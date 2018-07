Zavřený podnikatel se znal s Okamurovým mužem, uvádí noviny

Stopy vedou do Stínadel, tedy spíše do SPD. Obviněný podnikatel Horáček, toho času ve vazbě, se přátelil také s Jaroslavem Novákem, poradcem Tomia Okamury. Měl mu pomoci obnovit koncentrační tábor Brněnec na Svitavsku. Zprávu přinesl deník Právo.

Horáček podle Práva budoval síť klientů a významných figur, které mu měli pomáhat při podnikání. Působil zejména ve zdravotnictví a nyní je stíhán. Proč byl Novák pro Horáčka zajímavý? V lednu se Novák stal členem správní rady VZP. A na přelomu tohoto a minulého roku prý začali oba zmínění jednat o rekonstrukci tábora v Brněnci.

Novák prý prohlašoval, že našel člověka, který by zaplatil projekt rekonstrukce tábora v ceně několika milionů a zároveň by pomohl vyřídit dotace z Evropské unie. Tímto člověkem měl být Horáček. Otázka zní, co by Horáček dostal jako protislužbu? Podle Práva Horáček požadoval, aby určité práce na projektu prováděli spřátelené firmy. A Novák prý i tvrdil, že po něm Horáček chce „odpracovat nějaké personální tahy.“

Novák pak prý tvrdil, že taková protislužba nebyla nikdy možná. „Tomáš Horáček byl jeden z desítek podnikatelů, kterého jsem oslovil s prosbou o pomoc s rekonstrukcí koncentračního tábora v Brněnci. Personální změny po mně chtít nemohl. Jednak nemám pravomoci je jakkoli prosadit a také proto, že jsme se v názorech na personálie dost zásadně neshodovali,“ tvrdí Novák pro Právo.

Uvádí, že jediné diskuze, které s Horáčkem na toto téma vedl, byly v teoretické rovině. Proč si Horáčka neprověřil? Prý na to neměl žádný aparát, kterým by něco takového mohl provést. A neviděl žádný důvod, proč tak učinit. „Mojí povinností je dělat maximum pro to, aby tábor v Brněnci nespadl,“ uvedl na svou obranu poradce Tomia Okamury. Došlo prý ke čtyřem schůzkám s obviněným Horáčkem. Pak Horáček z projektu vycouval. Novák toho lituje, prý by s ním spolupracoval klidně i dál. Ale další členové nadačního fondu pro Brněnec prý spolupráci s Horáčkem odmítli. Místopředseda fondu, František Olbert uvedl, že nikdy na projektu nespolupracovali, a dál se k věci vyjádřit nehodlá.

VZP se také do komentáře nepouští. „VZP nepřísluší komentovat aktivity členů její správní rady. Správní rada je ze zákona suverénní orgán, jehož členové jsou jmenováni Sněmovnou a vládou,“ sdělil mluvčí pojišťovny Právu.

Organizace Transparency International považuje právě takovéto případy za příklady klientelismu. Podle analytika Milana Eibla z této organizace by Novák měl přehodnotit své další setrvání ve správní radě pojišťovny. Záleží prý, co se myslelo „odpracováním nějakých personálních tahů“, ale pochybuje, že by tyto tahy byly ve veřejném zájmu a obviňuje Nováka ze střetu zájmů.

