demonstrace ve dvanácti krajských městech po celé republice. Účastníci nesli transparenty s hesly jako „Svobodu médiím“ nebo „Neberte nám svobodná média“. Milion chvilek tehdy požadoval stažení návrhu zákona a zachování současného modelu financování veřejnoprávních institucí.  

 

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Česká televize , média , pochod , x , Minář , Milion chvilek

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Trafika

Můžete mi říci, jaká je kvalifikace vašeho syna koordinovat stavební zákon, když co vím, jeho odbornost je v gastru? Za mě je to tak jen trafika, kterou jste mu zařídila. Přitom myslím, že v rodině o peníze nouzi nemáte, tak proč zřizovat trafiky pro rodinné příslušníky. Pak to tu také nemá takto vy...

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