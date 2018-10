VÍME PRVNÍ Stokoruny za demonstrace u STANu: Nové informace. Konkrétní jména. A stovky tisíc příbuzné bosse Gazdíkova hnutí

Středočeský klub zastupitelů hnutí ANO reaguje ostrou tiskovkou na údajně překroucené a lživé informace, které šíří zástupci opozičního hnutí STAN.

„Zástupci STAN tvrdí, že byli odstraněni z koalice, aby hnutí ANO mohlo netransparentně řídit Středočeský kraj. Pravdou je, že radní za hnutí STAN byli zcela nekompetentní. Za bývalým radním Michalikem zůstal účet ve výši 25 milionů korun za zcela zpackané kotlíkové dotace, bývalý radní Macháček zcela paralyzoval Středočeský kraj neschopností investovat a soutěžit zakázky,“ řekl ve zprávě, kterou máme k dispozici, Martin Herman (ANO).

Radní Robert Bezděk (ANO) pak poukázal na nájemní smlouvu SICu (Středočeského inovačního centra), kterou Středočeský kraj, posléze SIC, uzavřel se společností Dark Sky s.r.o.

„Zjistili jsme, že jednatelkou a společnicí ve firmě Dark Sky s.r.o. byla Petra Knesplová, švagrová pana Věslava Michalíka. Donedávna byla jediným společníkem firma LOWFIELD INVESTMENTS LIMITED se sídlem v daňovém ráji na Kypru. Společnost LOWFIELD INVESTMENTS LIMITED měla zároveň do loňského roku podíl ve firmě Brightsea s.r.o., ve které je jednatelkou a dnes majitelkou manželka pana Michalíka. Jen za období leden až červen 2018 zaplatil SIC společnosti Dark Sky s.r.o. přes jeden milion korun za nájem a služby. SIC jsme letos přestěhován do sídla úřadu Středočeského kraje. Ušetříme tak až 2 miliony korun ročně, které by SIC jinak platil rodině pana Michalíka,“ řekl Bezděk.

Věslav Michalik působil na kraji jako radní, současně je starostou Dolních Břežan.

Vlna kritiky se podle prohlášení ANO snesla taky na hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou za „začerněný“ audit příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic, který vypracovala společnost BDO.

„Je zajímavé, že nikdo neřeší výsledky auditu, který dopadl velmi dobře. Citlivé informace jsou definovány zákonem a přesně dle zákona postupovala společnost BDO, když tyto informace začernila. Je to věcí úřadu, ne hejtmanky. Měl by to vědět i Vít Rakušan, jehož úřad města Kolín má v registru smluv také například smlouvu s ACG-Real s.r.o. – viz níže. Optikou hnutí STAN by tak pan starosta Rakušan zatajoval informace,“ řekl radní Martin Herman (ANO).

„Jako příklad politické kultury STAN slouží najímání placených demonstrantů na akci proti podpoře kraje červencovým oslavám výročí Harley Davidson. Nejenže vyplácení 100 korun na hodinu za účast na demonstraci, které nabízel STAN, posouvá naši politickou kulturu na úroveň toho horšího z Latinské Ameriky. Navíc existuje důvodné podezření, že pražská akce představuje jen špičku ledovce a používání placených klak patří k běžným prvkům politického boje v podání STAN. Posledním případem je demonstrace proti volebnímu mítinku ANO v Kolíně, kde obhajuje poslanec a krajský zastupitel Rakušan post starosty,“ uzavřel Martin Herman (ANO).

autor: Tomáš A. Nový