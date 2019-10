Vadim Petrov z RRTV: Nastupující generace už nemá zájem o ČT. Mluvil jsem se studenty o koncesionářských poplatcích a toto mi řekli...

Do pořadu Česká média přišel jako host člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. „Máme tady nová média, máme média jako nástroje operačních bojů a hybridních válek. Teď se nebojuje o územní zisky, v zásadě, v tom globálním světě, ale o to, co si lidé myslí,“ pronesl a řekl i to, že dle jeho názoru systém kolem médií nefunguje. Zároveň prý nastupující generace nemá zájem o Českou televizi. „Oni mi říkají, nejenom děti, ale i studenti ve školách, abych to neházel vše na děti, protože učím, tak oni říkají, no a my si to zjistíme sami. My si to vyzdrojujeme podle našeho vlastního klíče, podle toho, jak budeme chtít.“

Jan Mrzena pořad uvedl slovy, že na veřejnosti se radní neprojevují, za Radu pro rozhlasové a televizní vysílání mluví předseda. „To však platilo až do jara, jelikož tehdy byl do velké rady zvolen Vadim Petrov a svými názory čeří stojaté vody českého mediálního rybníka. Nevyjadřuje se ke konkrétní práci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, protože ta je dána hlavně postupy správního řízení,“ uvedl a pokračoval: „V rozhovoru pro Česká média docent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a odborník na mediální právo Aleš Rozehnal před dvěma třemi týdny řekl: ‚Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ten úřad je něco podobného jako ministerstvo, přesto máme v zákoně, že ho mají řídit laici, tedy Rada, je to něco podobného, jako kdybychom se rozhodli, že ministerstvo hospodářství mají řídit laici,‘ cítí se Vadim Petrov jako laik?“ zeptal se moderátor Jan Mrzena.

Anketa Myslíte si, že Piráti jsou přínosem pro českou politiku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3986 lidí

„No, já jsem vás poslouchal, jak jste říkal ten úvod, možná to lehce okomentuju. Ta Rada vychází nějakými peripetiemi, co se týče komunikace s veřejností a co se týče vůbec srozumitelnosti, co ta Rada dělá z hlediska pohledu nejenom médií, provozovatelů, ale i veřejnosti. Ten trh se mění a ta Rada tak trochu spí jako ve vysoké věži, není na ni moc vidět, nerozumí se tomu, co se tam vlastně řeší a jak je to správně nebo špatně. To já si ověřuju, já jsem tam od jara, od března. A do jaké míry by ten orgán měl vysvětlovat, co dělá, anebo jak je tomu z odborné stránky jako správního úřadu, aby to, co on říká na veřejnosti, potom třeba nemělo dopad na soudní kauzy, kdy ten, který je postižený nějakou sankcí rozhodnutím Rady, se může odvolat u soudu a ten soud může v potaz vzít nějaké vyjádření členů Rady a potom by ten rozsudek mohl být tím postižen, tak to je ten strach té Rady, aby nakonec něco nevyjadřovala. Na druhou stranu, to je ta nevýhoda, co jsem řekl před chvílí, že veřejnost nerozumí, co ta Rada dělá.

Teď když jsem tam přišel, tak jsem si řekl, tak fajn, tak tam by měla být i nějaká ta cesta, jak přeci jenom veřejnosti tu Radu přiblížit. Zároveň nezasahovat do těch následných procesů právních a soudních, které potom třeba probíhají. O to se snažím. Když se budeme bavit o té Radě, tak určitě nebudu chtít mluvit o živých kauzách, o rozhodnutích, nebudu chtít interpretovat víc, než je v tiskových zprávách, který ten úřad vydává. Protože když to vydal, tak to psal s jasnou myšlenkou, proč to tak napsal, a já, kdybych to interpretoval, tak se dopouštím nějakých výkladů, které už bych mohl posunout.

Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

Nicméně k tomu, co říkal pan doktor Rozehnal, jestli je absurdní, že ten úřad je řízen laiky, ono, jak se to vezme. Ten úřad sám o sobě je řízen profesionálně, protože tam jsou úředníci, analytici, právníci, tam jsou mediální experti, kteří analyzují a používají nějaké metodiky, spolupracuje ten úřad s řadou dodavatelů, kteří dodávají dobrý způsob, jak analyzovat nebo know-how. To je ten úřad. Pak je tam něco, čemu se říká ta Rada, těch třináct lidí, kteří, jak jste popsal, jsou voleni Poslaneckou sněmovnou a jmenováni premiérem, ale ti jsou zástupci veřejnosti. To by v zásadě neměli být mediální odborníci. Je to něco jako poslanec. On by tomu měl rozumět, ale on by hlavně měl nějakým způsobem reflektovat zaprvé zákony, které se té oblasti týkají, ale zároveň i zadání veřejnosti, a v tomto případě na očekávání celého mediálního trhu, který ta Rada reguluje,“ vysvětlil Petrov.

Zmínil však, že se mediální svět mění. „To se přece strašně proměňuje. Máme tady nová média, máme média jako nástroje operačních bojů a hybridních válek. Teď se nebojuje o územní zisky, v zásadě, v tom globálním světě, ale o to, co si lidé myslí. To je prostě platforma, místo, kde se tyto věci čím dál více odehrávají; a do jaké míry je společnost na to připravena a do jaké míry to reflektuje a jak ten systém, který se tím zabývá, je efektivní, to je to, čím já se zabývám,“ upozornil.

