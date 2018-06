Zakázat alkohol během ramadánu, ať jsou muslimové šťastní. Tipujte, která německá parlamentní strana to navrhuje

Ramadán je pro muslimy na celém světě největším svátkem, jehož hlavním znakem je půst. Muslimové by tak neměli v období od východu do západu slunce jíst, pít ani udržovat sexuální kontakty. V Německu žije podle odhadů čtyři až pět milionů muslimů a Claudia Rothová nyní tvrdí, že by původní obyvatelstvo země mělo muslimům vyjít aspoň v době ramadánu více vstříc. Navrhuje proto zákaz prodeje alkoholu.

„Zákaz prodeje alkoholu v období trvání tohoto muslimského svátku by byl jasně viditelnou známkou tolerance. Bohužel stále velké množství Němců projevuje nedostatek mezikulturní empatie. Především s ohledem na to, že například Turci budovali nové Německo po našem boku. Měli bychom jim a dalším muslimům proto projevit větší respekt. Proto si dokážu představit například zákaz alkoholu během ramadánu.“

„Nakonec postní období u křesťanů trvá celých čtyřicet dní. Když to někdo dokáže takovou dobu, tak těch 28 dní ramadánu mu už nijak neublíží. Alkohol je navíc stejně zdraví škodlivý, takže takové opatření pomůže také zdravotním pojišťovnám,“ konstatovala představitelka extrémně levicové politiky a upozornila také na některé diskomfortní situace, kterým musí muslimové čelit ve veřejném prostoru v době dodržování půstu.

„Muslimové, kteří dodržují pravidla ramadánu, potkávají v ulicích Němce, kteří se osvěžují plechovkou studeného piva. A to pro ně určitě není nijak příjemné. To přece musí každý pochopit. Ti lidé prožívají naprosto výjimečnou situaci. Panuje třeba velké horko a oni se celé dlouhé hodiny nemohou dotknout pití,“ uvedla Rothová s tím, že podobné nepříjemné situace vlastně zná i ona osobně.

„Když jsem držela dietu a jedla celé dny jen saláty, tak jsem se také necítila úplně nejlíp, když si někdo začal v mé blízkosti vybalovat šťavnatý tofu burger,“ konstatovala politička dle serveru Berliner Express. Rothová na sebe v tomto týdnu upozornila také těžko pochopitelnou reakcí, když z pozice místopředsedkyně neustále přerušovala minutu ticha na památku iráckým migrantem znásilněné a zavražděné dívky, kterou od řečnického pultíku zahájil člen Alternativy pro Německo.

autor: pro