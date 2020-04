Víme to. Boss ČSSD a tmavá eminence KDU-ČSL. Dvě jména a zrušení vládních zákazů. Špína se rozlila, leptá a ničí

Jan Hamáček. Muž v červeném svetru, který až do února nijak nevyčníval. A Ludvík Hovorka. Že vám to nic neříká? Ale ano, vzpomenete si. Jde o někdejšího poslance KDU, zastupitele Zlínského kraje a jakousi hodně šedou eminenci lidovců. A k nim přidejme ještě méně známá jména. Soudce Štěpána Výborného a právníka Ondřeje Dostála. Druhý si stěžoval na vládní opatření, první mu vyhověl, čímž spustil mediální smršť, zmatek a v budoucnu zřejmě i mnoho soudních líčení. Jak to spolu souvisí? ParlamentníListy.cz nabízí velmi zajímavé informace, které se nám podařilo získat hned od několika vysokých zdrojů.

Tříčlenný soudní senát tak vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který kritizoval mimo jiné to, že opatření jsou svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Rozhodnutí pražského městského soudu je pravomocné.

„Soud rozhodl několik důležitých věcí. První z nich je, že se vůbec zabýval těmi opatřeními, proč je to důležité. Protože řekl, že nad vládou a ministerstvem není jenom bůh a oblaka, ale je nad nimi i soudní přezkum. Proto musejí přemýšlet nad tím, co zakážou, co nezakážou a proč. Dále je velice důležité, že na soud neudělala dojem ta operace, to chytračení, když 23. března vláda svoje opatření zrušila jenom proto, aby je nechalo okamžitě vydat Ministerstvo zdravotnictví podle jiného zákona, čímž se snažila vyhnout nutnosti hradit škodu všem, kteří ji v důsledku všech opatření nějak utrpěli,“ uvedl Dostál ve čtvrtek.

Až potud bychom měli takzvaně korektní informace. Nyní se musíme přesunout do zákulisí.

Není to moc dlouho, co Jan Hamáček výrazně apeloval na předsedu vlády, aby prodloužil nouzový stav. Zástupce sociální demokracie věděl, proč to říká. Jeho mediální zásah je, slovy reklamy na kreditní karty, k nezaplacení. Předseda socdem může využívat svou tvář zejména v souvislosti s návratem ČSSD na politické výsluní. Jenomže se přepočítal. Premiér je i se zástupci ANO proti.

V tuto chvíli přichází na řadu náš první vysoce postavený zdroj. „Je to jednoduché. Pán v červeném svetru se už nemohl ukazovat v televizi. Zrušení vládních rozhodnutí beru jako připravovaný krok. Nebyla to náhoda, tomu nevěřím. Navíc v tom figurují dlouholetí lidovečtí politici, kteří mají k socdem až moc blízko," sdělil bez bližších podrobností. Právě po těchto slovech se ParlamentníListy.cz obrátily na jednoho z nejzkušenějších politiků KDU-ČSL, s nímž roky komunikují. „Zasmál bych se, ale je to tak. Vede to k Ludvíkovi Hovorkovi," pravil náš druhý zdroj. Než se dostaneme k někdejšímu zástupci lidovců ve Sněmovně, vraťme se na začátek textu. Ono to postupně začne zapadat...

předseda ČSSD v roce 2006

Bylo to vlastně poprvé, co se tato vazba ukázala.

A nyní se podívejme na stranu stěžovatele, tedy na právníka Ondřeje Dostála. Použijeme k tomu náš třetí zdroj, letitou tvář Sněmovny, která mnohé pamatuje. „Nevím, jak dalece je to relevantní, ale to složení soudního senátu, který rozhodoval žalobu JUDr. Dostála, je specifické. V tom senátu byl i ten soudce Jan Kratochvíl, který byl také asistentem poslance Hovorky z KDU - ČSL. Žalující JUDr. Dostál byl u Hovorky asistent ve volebním období 2013–2017. Možná jen náhoda, kdo ví," sdělil tento náš zdroj. Po krátkém čase se tento muž redakci PL ozval podruhé. Vzpomněl si na další zajímavé detaily.

„Hovorka z KDU-ČSL nikdy nebyl žádný Einstein, spíš bych zmínil, že často někomu naslouchal, zejména když podával pozměňovací návrhy. Ludvík Hovorka podával hodně pozměňovacích návrhů k zákonům o zdravotnictví, ale neuměl je argumentovat, někdo mu je dával, mohl to být i ten právník Dostál, alespoň jednou se takto o Dostálovi měl vyjádřit v roce 2014 delegát na sjezdu lékařské komory. Dostál mu ale podle svých slov připravoval za "expertné" jen paragrafová znění," doplnil.

Jaké náhody...

Dodejme, že v letech 2013 a 2014 byl Ludvík Hovorka jednatelem nemocnice v Uherském Brodě. „Když se v roce 2017 nedostal do Sněmovny, tak nastoupil do Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde mu zřídili nový post manažera pro logistiku a zásobování," uvedl jeden z našich zdrojů. To, že mají lidovci blízko k ČSSD, přičemž centrem těchto vztahů se stala právě Morava, potvrdili všichni.

Snad jen pro úplnost řekněme, že Ludvík Hovorka byl poslancem v letech 2002 až 2010 a opět 2013 až 2017. Jan Hamáček je členem Sněmovny nepřetržitě od 3. 6. 2006.