Petrov pak zmínil, že tu máme stát, jenž vytváří médiím prostředí, ve kterém se pohybují. Máme tu prý více liberální trh, což má být trh tiskových médií, dále audiovizuální trh, který je více regulovaný a spadá do něj i internet. Prý kvůli tomu, že je modernější a má větší zásah. „To je také to, proč má tento segment trhu ty kontrolní orgány i ty rady.“ Poté vysvětlil, že trh je rozdělen též na privátní a veřejnoprávní. Privátní média jsou údajně hlídána zákony. „Pak jsou tady ta média, od kterých my očekáváme, že budou plnit tu veřejnou službu. To, že se nám budou maximálně pokoušet nabídnout objektivní, vyvážené zpravodajství, publicistiku, kvalitní pořady, kvalitní program, a někdo nám to bude hlídat. To budou hlídat ty dvě rady, Rada pro Českou televizi a Rada pro Český rozhlas. To říká stát,“ vysvětloval regulaci mediálního trhu. Prý na to máme dohledový orgán ve formě volebního výboru v PSP a poté Poslaneckou sněmovnu, která může prý ty lidi dokonce odvolat. Poté je tu spousta profesních organizací, které se tak autoregulují.

„Funguje toto všechno?“ tázal se sám sebe Petrov a odpověděl důrazně, že ne. „Podle mě ty zákony, podle kterých jedeme, už dávno neodpovídají době, ve které ta média nyní fungují. Ten zákon o České televizi je z roku 1991. Máme rok 2019,“ rázně vysvětlil svůj názor.

Navíc nastupující generace prý již nemá zájem o Českou televizi, jelikož tu vznikají nové platformy. „Já jsem měl debatu s dětmi o tom, já je mám v tom věku kolem 25 let, mám tři. Už jim dávno neradím, to oni by již dávno nechtěli, nenechali si a já jsem dost chytrý, abych to nedělal, tak se jich spíš ptám. Říkám, tak hele, tak mi řekněte, kdybychom teď my jako stát nebo jako společnost přišli za vámi, za tou generací, abyste platili koncesionářské poplatky, protože většinou to platí rodiče, nebo když se odstěhují někam, tak to platí majitel bytu, takže oni se nemusí zabývat tím, že by platili ty poplatky, tak oni na mě koukají a říkají, a proč bych to měl platit, říkám no ne, protože to je veřejnoprávní zájem, ta média veřejné služby tady byla zřízena proto, aby byla zaručena objektivní a vyvážená informovanost. A třeba pluralitní společnost, aby se rozvíjela. Oni mi říkají, nejenom děti, ale i studenti ve školách, abych to neházel vše na děti, protože učím, tak oni říkají, no a my si to zajistíme sami. My si to vyzdrojujeme podle našeho vlastního klíče, podle toho, jak budeme chtít. Tak jim říkám, tak fajn, tak mi řekněte, kolik platíte za všechny ty Spotify, Netflix, HBO Go měsíčně, protože tam jsou paušály taky, a oni to počítali a říkali, že tak kolem pětistovky měsíčně. Oni se nebojí dát do toho ty peníze, těch pět set korun, ale musí vědět, proč to mají dělat,“ interpretoval názor nové generace.

Anketa ,,Člověk si musí rozmyslet. Buď bude dělat redaktora v ČT, nebo politiku," řekl o novinářích ČT Zaorálek. Řekl to správně? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 6470 lidí

Neprojednání výročních zpráv České televize je špatné pro všechny. „Sledoval jsem tu debatu v Poslanecké sněmovně. Poslanci se, bohužel, tolik nebavili o těch zprávách, ale spíš to byl pro ně důvod střetu politických pozic. Ty zprávy jsou psané tak, že jim normální člověk nerozumí. Pokud jsou ty zprávy psané odborně, tak je má někdo interpretovat. To už je způsob, jak ta Rada se má chovat, jak se tím zabývat. Já ale nejsem přesvědčený o tom, že tomu rozumí samotná Rada a ti radní,“ shrnul Vadim Petrov a pokračoval: „Říkal jsem si – ty zprávy jsou ve Sněmovně od roku 2017, teď máme rok 2019 a schválil to – doporučil volební výbor, to je expertní výbor, který se má ve větším detailu zabývat právě odbornými tématy. Jít do detailu a nějak si vyřizovat účty s Českou televizí přes tyhle zprávy, zvlášť když jsou z roku 2016 a 2017, tak tudy cesta nevede. Je to kontraproduktivní a ono se to taky ve čtvrtek ukázalo, řekl.

„Ta negace mezi politiky a novináři je v tomhle obrovská. Bylo by nejlepší shodit to ze stolu a říct, že je to za námi. Už je to stejně pryč a pojďme se bavit o tom, jak to má být do budoucna. Zaznívaly tam hlasy, jako že ta Rada neví, co to je účetní uzávěrka, že by mohla mít nějaké školení, a tak podobně. Tudy cesta taky nevede. Tam jsou radní, kteří něco v životě dokázali,“ poukázal na hloupost dehonestace Rady České televize. „Je otázka, do jaké míry mají vůli něco dělat a do jaké míry jim to stojí za to.“

Psali jsme: Úchylové... Šokující slova vůči Petříčkovi: I z ČSSD Piráti se v noci hádali: „Hraješ si na Gotta... Tys mi řekl... Já za svou partnerku nemůžu.“ Raději nečtěte Luxusní vozy a obchody za sta miliony dolarů? Otázky a odpovědi ohledně kryptoměn od severočeského vizionáře Zítka „Když tečou emoce, tak se takové věci stávají.“ Šikana? Pirátka se postavila za svého Michálka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.