Zaútočit na Rusko! Na to musíme být připraveni, řekla ministryně obrany Německa

Německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová tlačí na vládní kolegy z německé sociální demokracie, aby přistoupili na navýšení výdajů na obranu. Ministryně má za to, že Německo musí být v krajním případě připraveno na útok z Ruska. Připomněla také staré známé pořekadlo, že nejlepší obranou bývá v některých případech útok. I proti Rusku.

„Pokud to nejde jinak, musíte udeřit jako první,“ zaznělo z úst německé ministryně obrany Ursuly von der Leyenové (CDU). Její slova přinesl server Berliner Express. Nejen těmito slovy se spolková ministryně obrany snaží přesvědčit své koaliční kolegy z německé sociální demokracie, aby kývli na navýšení výdajů na obranu. Ty by podle představ ministryně měly dosáhnout sta miliard euro, a to teprve pro první fázi. Jen takováto investice prý zajistí, že německá armáda bude připravena na případný ruský úder.

Když už jednou řekla, že v krajním případě může být nejlepší obranou proti případnému agresorovi preventivní úder na nepřítele, tak tu myšlenku také rozvedla. NATO by podle názoru spolkové ministryně obrany mělo namířit některé své jaderné zbraně na Petrohrad, Moskvu a další velká ruská města. I ta ležící více ve vnitrozemí. Hrozba jaderného úderu na tato měsla by měla Rusko odradit od případné agrese.

Pokud by přece jen došlo k válce s Ruskem, Leyenová doufá, že Západu pomůže opozice dnes stojící proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Putinismus je podle Leyenové nebezpečnou ideologií, pro kterou bude možná potřeba jednou najít i „konečné řešení“.

autor: mp