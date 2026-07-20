Výbuch vzteku kvůli Pauknerovi. „Ti, co se s ním setkali…“

Mediální scénou hýbe fenomén Thomase Pauknera, anonymního investigativce, který odhaluje hříchy hnutí STAN, bývalého ministra Petra Hladíka i Deníku N a Seznam Zpráv.
Investigativec se dle svých slov chystá založit své vlastní hybridní médium a slibuje: „Dokud mě nikdo nezastřelí, tak tu budu zkorumpované politiky strašit ve snech. Nejde se se mnou domluvit, zkoušeli to a nabízeli mi desítky milionů jen za to, že zmizím – nikoli ti politici, ale jejich mecenáši. Poslal jsem je všechny do prdele.“
„Já se odhalím začátkem září a rozmetám nezávislost Nejvyššího státního zastupitelství na prvočinitele. Každé téma bude přelomové, o to jsem se postaral,“ slibuje Paukner.
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K Pauknerovi a jeho plánům už se vyjádřil zakladatel projektu Datarun, bývalý šéfredaktor Info.cz a moderátor CNN Prima News Michal Půr. Ten vytvoření nového média označil za chybu. Podotkl, že anonymní investigativci nejsou nic nového, na sociálních sítích už je takových proslulých účtů několik. A využívají toho, že nemají právní zodpovědnost.
Zároveň konstatuje, že Paukner je další rána pro zavedená média právě jako Deník N nebo Seznam Zprávy. „Pro média je Paukner a jeho nástupci, kteří se nepochybně objeví, velmi špatnou zprávou. Tradiční investigativa ČRo, Deníku N, Seznam Zpráv a dalších doposud rozhodovala, co kauza bude a co nebude. Jaká kauza bude mít celospolečenský dopad a jaká nikoliv,“ říká Půr.
A dodává, že tato média to vědí, a proto řeší především identitu Thomase Pauknera, nikoli obsah jeho investigativy. „Snaží se ho delegitimizovat. Můžete si říct, že to je špatně, ale tahle situace pro ně prakticky nemá dobré řešení, byť jedno existuje, ale je dlouhodobé. Pokud se jej pokusí odhalit, udělají z něj mučedníka a tím mu dodají relevanci a následně legitimitu. Pokud začnou citovat jeho materiály, dodají mu opět relevanci a legitimitu. Pokud budou mlčet a nebudou si ho všímat, čím dál více čtenářů bude poukazovat na to, že zamlčují důležité informace,“ vyjmenovává Půr řešení fenoménu. Jako chybný označil Půr i postup Seznamu, tedy poskytnutí informací o Pauknerovi Deníku N, protože díky tomu ze sebe Paukner může dělat disidenta.
Podle Půra nemusí být za Pauknerem nijaké velké zázemí, stačí umělá inteligence v kombinaci s veřejnými zdroji. „Média mohou samozřejmě Pauknera vymlčet, ale to se jim s největší pravděpodobností hned tak nepodaří. Nechápou, že to není jev, ale nový standard politického boje. Ve chvíli, kdy se model anonymní účet + veřejná data + politická vyhraněnost osvědčí, bude tady co nevidět deset Pauknerů. Jejich počet se logicky bude zvyšovat s každými dalšími volbami,“ míní s tím, že redakcím nezbude než neřešit Pauknerovu identitu, ale jeho tvrzení.
A na závěr připouští i další možnost: „Paukner se také může dopustit chyb, které ho naprosto diskreditují. Jednou z nich je nepochybně odtajnění své totožnosti. To bude jeho konec, protože pak už se stane snadným terčem.“
Podle posledních příspěvků se investigativec hodlá odebrat na dovolenou. Přesto se pustil do Deníku N a jeho ředitele, Jána Simkaniče, kterého Pauknerova aktivita přiměla použít slova „konspirátoři a šmejdi". Paukner se rovněž znovu navezl do „investigativy“ novinářky Zdislavy Pokorné, která se týká právě jeho identity. „Potí se vám prdel, já vím. Ale proč mne dehonestovat a nahánět, když lze vyvrátit má tvrzení?“ ptá se a vzkazuje: „Pácháte s celým Deníkem N rituální sebevraždu v přímém přenosu. Alespoň hrajte fér skrze fakta. Naháníte mě, já to vím, ale neskončí to dobře. Bylo by daleko lepší pro vás i pro Českou republiku, kdybyste začali dělat svou práci.“
Připomíná jednak kauzu ministra Hladíka, ale také nákupu hasičských vrtulníků. „Máte přístup k policejním spisům, k Dozimetru i dalším kauzám. Já taky. Závod se vede jen o to, jestli dřív kauzy vypublikujete vy, nebo já. Mně to bude trvat měsíc, než médium založím, vy to můžete vyhodit ven za pár dní, jen si obstarat komentáře,“ vyzývá.
K tématu Thomase Pauknera a mediálního mainstreamu se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Potrefená husa nejvíc kejhá, říká se. A teď se z Pauknera fakt zle rozkejhala pražská mediální úderka opozice a prezidenta Petra Pavla včetně jeho osobního Deníku N, čímž na sebe sami ukázali. Už dlouhou dobu veřejnosti servírují hanebně cinknutou politickou realitu včetně lží a dezinformací o vládě Andreje Babiše, která vyhrála volby i navzdory jejich propagandě. Což je asi její největší zločin, protože tím ukázala na chabnoucí sílu a vliv pražského mediálního mainstreamu, jemuž kolektivně klesá čtenost a sledovanost na úkor alternativních médií,“ soudí.
A dodává: „I proto je Paukner pro ně nepřítel stejně jako my všichni ostatní před ním. Snaha o jeho dehonestaci ale bude mít ten samý efekt jako pokusy dehonestovat nás ostatní: jen ho tím posílí, protože už teď ‚novinářům‘ z mainstreamu skoro nikdo nevěří. Jsou totiž zhruba na úrovni někdejšího Rudého práva. A když to na někoho ukázalo…“
ParlamentníListy.cz o víkendu hovořily s významným hráčem v pražském mediálně-politickém prostředí. Jakkoli byl opatrný, naznačil, že s ,,Pauknerem" je nutné do budoucna počítat. Dotyčný bloger navíc dle těchto informací nesedí „doma ve sklepě“, ale s řadou důležitých hráčů se už setkal.
,,Ti, co se s ním měli možnost setkat, si odnesli dojem, že ten chlap je opravdu „bedna“. I když s ním sedíte, tak víte, že dokáže pracovat s čísly a daty neskutečným způsobem. Bude to takový ten případ, jako když má někdo absolutní hudební sluch – v zásadě jednosměrná dovednost dovedená k dokonalosti. Jasný, může to být nějaká „investigativní parta“, která si z nás všech dělá legraci, ale spíš se zdá, že to opravdu dělá on sám. S nějakým svým nejužším okolím,“ dozvěděla se redakce.
ParlamentníListy.cz s „Thomasem Pauknerem“ přinesly obsáhlý videorozhovor, kde mu ovšem nebylo vidět do tváře a jeho hlas byl rozostřen.
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